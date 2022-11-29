До 100-річчя "Щедрика" в Чикаго показали святкову анімаційну проєкцію в жовто-блакитних кольорах та з українською символікою. ВIДЕО
До 100-річчя "Щедрика" в американському Чикаго показали святкову анімаційну проєкцію в жовто-блакитних кольорах та з українською символікою.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича вже понад 100 років є символом різдвяно-новорічних свят в усьому світі.
Топ коментарі
+11 Super Gut
показати весь коментар29.11.2022 14:11 Відповісти Посилання
+7 Colt
показати весь коментар29.11.2022 14:12 Відповісти Посилання
+2 Super Gut
показати весь коментар29.11.2022 14:14 Відповісти Посилання
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Что тебе дает права ждать и требовать от них что то ?
визнати рашку країною-терористом - то нє... а підсвітити будівлю - то да
нам цього дуже броакувало в Україні