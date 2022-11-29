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Тіло російського окупанта високо злітає угору після удару українських артилеристів по двох ворожих танках та БТРу. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ударом з артилерії знищили два ворожі танки та БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. Доля екіпажів ворожих бронемашин невідома, але принаймні один окупант високо злетів у повітря після першого удару артилерії. 

Останній політ загарбника можна розгледіти на третій секунді відеозапису.

Тіло російського окупанта високо злітає угору після удару українських артилеристів по двох ворожих танках та БТРу 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артилеристи знищують ворожу піхоту на бахмутському напрямку. ВIДЕО

Також дивіться: Ліквідовані російські окупанти поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (18043) знищення (7702) артилерія (805)


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Топ коментарі
+37
акробатичний етюд від свинособаки
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29.11.2022 16:34 Відповісти
+36
Залік!
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29.11.2022 16:33 Відповісти
+27
Он сказал Паехали, он взмахнул рукой
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29.11.2022 16:38 Відповісти
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29.11.2022 16:33 Відповісти
Тобто його вилікували
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29.11.2022 16:37 Відповісти
від нацизму
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29.11.2022 16:45 Відповісти
Покращили.
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29.11.2022 18:04 Відповісти
Гутаперчовий мобік.
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29.11.2022 16:42 Відповісти
живий?
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29.11.2022 17:25 Відповісти
Боярой напоють і знову в бій.
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29.11.2022 17:41 Відповісти
Це ж як на нього Український чорнозем вплинув.
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29.11.2022 17:44 Відповісти
акробатичний етюд від свинособаки
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29.11.2022 16:34 Відповісти
Хотел в детстве льотчиком быть.
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29.11.2022 16:35 Відповісти
пригуном
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29.11.2022 17:13 Відповісти
В сторону...
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29.11.2022 19:10 Відповісти
певно воздушним гівнастом
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29.11.2022 18:20 Відповісти
Точно, рогозин же пообещал каждому росиянцу персональный батут
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29.11.2022 18:25 Відповісти
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29.11.2022 16:35 Відповісти
Пєрната свинособака.
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29.11.2022 16:36 Відповісти
Тройной тулуб
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29.11.2022 16:37 Відповісти
Ватнікі... тулуП.
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29.11.2022 18:07 Відповісти
Он сказал Паехали, он взмахнул рукой
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29.11.2022 16:38 Відповісти
Ульотноє кіно
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29.11.2022 16:39 Відповісти
тройной сімоньян....
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29.11.2022 16:40 Відповісти
А звуть тебе як? - натаааха! А ким хочеш бути? - Касманафтам!
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29.11.2022 16:44 Відповісти
Тут треба рахувати, попередник як вирахували пролетів 58 метрів.
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29.11.2022 16:45 Відповісти
Ну і що воно йому дало.
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29.11.2022 17:00 Відповісти
нас зайняло арихметикою...
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29.11.2022 18:09 Відповісти
Хде камисия из книги рекордов, я вас спрашиваю?
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29.11.2022 17:02 Відповісти
Спочатку він думав, що кабзон на небі, але потім зорієнтувався правильно.
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29.11.2022 16:49 Відповісти
Рождённый ползать, летать - может. Иногда...
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29.11.2022 16:51 Відповісти
Байканур вже но той,рашисти просто дослівно взлітають в космос в Україні.
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29.11.2022 17:00 Відповісти
Гагарин...
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29.11.2022 17:08 Відповісти
Орлята чмобята учатся летать
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29.11.2022 17:26 Відповісти
Заніматєльная фізіка: Імпульс енергії наданий орку виявився недостатнім для надання йому першої космічної швидкості і орк впав на землю внаслідок дії сили земного тяжіння. Також неефективною виявилась точка старту кацапа тому що внаслідок дії на мішок з лайном сили Коріоліса необхідно затратити більше енергії для виводу того лаптя на навколоземну орбіту.
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29.11.2022 17:34 Відповісти
Где то тихонько заплакал Сергей Бубка)))
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29.11.2022 17:39 Відповісти
Це стандартно для м'ясної броні.

Саме тому треба важкі бмп та мрапи щоб люди сиділи в середині а не зверху.
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29.11.2022 17:55 Відповісти
https://youtu.be/-jHT1Tiditw ЗСУ мало не відправили танк росіян у космос
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29.11.2022 17:56 Відповісти
https://youtu.be/QieNyDUAk1I 6 целей в день! Украинец стал рекордсменом по уничтожению бронированной техники из "Джавелина"
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29.11.2022 18:03 Відповісти
Всё выше, и выше, и выше. Стремим мы полёт наших птиц,. И в каждом пропеллере дышит. Спокойствие наших границ.))))
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29.11.2022 18:06 Відповісти
Высоко пошёл, к ясной погоде!
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29.11.2022 18:09 Відповісти
я его на бочку с порохом посадил - пущай полетает!

"Иван Васильевич меняет профессию"
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29.11.2022 18:29 Відповісти
Доречі, Булгаков був ще той імперець - москаль.
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29.11.2022 19:25 Відповісти
Дiду, Совiти на мiсяць полетiли!

Усi?
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29.11.2022 18:42 Відповісти
низенько пішов
мабудь буде дощ...
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29.11.2022 18:48 Відповісти
рождённый ползать летать-таки может.. правда недалеко и очень травматично
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29.11.2022 18:59 Відповісти
акробатікі
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29.11.2022 19:37 Відповісти
воно всю жізнь мєчтало так взлєтєть
за сбичу мєчт!
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29.11.2022 19:40 Відповісти
Щасливчик.
А от якби там була асфальтова дорога, мiг би розбитись.
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29.11.2022 20:36 Відповісти
катапульта сработала парашют не розкрився тільки
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29.11.2022 21:15 Відповісти
Ну-у-у взмыл красиво, а вот приземлился не очень.
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29.11.2022 22:13 Відповісти
Низько пішов, це к дощу
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29.11.2022 22:33 Відповісти
Как же точно арта отрабатывает, эскалибуры или наводка, просто сказка!
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30.11.2022 03:58 Відповісти
ловко вонючого мерзотника кацапського підкинуло... побільше б так...
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30.11.2022 07:24 Відповісти
Орел !
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30.11.2022 08:32 Відповісти
 
 