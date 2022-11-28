Кияни співають гімн України після того, як у їхніх квартирах з’явилося світло. ВIДЕО
Мешканці одного з київських житлових комплексів заспівали гуртом гімн України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, так кияни вітали включення світла у їхніх квартирах.
"Київ. Людям дали світло. Люди співають гімн", - пише автор публікації у коментарі.
Топ коментарі
+41 ПравдаЛюбка
показати весь коментар28.11.2022 22:27 Відповісти Посилання
+37 Maksim Perepelitca
показати весь коментар28.11.2022 22:45 Відповісти Посилання
+35 Ірландія
показати весь коментар28.11.2022 22:24 Відповісти Посилання
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кров попортять, багато можеть виїхати, але все одно ніхто не буде просити "миру" у буйла.
бо "мир" буйла це Марик, Буча, Ірпінь, Попасна, Бахмут....
ілюзій вже ні в кого має!
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І вумний, і красивий...