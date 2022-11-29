В російській Твері заборонили зйомки пропагандистського фільму з використанням військової техніки під прапорами України. ВIДЕО

У російській Твері скасували зйомки фільму про війну з Україною через техніку з українськими прапорами, яка викликала "негативну реакцію та резонанс" у місцевих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, адміністрація міста ухвалила постанову, згідно з якою скасувала зйомки фільму "Музикант" про війну РФ з Україною "з використанням техніки з іноземною символікою та прапорами". Місцева влада відзначила, що поява техніки з іноземними знаками на вулиці Твері "є недопустимою".

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