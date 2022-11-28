Родичка вчить окупанта мародерити в Україні: "Не будьте лохами. В разведку кто-то должен ходить. Че-то надыбать в какой-то деревне и че-то притащить". ВIДЕО
Російський окупант скаржиться на умови служби, а його тітка дає йому настанови про те, як краще мародерити.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для цього вона пропонує застосувати розвідників. Про це йдеться в перехопленні телефонної розмови.
"Не будьте лохами. Хватайте все и везите... В разведку кто-то должен же ходить. Че-то надыбать в какой-то деревне и че-то притащить", - радить вона небожу.
Топ коментарі
+21 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар28.11.2022 22:11 Відповісти Посилання
+18 ЗА ДЕРЖАВУ ОБИДНО
показати весь коментар28.11.2022 22:12 Відповісти Посилання
+16 чупакабра
показати весь коментар28.11.2022 21:59 Відповісти Посилання
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На москаля -
І ніби справді він людина,
Іде собі, мов сиротина,
Очима - блим, губами - плям,
І десь трапляється хвилина,
Його буває майже жаль,
А ближче підійдеш - СКОТИНА!