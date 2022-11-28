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Кияни співають гімн України після того, як у їхніх квартирах з’явилося світло. ВIДЕО

Мешканці одного з київських житлових комплексів заспівали гуртом гімн України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, так кияни вітали включення світла у їхніх квартирах.

"Київ. Людям дали світло. Люди співають гімн", - пише автор публікації у коментарі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сьогодні у Києві застосовуватимуться екстрені відключення світла

Автор: 

електроенергія (6286) відключення світла (1100)


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Топ коментарі
+41
А кацапендія чекала бунтів! Слава Україні і її неперевершеному народу!
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28.11.2022 22:27 Відповісти
+37
іспанські вболівальники на чемпіонаті світу з футболу. .
.
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28.11.2022 22:45 Відповісти
+35
Слава Україні ! 🇺🇦
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28.11.2022 22:24 Відповісти
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Слава Україні ! 🇺🇦
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28.11.2022 22:24 Відповісти
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28.11.2022 22:59 Відповісти
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28.11.2022 23:04 Відповісти
Тьфу на вас! Нада ж таке придумать?
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29.11.2022 02:24 Відповісти
Де ж ви такі провокатори знаходитесь... я в шоці
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28.11.2022 23:17 Відповісти
Героям Слава!
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29.11.2022 08:44 Відповісти
А кацапендія чекала бунтів! Слава Україні і її неперевершеному народу!
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28.11.2022 22:27 Відповісти
а орки в это время - боже царя храни...
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28.11.2022 22:28 Відповісти
.
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28.11.2022 22:35 Відповісти
Хрєн вони чого добьються обстрілами!
кров попортять, багато можеть виїхати, але все одно ніхто не буде просити "миру" у буйла.

бо "мир" буйла це Марик, Буча, Ірпінь, Попасна, Бахмут....
ілюзій вже ні в кого має!
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28.11.2022 22:37 Відповісти
ну кацапи, то дебіли, як Лавров казав, що якщо у нас світла не буде, то ми здаватися почнем
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28.11.2022 22:37 Відповісти
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28.11.2022 22:41 Відповісти
іспанські вболівальники на чемпіонаті світу з футболу. .
.
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28.11.2022 22:45 Відповісти
Закрыть в комнату без освещения короче тёмную путинаХуйла и всех с ним типа лаврухи письки кадырки!и смотреть как они будут выживать!поверьте это круче любой смертной казни!!!давать только воду чтобы протянули хоть с недельку!!!!!!
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28.11.2022 22:56 Відповісти
Який народ! І яка ж йому тупа і підла влада дісталась! Біда та й годі...
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28.11.2022 23:30 Відповісти
Нормальна влада у нас. І найкращий президент!
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29.11.2022 00:00 Відповісти
У вас це де? У якій країні?
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29.11.2022 05:43 Відповісти
А який в нього Манагер!!!
І вумний, і красивий...
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29.11.2022 08:43 Відповісти
Не знаю яка там у вас, у Іспанії влада, але наші *********** Дерьмаки, Татарови, Бібізянки, Коробельні сосни, Безглузді паскуди.
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29.11.2022 09:16 Відповісти
Да уж куда краще
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29.11.2022 01:24 Відповісти
Бо залишилися на Батьківщині, захищати від фашистів та Zeкварталу. А не роблять у Іспаніях на масквабадськіх паскуд.
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29.11.2022 09:20 Відповісти
 
 