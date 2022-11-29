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В російській Твері заборонили зйомки пропагандистського фільму з використанням військової техніки під прапорами України. ВIДЕО

У російській Твері скасували зйомки фільму про війну з Україною через техніку з українськими прапорами, яка викликала "негативну реакцію та резонанс" у місцевих.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, адміністрація міста ухвалила постанову, згідно з якою скасувала зйомки фільму "Музикант" про війну РФ з Україною "з використанням техніки з іноземною символікою та прапорами". Місцева влада відзначила, що поява техніки з іноземними знаками на вулиці Твері "є недопустимою".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мешканців російської Твері налякала колона військової техніки під прапорами України. ВIДЕО

Автор: 

пропаганда (2830) росія (66461) прапор (488)


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Топ коментарі
+71
Во время съёмок патриотического фильма в Твери выехала военная колонна с украинскими флагами. Жителей об этом не предупредили. И они стали выбегать на улицу с криками "Слава Украине" и петь "Батька наш Бандера". А мэр Твери вынес колонне хлеб-соль и зиганул.
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29.11.2022 19:57 Відповісти
+43
занадто багато обісравшихся кацапів - перебиває звичний русський дух
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29.11.2022 19:54 Відповісти
+36
Видать много обосравшихся от страха
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29.11.2022 19:54 Відповісти
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29.11.2022 19:52 Відповісти
Синьо-жовтий Прапор корьожить кацапів ліпше срібної кулі та осикового кілка - аж корчі бьють 😂
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29.11.2022 21:35 Відповісти
Тоді хай знімають кіно "Вароніш протіф Кастрами".
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29.11.2022 19:53 Відповісти
саме час звикати.. холопи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! і сраки розминайте!! щоб тризуб входив до костомах...........
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29.11.2022 19:53 Відповісти
Видать много обосравшихся от страха
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29.11.2022 19:54 Відповісти
занадто багато обісравшихся кацапів - перебиває звичний русський дух
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29.11.2022 19:54 Відповісти
Це один і той самий дух, якщо що.
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29.11.2022 21:46 Відповісти
вибачаюсь, не спеціаліст в тому обісравшимуся гівні
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29.11.2022 22:13 Відповісти
- Машка! Ты чё такая расстроеная?
- Да мой придурок решил выпендриться - прислал мне фотографию "укропа" из Украины! А я её на двери кладовки наклеила...
- Зачем?
- Чтобы дети варенье не воровали...
- И что? Не воруют? Боятся?
- Хуже Мой вернулся с Украины - живой, но весь покарёженый На радостях напился вдрызг...
- И что?
- Так шёл мимо кладовки и фотографию увидел И с перепугу обосрался!

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29.11.2022 23:06 Відповісти
Во время съёмок патриотического фильма в Твери выехала военная колонна с украинскими флагами. Жителей об этом не предупредили. И они стали выбегать на улицу с криками "Слава Украине" и петь "Батька наш Бандера". А мэр Твери вынес колонне хлеб-соль и зиганул.
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29.11.2022 19:57 Відповісти
🤣🤣🤣💯
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29.11.2022 19:59 Відповісти
Ще пару місцевих почали вигукувати "путін-куйло" 😂😂😂
Щось пішло не за сценарієм...
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29.11.2022 20:01 Відповісти
а ще мешканці твєрі стали наспівувати забористий саундтрек фільму:
"Ой у лузі червона калина..Гей!"

іноді навіть хором 😂
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29.11.2022 21:32 Відповісти
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29.11.2022 20:09 Відповісти
прапори дивовижні мають чарівну силу-панікувати гниль починає))
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29.11.2022 19:57 Відповісти
Будемо вважати це репетицією. І для твєрчан буде легше на психіку. 😊 З міською владою не згіден. Репетицій треба провести більше. Навіть розширити до встановлення прапора ра гарадский адміністрацієй. Нехай звикають. Ну і гімн "Ще не вмерла Україна.." в школах треба починати вже вчити. Бо можна не встигнути подолати кчцапський акцент.
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29.11.2022 19:58 Відповісти
И повторить во всех городах России.
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29.11.2022 20:07 Відповісти
"... но у меня немножко поджало очко"
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29.11.2022 19:58 Відповісти
...не пойму - от кадиркіних - очко, от хахлоф - очко, а от кого не очко?
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29.11.2022 20:17 Відповісти
Может от волнистых попугайчиков? Хотя это не точно
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29.11.2022 20:21 Відповісти
Ага, за них я й забуф...
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29.11.2022 20:28 Відповісти
від кадиркіних очко розширяється, від хахлоф - сжимається
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29.11.2022 21:27 Відповісти
Вейшнорія! Ось вихід! Хоча вона теж кацапам насипала

