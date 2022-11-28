Полонений окупант розповів про підготовку мобілізованих в армії РФ: "Проходили учения, но туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились". ВIДЕО
Полонений російський окупант розповів, що потрапив на війну практично без підготовки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами його бригада була на навчаннях і під час цього потрапила під обстріл і навчання припинились.
"Туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились", - заявив полонений.
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Топ коментарі
+48 Перехватчик
показати весь коментар28.11.2022 21:26 Відповісти Посилання
+36 vsbu vsbu
показати весь коментар28.11.2022 21:24 Відповісти Посилання
+33 Перехватчик
показати весь коментар28.11.2022 21:25 Відповісти Посилання
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пану Перхватчику за фотожабу
У нас лібералами називають себе досить багато діячів (Єхануров, Гриценко, Яценюк, Гройсман), а також відвертих фріків (чого вартий один СєрЛєщ). Був ще один кумедний персонаж із Зю!-команди, що проголосив себе аж цілим лібертаріанцем (очевидно, в його розумінні це ліберал 80-го рівня ).
Добра це ідеологія чи ні - гадаю, покаже час, і вже скоро. Особисто на моє переконання - ідея лібералізму така ж мертвонароджена, як і комуністична. Чому? Елементарно: на перший погляд все виглядає чудово. А коли вникнути у справу глибше - щось іде не так. Адже свобода - не пиво у найближчій пивнушці: на всіх її не вистачить. Там, де починається свобода для одного громадянина, часто закінчується свобода для іншого. Приміром, я люблю музику. І мій сусід любить музику. Але коли він включить програвач о пів на третю ночі, мені стане глибоко байдуже і на його "свободу", і на музику, бо моя "свобода" полягатиме в нестримному бажанні завітати до нього в гості і нокаутувати його.
Ще один момент. Зауважте, як західні ліберали реагують на жахіття, що коять москалі в Україні. Їхня реакція схожа на дитячу: коли замружити очі - того кошмару не буде видно, а отже він автоматично перестане існувати ().
Тому лібералів я вважаю еталонними демагогами, а єдиною вартою уваги ідеологією - консерватизм.
Якось так.
Ціхо! Не шуміть так. Бо клопи втікнуть - нікому буде ту вату жерти...
...А от цицькаті дівки снитися вже не будуть - їм у тих сновидіннях місця забракне.
дiйсно, серед росiянцiв тiкають саме тi, що мають клепку в головi, не хочуть вбивати,
нападати, а насамперед не хочуть самi бути вбитими. там в средньому з iнтелектом все гаразд.
(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
чмоня-*********. вбоге вОнюшка. ))