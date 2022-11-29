Українські воїни знищили групу окупантів з ПВК "Вагнер" за допомогою американського гранатомета MK-19. ВIДЕО безпілотника

Бійці підрозділу "SIGNUM" знищили групу російських окупантів поблизу Бахмута, використовуючи американський автоматичний гранатомет MK-19 калібру 40 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогонь АГС бійці коригували за допомогою безпілотника. Відеозапис ефективної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. Судячи із запису, загинуло щонайменше з десяток "вагнерівців".

"Відмінна робота підрозділу "SIGNUM" по знищенню кацапів.На бахмутському напрямку у вагнерівців не перестають палати дупи, бо працюють DJI Mavic 3 та гранатомет MK-19", - написали воїни до опублікованого відео.

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