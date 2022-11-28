Родичка вчить окупанта мародерити в Україні: "Не будьте лохами. В разведку кто-то должен ходить. Че-то надыбать в какой-то деревне и че-то притащить". ВIДЕО

Російський окупант скаржиться на умови служби, а його тітка дає йому настанови про те, як краще мародерити.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього вона пропонує застосувати розвідників. Про це йдеться в перехопленні телефонної розмови.

"Не будьте лохами. Хватайте все и везите... В разведку кто-то должен же ходить. Че-то надыбать в какой-то деревне и че-то притащить", - радить вона небожу.

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