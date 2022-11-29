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Новини Відео Війна
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Іще цьогоріч Росія втратить убитими 100 тисяч своїх солдатів, - Зеленський. ВIДЕО

Звернення президента Володимира Зеленського до громадян України наприкінці 279 дня війни з РФ.

Відповідне відео опублікувала пресслужба президента, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація на фронті складна. Попри надзвичайно великі російські втрати окупанти все ще намагаються наступати на Донеччині, закріпитися на Луганщині, рухатися на Харківщині, щось там вони планують на півдні.

Але тримаємо оборону і, головне, не даємо ворогу здійснити їхні наміри. Вони говорили, що захоплять Донеччину – навесні, влітку, восени. Цього тижня починається вже зима. Вони поклали там свою регулярну армію, вони втрачають там щодня сотні мобілізованих і найманців, вони використовують там заградзагони.

Іще цьогоріч Росія втратить убитими сто тисяч своїх солдатів і лише Богу відомо скільки найманців. А Україна стоятиме. А світ буде робити все, щоб кожен, хто винен у цій злочинній війні, опинився на лаві підсудних", - сказав Зеленський.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нинішні дії росіян проти України – це намагання помститись за те, що українці вже неодноразово захищали себе від них, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (24576)


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Топ коментарі
+21
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30.11.2022 00:03 Відповісти
+9
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30.11.2022 00:01 Відповісти
+8
имхо главное технику дорогую выбивать,биомассы у них достаточно,а там пускай на древних мотолыгах пытаються чтото там штурмовать
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29.11.2022 23:47 Відповісти
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имхо главное технику дорогую выбивать,биомассы у них достаточно,а там пускай на древних мотолыгах пытаються чтото там штурмовать
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29.11.2022 23:47 Відповісти
Та шо ж за день-то такой. Сльозы из глаз сплошным потоком. Три платочка хоть выжимай
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29.11.2022 23:51 Відповісти
Провидець.
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29.11.2022 23:53 Відповісти
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30.11.2022 00:01 Відповісти
поРаша!!!
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30.11.2022 00:05 Відповісти
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30.11.2022 00:03 Відповісти
Ще багато "цікавих" розповідей попереду про ЗеВладу.
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30.11.2022 01:58 Відповісти
главно дело, что бы остались в достачном количестве в живых или вообще в Украине те, кому это будет интересно.
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30.11.2022 02:08 Відповісти
А про наших сограждан Украины ни слова,а это более сотни тысяч погибших гражданских уже на сегодняшний день, про погибших воинов ВСУ вообще тишина потому что военная тайна . И чем же наша власть и пропаганда отличается от российской в этом плане? Ничем.
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30.11.2022 00:04 Відповісти
ко ко ко
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30.11.2022 06:16 Відповісти
Думаю, вже є сто тисяч. ******* їх дуже приблизно. І ніхто не знає, скільки поранених загнулось, без належної медичної допомоги
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30.11.2022 00:05 Відповісти
Вже 300тыщ!!!норм!доя одного ще живущего гнома путинаХуйла!коли вин изздохне)))))((((((завтра!!!!!!!
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30.11.2022 00:08 Відповісти
почему вы считаете так мало ?
Я думаю миллион не меньше!
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30.11.2022 00:22 Відповісти
ну 100 к,єто может с наемничками и скотобазой дамбасятской которую никто с самого начала и не считал
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30.11.2022 00:13 Відповісти
ВСУ не мають наміру ставати окупантами і штурмувати кремль. Наша мета загнати кацапів за поребрик, повна ізоляція ********** і отримання репарацій.
