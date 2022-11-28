УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5228 відвідувачів онлайн
Новини Відео Війна
21 246 62

Полонений окупант розповів про підготовку мобілізованих в армії РФ: "Проходили учения, но туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились". ВIДЕО

Полонений російський окупант розповів, що потрапив на війну практично без підготовки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за його словами його бригада була на навчаннях і під час цього потрапила під обстріл і навчання припинились. 

"Туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились", - заявив полонений.

Увага! Ненормативна лексика! 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Російський чиновник бреше про поїздку на окуповані українські території: "По нам шесть раз били "Хаймарсами". ВIДЕО

Автор: 

росія (66461) мобілізація (3141) полонені (2314) HIMARS (311)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+48
показати весь коментар
28.11.2022 21:26 Відповісти
+36
Учения без хаймарса - не учения....и ваще - пафтарения мать вашу учения
показати весь коментар
28.11.2022 21:24 Відповісти
+33
показати весь коментар
28.11.2022 21:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
яка сумна історія
показати весь коментар
28.11.2022 21:24 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 21:26 Відповісти
дякую Цензору за зізнання недоука-чмобика та
пану Перхватчику за фотожабу
показати весь коментар
28.11.2022 21:38 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 23:45 Відповісти
Directed By Robert B Weide
показати весь коментар
29.11.2022 01:04 Відповісти
Учения без хаймарса - не учения....и ваще - пафтарения мать вашу учения
показати весь коментар
28.11.2022 21:24 Відповісти
ot Haimarsa až pravoe uxo u vani otvalilosj
показати весь коментар
28.11.2022 23:16 Відповісти
Ну ниче, будет Пьер Безухофф
показати весь коментар
28.11.2022 23:19 Відповісти
Десь так. А чмобік у якого відірве причандалля буде іваном ************.
показати весь коментар
29.11.2022 00:51 Відповісти
и усы отклеились
показати весь коментар
28.11.2022 23:46 Відповісти
та,шоб чмобіку все життя снився Хаймерс
показати весь коментар
28.11.2022 21:24 Відповісти
В ліберастичних рашистських кругах. та так званих матєрєй..та тих хто втік за кордон з підорації...---активно розкручується тема---непідготовленності і ненавченності до війни.розказуються розповіді ,як чмобікам важко..прямо сльозливі оповіді.один ліберал то аж кричав--пачєму корупція..єта всьо карупция виновата,что нє обєспєчілі армію. а якшо б рашка вигравала він би по іншому співав.
показати весь коментар
28.11.2022 21:32 Відповісти
Ліберали кацапські ридають,що «нєт вазможності качєствєнно убівать хахлоф» сотнями тисяч..
показати весь коментар
28.11.2022 23:19 Відповісти
Ліберали кругом однакові: що на Заході, що наші, що на раZZії: кажуть одне, роблять друге, а думають третє. Словом, гівняні люди.
показати весь коментар
29.11.2022 00:59 Відповісти
Цікаво, а хто у нас в Україні ліберали?) А взагалі лібералізм - це непогано, це навіть добре, бо навіть саме це слово означає прагнення до свободи. Погано, що деякі трусливі політики ********** ховатися за цим поняттям, викрикуючи лозунги про свободу та рівність і одночасно серучи в штани,, коли потрібно їх відстляти. Але то проблема не цих політиків, а наївного лохторату, який не вміє бачити вглуб, а вірить тільки словам, тому і вибирає цих покидьків. Та і в різних європейських країнах якість лібералів зараз теж різна. Порівняйте хоча б прибалтійських чи скандинавських лібералів з німецькими.
показати весь коментар
29.11.2022 09:37 Відповісти
Ви поставили багато цікавих питань, пані Світлано . Спробую відповісти на них по мірі свого розуміння.
У нас лібералами називають себе досить багато діячів (Єхануров, Гриценко, Яценюк, Гройсман), а також відвертих фріків (чого вартий один СєрЛєщ). Був ще один кумедний персонаж із Зю!-команди, що проголосив себе аж цілим лібертаріанцем (очевидно, в його розумінні це ліберал 80-го рівня ).
Добра це ідеологія чи ні - гадаю, покаже час, і вже скоро. Особисто на моє переконання - ідея лібералізму така ж мертвонароджена, як і комуністична. Чому? Елементарно: на перший погляд все виглядає чудово. А коли вникнути у справу глибше - щось іде не так. Адже свобода - не пиво у найближчій пивнушці: на всіх її не вистачить. Там, де починається свобода для одного громадянина, часто закінчується свобода для іншого. Приміром, я люблю музику. І мій сусід любить музику. Але коли він включить програвач о пів на третю ночі, мені стане глибоко байдуже і на його "свободу", і на музику, бо моя "свобода" полягатиме в нестримному бажанні завітати до нього в гості і нокаутувати його.
Ще один момент. Зауважте, як західні ліберали реагують на жахіття, що коять москалі в Україні. Їхня реакція схожа на дитячу: коли замружити очі - того кошмару не буде видно, а отже він автоматично перестане існувати ().
Тому лібералів я вважаю еталонними демагогами, а єдиною вартою уваги ідеологією - консерватизм.
Якось так.
показати весь коментар
30.11.2022 00:50 Відповісти
не обіжай ранєного в голову, подивись, у нього вата через вуха повилазила
показати весь коментар
28.11.2022 21:40 Відповісти

