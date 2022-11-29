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До 100-річчя "Щедрика" в Чикаго показали святкову анімаційну проєкцію в жовто-блакитних кольорах та з українською символікою. ВIДЕО

До 100-річчя "Щедрика" в американському Чикаго показали святкову анімаційну проєкцію в жовто-блакитних кольорах та з українською символікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича вже понад 100 років є символом різдвяно-новорічних свят в усьому світі.

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Автор: 

музика (499) США (23613) Україна (5990)


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Топ коментарі
+11
пушкін - це той який писав на язику пєдофілів, мародерів і фашистів?
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29.11.2022 14:11 Відповісти
+7
Вітання Чикагщині !
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29.11.2022 14:12 Відповісти
+2
Вся та світова діяспора - ****** клоуни-пристосуванці. Як тільки Україна опинилася в світових трендах, то вони одразу згадали своє українське походження аби хайпонути на цьому. Як тільки війна закінчиться і в Україні почнуться проблеми, діяспора на наступний день забуде своє походження.
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29.11.2022 14:14 Відповісти
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Стесняюсь спросить - в Чикаго хоть кто-нибудь может выдать пару строк из пушкинда?
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29.11.2022 14:02 Відповісти
пушкін - це той який писав на язику пєдофілів, мародерів і фашистів?
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29.11.2022 14:11 Відповісти
Он
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29.11.2022 14:18 Відповісти
Как на другой планете . Они там , мы здесь .
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29.11.2022 14:07 Відповісти
Вся та світова діяспора - ****** клоуни-пристосуванці. Як тільки Україна опинилася в світових трендах, то вони одразу згадали своє українське походження аби хайпонути на цьому. Як тільки війна закінчиться і в Україні почнуться проблеми, діяспора на наступний день забуде своє походження.
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29.11.2022 14:14 Відповісти
А сейчас проблем нет?так,просто война?!
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29.11.2022 14:56 Відповісти
А почему ты чего то ждешь от тех, кто живет в другой стране ?
Что тебе дает права ждать и требовать от них что то ?
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29.11.2022 16:59 Відповісти
Чикаго це Українське місто !!пес його знає шо таке пушкін ?!!
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29.11.2022 14:08 Відповісти
Ну не зовсім українське. Поляків там ще більше.
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29.11.2022 14:16 Відповісти
Вітання Чикагщині !
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29.11.2022 14:12 Відповісти
Типа Слава ЗСУ та генералу Залужному й 🔱❤️🖤🔱🇱🇷🇬🇧🇺🇦
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29.11.2022 14:24 Відповісти
дуже красива пісня, як, загалом, і інші українські пісні!
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29.11.2022 16:07 Відповісти
зашибісь допомогли

визнати рашку країною-терористом - то нє... а підсвітити будівлю - то да

нам цього дуже броакувало в Україні
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29.11.2022 19:31 Відповісти
 
 