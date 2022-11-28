Кремлівські пропагандисти визнають, що ракетна атака на енергосистему України не дала очікуваного ефекту: "Рассчитывать, что они сдадутся не стоит". ВIДЕО
Російські пропагандисти, визнали, що ракетна атака на українську енергосистему не дала очікуваного ефекту.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йшлося в одному із пропагандистських шоу на росТВ.
"Рассчитывать, что они сдадутся не стоит... Они переживут эту зиму", - лунало в студії.
Топ коментарі
+84 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар28.11.2022 23:03 Відповісти Посилання
+76 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар28.11.2022 23:01 Відповісти Посилання
+65 Старый зольдат
показати весь коментар28.11.2022 23:00 Відповісти Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Ось як допоможе!!!
фашистська рашистька сволота. нiчого, все вам вернеться. неодмiнно !
у випадках надзвичайних ситуацій, що можуть почастішати, у кацапів виникнуть значно більші проблеми, бо ми давно готові до ударів, а вони, рукожопі - ні.. і ніхто їм не допоможе, як друзі допомагають нам
фееричні фантасти....
Закони економіки ще ніхто у світі не зміг перехитрити або відмінити...