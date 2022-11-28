Кремлівські пропагандисти визнають, що ракетна атака на енергосистему України не дала очікуваного ефекту: "Рассчитывать, что они сдадутся не стоит". ВIДЕО

Російські пропагандисти, визнали, що ракетна атака на українську енергосистему не дала очікуваного ефекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося в одному із пропагандистських шоу на росТВ.

"Рассчитывать, что они сдадутся не стоит... Они переживут эту зиму", - лунало в студії.

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