Полонений окупант розповів про підготовку мобілізованих в армії РФ: "Проходили учения, но туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились". ВIДЕО

Полонений російський окупант розповів, що потрапив на війну практично без підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами його бригада була на навчаннях і під час цього потрапила під обстріл і навчання припинились.

"Туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились", - заявив полонений.

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