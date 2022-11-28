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Кремлівські пропагандисти визнають, що ракетна атака на енергосистему України не дала очікуваного ефекту: "Рассчитывать, что они сдадутся не стоит". ВIДЕО

Російські пропагандисти, визнали, що ракетна атака на українську енергосистему не дала очікуваного ефекту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося в одному із пропагандистських шоу на росТВ.

"Рассчитывать, что они сдадутся не стоит... Они переживут эту зиму", - лунало в студії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Кияни співають гімн України після того, як у їхніх квартирах з’явилося світло. ВIДЕО

Автор: 

крилаті ракети (1082) пропаганда (2830) електроенергія (6286) відключення світла (1100)


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Топ коментарі
+84
Людям, шоб высраться, надо снимать штаны. А русскому достаточно открыть пасть.
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28.11.2022 23:03 Відповісти
+76
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28.11.2022 23:01 Відповісти
+65
Куй вам в сараку, а потом он же вам в рот, ***********.
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28.11.2022 23:00 Відповісти
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І як це нам допоможе?
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29.11.2022 01:38 Відповісти
Як допоможе? Допоможе Папі Римському на власні очи подивитися, чи треба говорити про погану владу, але добрий і святий російський народ! Допоможе Ілону Маску на власні вуха почути мрії пересічного росіянина! Допоможе суддям майбутнього трібуналу докласти ці матеріали до звинувачення. Допоможе всьому світу зрозуміти, з якими покидьками вони сусідять, - щоб не заважали нам своїми рожевими уявленнями ("Ой, не треба стріляти в цих хлопчиків, вони ж цивільні! Так, зі зброєю і у формі! Але під формою вони цивільні!!!"), а допомагали нам будувати стіну та ров з крокодилами.
Ось як допоможе!!!
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29.11.2022 10:55 Відповісти
Та вони все прекрасно знають. Нижче на Цензорі є стаття: "ЄС не зміг погодити граничну ціну на російську нафту". Оце і вся відповідь, що насправді важливо для "всього світу". Коли вже вам дійде, що ми для них насправді - ніхто і переймаються вони тим, чи сидимо ми в темряві чи ні і чи ******** нас чи ні вони приблизно настільки, наскільки ми самі переймаємося життям простих людей в якій-небудь Руанді чи Анголі...
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29.11.2022 14:54 Відповісти
ННее берите пример с Подоляка и кремляди, позорясь с определением фашизма: цель фашизма - создание вертикали власти в своей стране, в виде тоталитаризма, с делением общества на касты(по роду своей деятельности), типо, если ты кухар - нефиг тебе командовать пвк "вагнер". После того , как достигнуто сплочение народа вокруг этой вертикали власти, фашисты тупо самолюбуются собов... На этом крапка. Вот в этом удел фашизма. Геноцидить другие нации, с захватом территорий - это рассизмо-нацизмо-великорусский шовинизм. Крапка.
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29.11.2022 02:31 Відповісти
Психологи їм вже не допоможуть. Тільки гільйотина
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29.11.2022 01:40 Відповісти
Двойная гильотина: сначала удалить глупость, бо в момент наступления смерти, кацап выпорожняючи пряму кишку й коагулюе. И тольку опосля - сикир башка.
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29.11.2022 02:49 Відповісти
Сначала удалить глупость (гильотиной), шобы даже через пробирку дурное семя не произросло.
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29.11.2022 02:51 Відповісти
Это быдло , а не народ
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29.11.2022 02:20 Відповісти
)))
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29.11.2022 03:22 Відповісти
.

фашистська рашистька сволота. нiчого, все вам вернеться. неодмiнно !
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29.11.2022 04:47 Відповісти
АМИНЬ !!!
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29.11.2022 04:52 Відповісти
Класс подмечено, мол, рашистська. Ибо рашисты=фашисты+нацисты.
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29.11.2022 04:53 Відповісти
Стадо ******, другого мнения о них нет.
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29.11.2022 07:11 Відповісти
Сидять два підараси і один,явно,хуєсос)
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29.11.2022 08:20 Відповісти
дебили вкурсі, що підстанції та високовольтні ЛЕП так само існують (поки що) і на Московії..?
у випадках надзвичайних ситуацій, що можуть почастішати, у кацапів виникнуть значно більші проблеми, бо ми давно готові до ударів, а вони, рукожопі - ні.. і ніхто їм не допоможе, як друзі допомагають нам
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29.11.2022 08:27 Відповісти
стадо
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29.11.2022 08:29 Відповісти
Это терроризм или ещё нет, циничный Запад , вот так же было и 34 -35 Украинцы умирали ,а Запад хлеб кровавый покупал .
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29.11.2022 09:16 Відповісти
Шоу ,,В мире животных"!
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29.11.2022 09:25 Відповісти
Нічого козломорді і на нашій вулиці буде свято !
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29.11.2022 09:27 Відповісти
Сидят и спокойно обсуждают КАК МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ( в т.ч. детей и стариков) БЕЗ СВЕТА,ВОДЫ И ТЕПЛА ЗАГНАТЬ В ПЕЩЕРЫ И ОВРАГИ.Потом говорят -мы в обществе" друзья армении(Иреванское Ханство)"Также 366 полк армии России помогал арабью устраивать геноцид в Ходжалах против ИндоПэриджанцев(ГрекоРима).
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29.11.2022 10:12 Відповісти
Конченые свинособаки.
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29.11.2022 10:29 Відповісти
***** жаба гадюку, все по класиці.
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29.11.2022 11:31 Відповісти
Кацарилі розмірковують про 2-3 роки...
фееричні фантасти....
Закони економіки ще ніхто у світі не зміг перехитрити або відмінити...
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29.11.2022 11:48 Відповісти
Що цікаво - серед них мінімум двоє явно вірменської національності.
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29.11.2022 16:53 Відповісти
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