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Українські воїни знищили групу окупантів з ПВК "Вагнер" за допомогою американського гранатомета MK-19. ВIДЕО безпілотника

Бійці підрозділу "SIGNUM" знищили групу російських окупантів поблизу Бахмута, використовуючи американський автоматичний гранатомет MK-19 калібру 40 міліметрів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, вогонь АГС бійці коригували за допомогою безпілотника. Відеозапис ефективної бойової роботи українських бійців опублікований у соцмережах. Судячи із запису, загинуло щонайменше з десяток "вагнерівців".

"Відмінна робота підрозділу "SIGNUM" по знищенню кацапів.На бахмутському напрямку у вагнерівців не перестають палати дупи, бо працюють DJI Mavic 3 та гранатомет MK-19", - написали воїни до опублікованого відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": По базі "Вагнера" в Африці вдарив невідомий літак, - ЗМІ. ФОТО

Автор: 

зброя (7566) США (23613) Бахмут (1563) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+62
То є добре, дуже файно!
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29.11.2022 18:43 Відповісти
+57
Як красиво на це можна дивитися вічно!
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29.11.2022 18:45 Відповісти
+48
Молодці!
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29.11.2022 18:44 Відповісти
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То є добре, дуже файно!
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29.11.2022 18:43 Відповісти
Молодці!
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29.11.2022 18:44 Відповісти
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29.11.2022 22:54 Відповісти
Як красиво на це можна дивитися вічно!
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29.11.2022 18:45 Відповісти
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29.11.2022 18:46 Відповісти
В десяточку.
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29.11.2022 18:47 Відповісти
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29.11.2022 18:48 Відповісти
Потужна зброя ,а можна таких 1000 штук ?
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29.11.2022 18:50 Відповісти
І баржУ набоїв...
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29.11.2022 19:29 Відповісти
Гарно! Нагадаю, що засновник терористичної організації 'вагнер' - не лише зек, але й опущений ******. Не дарма скооперуваввся з іншим збоченцем - вівцейобом какдировим))
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29.11.2022 18:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=B46Td_c8ubw
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29.11.2022 20:48 Відповісти
"Они безумно любят друг друга..."
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29.11.2022 21:18 Відповісти
Благослови вас Господи хлопці у вашої нелегкої праці . та нехай вас береже Матінтка Божа
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29.11.2022 18:52 Відповісти
СЛАВА ЗСУ.
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29.11.2022 18:52 Відповісти
Прівєт главпєтуху прігожину от ЗСУ...
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29.11.2022 18:52 Відповісти
патамуша тока пєтухі могут іті ваєвать пад рукаводствам пєтуха...
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29.11.2022 19:50 Відповісти


Телеканал "Прямий"



Біля Конституційного Суду України відбулася акція на підтримку звернення народного депутата 7-го скликання Олександра Бригинця та депутатів Київради від «Європейської Солідарності» щодо перейменування церкви московського патріархату.

https://prm.ua/aktyvisty-pid-stinamy-ksu-vymahaly-rozblokuvaty-zakon-pro-pereymenuvannia-moskovskoi-tserkvy-v-ukraini/


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29.11.2022 18:59 Відповісти
Гарнюче!
Слава Захисникам України!
Героям Слава!
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29.11.2022 19:00 Відповісти
Чем больше смотрю подобные видосики, тем больше убеждаюсь, шо я даже не старый, а древний. Такое в моей молодости было научной фантастикой. Хлопцi , Ви найкращi!👍
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29.11.2022 19:01 Відповісти
Макс, я сам в "атує".
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29.11.2022 19:18 Відповісти
Гарно випалюють сарану! Велика шана нашим воїнам та величезна подяка постачальникам такої зброї! Слава Україні!
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29.11.2022 19:08 Відповісти
лєпота..
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29.11.2022 19:18 Відповісти
"Зато от чистого сердца"...
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29.11.2022 19:19 Відповісти
Хороша помпа!
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29.11.2022 19:24 Відповісти
Мне показалось или там были гранаты, которые еще в воздухе взрываются?
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29.11.2022 19:28 Відповісти
Слава нашим захисникам!!! Слава ЗСУ!Нехай щастить! Смерть рашистським мразям-окупантам!!!
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29.11.2022 19:29 Відповісти
Героям Слава! Смерть окупантам!
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29.11.2022 19:52 Відповісти
Как говорится: привет ИТК!🤣🤣🤣
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29.11.2022 19:57 Відповісти
На яку відстань стріяє АГС?
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29.11.2022 19:58 Відповісти
Прицельная дальность, до 1500м...
Максимальная дальность, 2200м...
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29.11.2022 20:03 Відповісти
Voiny v Karabahhe, v Ukraine povernuli novuju stranitsu v utshebnikah taktiki i strategii. Otdelnyje momenty podobnogo mozdno naiti i v deistvijah voisk Assada, no delo doshlifujet do almaza Ukraina. Slava VSU!
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29.11.2022 20:05 Відповісти
І відразу зйомки боєвіка ... Голівуд відпочиває Так Тримати. Слава ЗСУ
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29.11.2022 21:42 Відповісти
Наші гарно вдягнені, гарно озброєні, спокійно так собі гатять, а ті придурки бігають, як зайці! Ляпота!!!
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29.11.2022 21:54 Відповісти
ЗАПАД-СИЛА, РАБСИЯ-МОГИЛА
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29.11.2022 22:45 Відповісти
якщо ти вбив одну вбивцю, то кількість вбивць у світі не зменшилось, а на цьому відео кількість вбивць зменшилось мінімум на сім-вісім у світі! що радує.
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29.11.2022 22:48 Відповісти
Який принцип діі цього гранатомету? Уламки розлітаються?
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30.11.2022 00:01 Відповісти
Принцип дії - прицільно гранати жбурляти.
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30.11.2022 02:35 Відповісти
Хорошо работает по площади, и что восхитило такой тихий
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30.11.2022 04:03 Відповісти
М19 и семеро козлят
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30.11.2022 14:22 Відповісти
Отлично, отлично!
Кстати, как в какой-нибудь Call of Duty прохождение смотришь.

П.С. Заодно ещё кому-то и огород вспахали.😬
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30.11.2022 23:14 Відповісти
Это какой то counter strike.. 5.00
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04.12.2022 14:36 Відповісти
 
 