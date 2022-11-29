Тіло російського окупанта високо злітає угору після удару українських артилеристів по двох ворожих танках та БТРу. ВIДЕО безпілотника

Українські воїни ударом з артилерії знищили два ворожі танки та БТР.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. Доля екіпажів ворожих бронемашин невідома, але принаймні один окупант високо злетів у повітря після першого удару артилерії.

Останній політ загарбника можна розгледіти на третій секунді відеозапису.

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