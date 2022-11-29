Українські воїни знищили групу окупантів з ПВК "Вагнер" за допомогою американського гранатомета MK-19. ВIДЕО безпілотника
Бійці підрозділу "SIGNUM" знищили групу російських окупантів поблизу Бахмута, використовуючи американський автоматичний гранатомет MK-19 калібру 40 міліметрів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогонь АГС бійці коригували за допомогою безпілотника. Відеозапис ефективної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. Судячи із запису, загинуло щонайменше з десяток "вагнерівців".
"Відмінна робота підрозділу "SIGNUM" по знищенню кацапів.На бахмутському напрямку у вагнерівців не перестають палати дупи, бо працюють DJI Mavic 3 та гранатомет MK-19", - написали воїни до опублікованого відео.
Топ коментарі
+62 Огусто
показати весь коментар29.11.2022 18:43 Відповісти Посилання
+57 Serhiy Talatynnik
показати весь коментар29.11.2022 18:45 Відповісти Посилання
+48 Олег Красовський #547085
показати весь коментар29.11.2022 18:44 Відповісти Посилання
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Максимальная дальность, 2200м...
Кстати, как в какой-нибудь Call of Duty прохождение смотришь.
П.С. Заодно ещё кому-то и огород вспахали.😬