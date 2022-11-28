Кияни співають гімн України після того, як у їхніх квартирах з’явилося світло. ВIДЕО

Мешканці одного з київських житлових комплексів заспівали гуртом гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так кияни вітали включення світла у їхніх квартирах.

"Київ. Людям дали світло. Люди співають гімн", - пише автор публікації у коментарі.

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