Ціхо! Не шуміть так. Бо клопи втікнуть - нікому буде ту вату жерти...
показати весь коментар
29.11.2022 00:57 Відповісти
Йому не тільки Хаймарси будуть снитися. Йому ще присняться вівцелюби. Або вагнер-зеки. Чи яка там ще холєра в них за спинами стояла, щоб вони не втікнули.
...А от цицькаті дівки снитися вже не будуть - їм у тих сновидіннях місця забракне.
показати весь коментар
29.11.2022 01:04 Відповісти
Та щоб ви повиздихали, не те що б ви вчились!
показати весь коментар
28.11.2022 21:24 Відповісти
Не вигадані історії про які неможливо мовчати
показати весь коментар
28.11.2022 21:25 Відповісти
невигадані
показати весь коментар
29.11.2022 00:05 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 21:25 Відповісти
плять, у них що, тепер теж єдіний кіздафон ?
показати весь коментар
28.11.2022 21:41 Відповісти
Маргаримир Соловьян?
показати весь коментар
28.11.2022 23:14 Відповісти
Нова мутація. (Колись була квестова іграшка з такою назвою).
показати весь коментар
29.11.2022 00:54 Відповісти
Маргарінер
показати весь коментар
29.11.2022 04:48 Відповісти
Солов'нян?
показати весь коментар
28.11.2022 23:26 Відповісти
"Ветер из Соловьева"
показати весь коментар
29.11.2022 12:40 Відповісти
Я не понял в пидросии решили всем раздать премию Дарвина ? Похоже они согнали дебилов со всей страны или там уже все дебилы хз.
показати весь коментар
28.11.2022 21:26 Відповісти
ЗСУ і довчат і відмиют і відспівают
показати весь коментар
28.11.2022 21:26 Відповісти
Місцеві цуцики і про мясо потурбуються і відспівають, коли місяць повний буде
показати весь коментар
28.11.2022 22:42 Відповісти
підвид - недочмобік звичайний.....
показати весь коментар
28.11.2022 21:26 Відповісти
Екстерном закінчив. Диплом долбойоба з відзнакою.
показати весь коментар
28.11.2022 21:28 Відповісти
Ні, цей недовчився. На жаль. А екстерном закінчіли двухсоті кацапоїди.
показати весь коментар
28.11.2022 21:45 Відповісти
Там лауреат премії потенційний. Премії Дарвіна.
показати весь коментар
28.11.2022 22:44 Відповісти
Если бы этот дебил и подобные ему чмобики имели бы мозги и в школе хорошо учились, им бы HIMARS не прилетел бы
показати весь коментар
28.11.2022 21:28 Відповісти
Черга з російських чоловіків до пропускного пункту на кордоні з Грузією після оголошення мобілізації
показати весь коментар
28.11.2022 21:32 Відповісти
вони так і не взнають що таке Хаймарс - залишаться навіть без начального чмошного образованія
показати весь коментар
28.11.2022 21:44 Відповісти
Варто відзначити, що на фото обличчя трохи спотворені інтелектом (мабуть тікають айтішники), на відміну від того бидла з відео.
показати весь коментар
29.11.2022 04:45 Відповісти
.

дiйсно, серед росiянцiв тiкають саме тi, що мають клепку в головi, не хочуть вбивати,

нападати, а насамперед не хочуть самi бути вбитими. там в средньому з iнтелектом все гаразд.
показати весь коментар
29.11.2022 13:58 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 21:33 Відповісти
Крутой стендапер, подсталом
показати весь коментар
28.11.2022 21:35 Відповісти
Їпанув HIMARS - і ванька залишився без унітаза.
показати весь коментар
28.11.2022 21:35 Відповісти
Скабеева пора нах!
показати весь коментар
28.11.2022 21:38 Відповісти
Сльози мішают мнє гаварить.
показати весь коментар
28.11.2022 21:40 Відповісти
Ученье свет но Хаймарсов тьма.
показати весь коментар
28.11.2022 21:42 Відповісти
переэкзаменовка. второгодник)
показати весь коментар
28.11.2022 21:48 Відповісти
екстерном сдали)
показати весь коментар
28.11.2022 21:50 Відповісти
хаймарсы.. хаймарсы.. ду бист ди штадт ротерблюмен
показати весь коментар
28.11.2022 22:04 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 22:05 Відповісти
Нужно вызвать в школу родителей ученика Хаймерса, который срывает уроки.
показати весь коментар
28.11.2022 22:06 Відповісти
показати весь коментар
28.11.2022 22:11 Відповісти
Пацан к успеху шёл, не получилось, не фартануло(а может и наоборот).
показати весь коментар
28.11.2022 22:16 Відповісти
Кацапи все життя неучами були і неучами поздихали, а вчились тільки як вбивати, та грабувати.
показати весь коментар
28.11.2022 22:19 Відповісти
Учение - свет, тепло, взрывная волна и осколки.
показати весь коментар
28.11.2022 22:42 Відповісти
Смерть быдлонасекомышам болот мацковии
показати весь коментар
28.11.2022 22:46 Відповісти
«Он говорит, что в детстве мамка его ушибла, и с тех пор от него отдает немного водкою»

(Н. В. Гоголь, "Ревизор")
показати весь коментар
28.11.2022 23:17 Відповісти
попасть в плен - это лучшее, что может случиться с чмобиком.
показати весь коментар
28.11.2022 23:41 Відповісти
Часткове злагодження, або злагодження чмобіків по частинах тіла. )
показати весь коментар
29.11.2022 11:18 Відповісти
.

чмоня-*********. вбоге вОнюшка. ))
показати весь коментар
29.11.2022 12:20 Відповісти
Мне интересно каким надо быть дебилом чтобы этим видео кому-то что-то показать за 18 секунд,**** вы серьёзно ???
показати весь коментар
30.11.2022 00:14 Відповісти
 
 