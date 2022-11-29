В російській Твері заборонили зйомки пропагандистського фільму з використанням військової техніки під прапорами України. ВIДЕО
У російській Твері скасували зйомки фільму про війну з Україною через техніку з українськими прапорами, яка викликала "негативну реакцію та резонанс" у місцевих.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, адміністрація міста ухвалила постанову, згідно з якою скасувала зйомки фільму "Музикант" про війну РФ з Україною "з використанням техніки з іноземною символікою та прапорами". Місцева влада відзначила, що поява техніки з іноземними знаками на вулиці Твері "є недопустимою".
Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканців російської Твері налякала колона військової техніки під прапорами України. ВIДЕО
Топ коментарі
+71 игор ємець
показати весь коментар29.11.2022 19:57 Відповісти Посилання
+43 Борменталь Незабаром
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+36 MrStepanovM
показати весь коментар29.11.2022 19:54 Відповісти Посилання
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- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!
Щось пішло не за сценарієм...
"Ой у лузі червона калина..Гей!"
іноді навіть хором 😂
Бідненькі! Навіть від бутафорії пообсир@лися!
киговно?
наприклад-- "скоро--масква-крємль"
А загалом хороше історичне кіно-- ретроспективне... Як ЗСУ дійшли до Твері...
Пахнет Италия свежею сдобой.
Франция пахнет вином и духами,
Ну, а Швейцария пахнет сырами,
Пахнет Голландия запахом пряным -
кофе, тюльпанами, марихуаной.
Бельгия пахнет Евросоюзом,
А в Люксембурге - фруктами-смузи,
Пахнут Германия с Чехией пивом.
Продажной любовью пахнут Мальдивы.
Пахнет Бразилия сексом и танцем.
Чаем и тостами пахнут британцы.
Пахнут свободой Америки штаты,
Нефтью воняет песок в Эмиратах,
Пахнет рабочею силой Китай,
Пахнет Япония острым вассаби,
В Индии Гангом воняет неслабо,
Пахнет гашишем Афганистан,
Маком душистым разит Пакистан,
Пахнет Колумбия лишь кокаином,
Пахнет пшеница и рожь в Украине,
Мексика пахнет текилой и тако,
Пахнет на Кубе душистый табак.
Телом немытым, говном, перегаром,
Гарью удушливой, гнилью, угаром,
Пьяная ругань и запах сортира -
Внешние признаки русского мира,
Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",
Чуете вонь? Это запах России!
Только россия воняет вот так:
Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!