Бідненькі! Навіть від бутафорії пообсир@лися!
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29.11.2022 20:02 Відповісти
Калинин нервно дергнулся в гробу...
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29.11.2022 20:03 Відповісти
Владу перелякав раптовий дефіцит хліба і солі, з якими місцеві мешканці побігли зустрічати визволителів.
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29.11.2022 20:05 Відповісти
кацаби укакались )
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29.11.2022 20:06 Відповісти
Otshko zaigrala tolko ot flaga, a jesli ukraintsa uvidjat- to serdetsnyi pristup i konki... ot slovo sovsem
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29.11.2022 20:10 Відповісти
МНе кажется они уже сняли крупные планы, столько техники не каждый день соберешь.
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29.11.2022 20:20 Відповісти
у мокшандии у самой флаг голандский инет американский и все китайское-круг замкнут..
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29.11.2022 20:21 Відповісти
бздют шо сказка станет бьілью
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29.11.2022 20:29 Відповісти
снимали очерезной шедеврально-гениальный высерроССкиговно?
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29.11.2022 20:46 Відповісти
пропоную конкурс--на кращу назву кінострічки..
наприклад-- "скоро--масква-крємль"
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29.11.2022 20:53 Відповісти
"от твєри ,до твєрской"
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29.11.2022 20:55 Відповісти
"Ничего личного конечно", чувак на всякий случай подстраховывается, а то вдруг точно ВСУ в твери.
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29.11.2022 21:11 Відповісти
Тре було крикнути в вікна машини полюції -- Слава Україні!!!
А загалом хороше історичне кіно-- ретроспективне... Як ЗСУ дійшли до Твері...
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29.11.2022 21:23 Відповісти
Він би крикнув Слава Україні та ЗСУ.... Там би рвануло без іскри і тихо тихо так
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29.11.2022 21:36 Відповісти
требуло пишеться разом
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30.11.2022 07:16 Відповісти
танескажи..
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30.11.2022 20:44 Відповісти
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29.11.2022 21:28 Відповісти
А мені сподобалась кацапська віра в ЗСУ.
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29.11.2022 21:28 Відповісти
Рівно тисячу років тому, у 1022 році, у Києві вже 7-й рік княжив Ярослав Мудрий. І тоді теж були тризуб і гривня!
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29.11.2022 22:16 Відповісти
потрібно РОЗШИРИТИ зйомки фільму на мацкву і в сам фільм внести сцени підриву, бомбардування і повного зносу кремля. Зйомки звісно ж провести на живо і в натурі!
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29.11.2022 22:38 Відповісти
Шо, комунальники не встигають гівно з вигрібних ям вичерпувати?
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29.11.2022 22:44 Відповісти
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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29.11.2022 22:58 Відповісти
ибо у страха глаза велики и слаб мочевой пузырь ))))
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29.11.2022 23:03 Відповісти
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29.11.2022 23:16 Відповісти
Трохи не пов#иралися 😂😂😂!!!
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29.11.2022 23:39 Відповісти
У каждой страны есть запах особый…

Пахнет Италия свежею сдобой.

Франция пахнет вином и духами,

Ну, а Швейцария пахнет сырами,

Пахнет Голландия запахом пряным -

кофе, тюльпанами, марихуаной.

Бельгия пахнет Евросоюзом,

А в Люксембурге - фруктами-смузи,

Пахнут Германия с Чехией пивом.

Продажной любовью пахнут Мальдивы.

Пахнет Бразилия сексом и танцем.

Чаем и тостами пахнут британцы.

Пахнут свободой Америки штаты,

Нефтью воняет песок в Эмиратах,

Пахнет рабочею силой Китай,

Пахнет Япония острым вассаби,

В Индии Гангом воняет неслабо,

Пахнет гашишем Афганистан,

Маком душистым разит Пакистан,

Пахнет Колумбия лишь кокаином,

Пахнет пшеница и рожь в Украине,

Мексика пахнет текилой и тако,

Пахнет на Кубе душистый табак.

Телом немытым, говном, перегаром,

Гарью удушливой, гнилью, угаром,

Пьяная ругань и запах сортира -

Внешние признаки русского мира,

Тленом и кровью, плешивым ,,мессией",

Чуете вонь? Это запах России!
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30.11.2022 05:45 Відповісти
Я еще между 6. и 7. строчками вставил бы такую:
Только россия воняет вот так:
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30.11.2022 08:45 Відповісти
с конца
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30.11.2022 08:46 Відповісти
А шо так? Може для антуражу вам не хватає хаймарса-так ви скажіть...
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30.11.2022 07:48 Відповісти
Очень удачно получилось, что это кино отсняли не только его постановщики-лжецы, но и случайный водитель, и что он опубликовал его.

Т.к. это свидетельство о том факте, что в России снимают лживые видео о якобы украинских военных, а на самом деле - это всё ложь!
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30.11.2022 08:49 Відповісти
 
 