До 100-річчя "Щедрика" в Чикаго показали святкову анімаційну проєкцію в жовто-блакитних кольорах та з українською символікою. ВIДЕО

До 100-річчя "Щедрика" в американському Чикаго показали святкову анімаційну проєкцію в жовто-блакитних кольорах та з українською символікою.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, "Щедрик" українського композитора Миколи Леонтовича вже понад 100 років є символом різдвяно-новорічних свят в усьому світі.

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