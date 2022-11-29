Тіло російського окупанта високо злітає угору після удару українських артилеристів по двох ворожих танках та БТРу. ВIДЕО безпілотника
Українські воїни ударом з артилерії знищили два ворожі танки та БТР.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис успішної атаки українських воїнів опублікований у соцмережах. Доля екіпажів ворожих бронемашин невідома, але принаймні один окупант високо злетів у повітря після першого удару артилерії.
Останній політ загарбника можна розгледіти на третій секунді відеозапису.
Топ коментарі
+37 Ничіпір Серветник
показати весь коментар29.11.2022 16:34 Відповісти Посилання
+36 Сергей Ткаченко #455867
показати весь коментар29.11.2022 16:33 Відповісти Посилання
+27 Психиатрическая больница No1
показати весь коментар29.11.2022 16:38 Відповісти Посилання
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Орлятачмобята учатся летать
Саме тому треба важкі бмп та мрапи щоб люди сиділи в середині а не зверху.
"Иван Васильевич меняет профессию"
Усi?
мабудь буде дощ...
за сбичу мєчт!
А от якби там була асфальтова дорога, мiг би розбитись.