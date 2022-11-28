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Новини Відео Війна
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Родичка вчить окупанта мародерити в Україні: "Не будьте лохами. В разведку кто-то должен ходить. Че-то надыбать в какой-то деревне и че-то притащить". ВIДЕО

Російський окупант скаржиться на умови служби, а його тітка дає йому настанови про те, як краще мародерити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього вона пропонує застосувати розвідників. Про це йдеться в перехопленні телефонної розмови.

"Не будьте лохами. Хватайте все и везите... В разведку кто-то должен же ходить. Че-то надыбать в какой-то деревне и че-то притащить", - радить вона небожу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Полонений чмобік розповів про підготовку мобілізованих в армії РФ: "Проходили учения, но туда еб#нул HIMARS, и мы не доучились". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) мародерство (341)


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Топ коментарі
+21
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28.11.2022 22:11 Відповісти
+18
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28.11.2022 22:12 Відповісти
+16
"Ты хоть, че, хоть черта в ступе привези" В. Высоцкий.
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28.11.2022 21:59 Відповісти
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если бы у всего населения было оружие, то каждый московит надыбал себе пулю на голову
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28.11.2022 21:53 Відповісти
Да не,не дано от природы им,пуля-дура,брага-оно,поскорей б сдохло...
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28.11.2022 21:59 Відповісти
Чогось згадав коли це лайно слухав Леся Піддревлянського "Кацапи"
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28.11.2022 21:53 Відповісти
от шмара стара.
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28.11.2022 21:56 Відповісти
НАДА ШОТА ДЕЛАТЬ - КАБЫЛЕ ЧЛЕН ПРИДЕЛАТЬ
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28.11.2022 21:58 Відповісти
"Ты хоть, че, хоть черта в ступе привези" В. Высоцкий.
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28.11.2022 21:59 Відповісти
Армія мародерів .
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28.11.2022 22:00 Відповісти
цапи - лохи, вори й нищеброди.
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28.11.2022 22:07 Відповісти
Кретинізм мордовських даунів розчулює і тішить.
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28.11.2022 22:08 Відповісти
Жизнь висит на нитке а думает о прибытке.
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28.11.2022 22:10 Відповісти
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28.11.2022 22:11 Відповісти
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28.11.2022 22:12 Відповісти
Микроволновки и мультиварки... они из них чипы выковыривают для ракет.
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28.11.2022 22:15 Відповісти
из микроволновок и мультиварок - это для БПЛА и авионики подходят, а для ракет нужно искать стиралку "индезит".
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28.11.2022 23:23 Відповісти
У свіжих мобіків проблємка як у відступаючих військ Наполеона - вони потрапляють туди де все вже вкрадено до них. Але є примарна надія про похід на Кончу-Заспу...
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28.11.2022 22:19 Відповісти
До речі, дуже не погана ідея.
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29.11.2022 19:20 Відповісти
Кацапи все своє нікчемне життя щось крадуть.
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28.11.2022 22:22 Відповісти
Привезе тобі унітаз.
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28.11.2022 22:25 Відповісти
І буде одне з двох: або щі в тому вунітазі варитимуть... або поставлять на постамент, оголосять богом і усією дярєвнею будуть падати на коліна і молитися Святому Унітазію. На чолі з місцевим батюшкою РПЦ.
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28.11.2022 22:47 Відповісти
Это у в вас на лаптестане деревни, ************ старая, а в Украине села. Вот в своих соседних деревнях и "дыбайте" что-то и "тащите".
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28.11.2022 22:42 Відповісти
Поставьте родычку позой осла и примите её как кадыркаДырка девственность терял с ослом!поглубже!шваброй!!!небритой!!!ДЫБИЛЫ!!!
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28.11.2022 23:00 Відповісти
Ва всем винават толька путен. А рузький народ проста абманули и заставили. Да Абдрыстович?
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28.11.2022 23:25 Відповісти
Якщо є перехват то може є і телефон т.лени,чому його тут не викласти,хтось захоче з нею *побалакати*і поговорити.
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28.11.2022 23:31 Відповісти
с холодами кардинально изменится структура потерь кацовойска - суточные потери от переохлаждения и скоротечного воспаления лёгких будут такие же, как и от артогня.
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28.11.2022 23:31 Відповісти
згоден
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29.11.2022 03:30 Відповісти
Отак подивишся здаля
На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА!
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29.11.2022 03:37 Відповісти
Вічно голодні і забухані кацапи...Нещастя цієї планети...
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29.11.2022 08:27 Відповісти
Ти вже лох, якщо дозволив себе відправити подихати.
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29.11.2022 11:28 Відповісти
 
 