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30.11.2022 00:20 Відповісти
Це не лічить щойнозареєстрованому користувачу на нашому форумі такі претензії виказувати: "Непонятно только почему ВСУ ещё не штурмуют Кремль".
Це російською стилістікою попахіваєт...
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30.11.2022 01:03 Відповісти
Бо м'яса ***** нагнав рабокацапського під 500 тисяч, й чмобіки ще 300к, перевага у літаках танках та артилерії. Але хоча й у меншості ЗСУ таки вибиває нелюдей рашистов з України. Так що не сси рюззькаГаварящій усе буде Україна!
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30.11.2022 01:55 Відповісти
Касапчик, чтобы раненных было в 3-4 раза больше их должны эвакуировать, а их наоборот срусские добивают. Плюс заградотряды чеченские. Это абсолютно другая война. Срусские всегда имели 30-40% убитыми, при наличии нормальной эвакуации и лечения. В годы 2 мировой по Ленд лизу в Совок поставили антибиотиков на 50 миллионов перевязок. Когда они закончились, смертность в Совке в конце 40-х-начале 50-х раненных во 2 мировой была лютая.
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30.11.2022 03:39 Відповісти
Нравится, не нравится - сто тысяч раз...уярится.
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30.11.2022 00:23 Відповісти
Богу не відомо скільки вбито орків...вони туди не попадають
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30.11.2022 00:29 Відповісти
Погано, вже мантри пішли в хід, і давно, бо я тв не дивлюсь?
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30.11.2022 00:31 Відповісти
__Бородино ,1812г
через неделю после битвы -оккупация мОСКВЫ...__
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30.11.2022 00:38 Відповісти
Ето всьо вова зєлєнскій лічно убівал проклятих москалєй.
З рахунку збились скільки він там наскирдував.
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30.11.2022 00:57 Відповісти
.. мало, все кто с болот мацковии должны подохнуть
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30.11.2022 00:58 Відповісти
Свято наближается
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30.11.2022 01:07 Відповісти
Мдаа...Зеленський наказав вбити сто тисяч русскіх...
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30.11.2022 01:09 Відповісти
100000 за рік.... так Кацапи можуть 1000 років воювати, м'яса там багато.... треба чавити економічно й техніку та заводи з виготовлення техніки розбивати. Реально 100к за рік для ***** це ніщо...."дазжє нє начіналі".
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30.11.2022 01:51 Відповісти
Я це казав із самого початку. ЗСУ звичайно ж боги війни, але на паРашії своїх рабів взагалі не рахують - он, ковід забрав в п'ять разів більше кацапів (мінімум 1 млн за два роки тільки офіційно), і всім там було абсолютно пофіг!
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30.11.2022 02:42 Відповісти
Передайте отому небритому бомжу у заяложеній футболці, шо хай зав'язує зі своїми відосиками і говномарафоном. В країні електрики у людей нема, люди світла небачать годинами, а то і днями, а воно на усіляке лайно витрачає цінний ресурс. Гнида, нікому твої ******** не цікаві. Хто здав Азовців і південь України? Крадії гуманітарки покарані, кротів зі своєї (ж)ОПи вже всіх пересаджав?
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30.11.2022 03:15 Відповісти
У вас вус відклеївся.
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30.11.2022 06:19 Відповісти
НЕ КАРКАЙ! - Язик-помело, легендарний пустобрех.
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30.11.2022 04:12 Відповісти
Потери мавзолейные Обезьяны 🦍скрывают всегда,до сих пор неизвестно сколько Совков было убито в войне с братом Гитлером...хотя если сравнить перепись населения в 1926 году и в прслевоенном1948 ..то картина ужасная...
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30.11.2022 06:47 Відповісти
https://youtu.be/nUmbvbYylOY ...

Сегодня 30 ноября 1939 года советский дохлый союз напал на Финляндию...в этом побоище СССР потерял 350 000 убитыми и ранеными.. выше ссылка и документальный фильм о той позорной бойне ...
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30.11.2022 07:00 Відповісти
https://youtu.be/c2FAXZgwIpo ...

Наші хлопці дають жару дуже файно...✊🔥🔥
Слава Україні Слава ЗСУ 🔱💙💛🔱❤️🖤🔱🇺🇦🇺🇦🇺🇦🇱🇷🇱🇷🇱🇷🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇨🇦🇨🇦🇨🇦🇧🇻🇧🇻🇧🇻🇦🇺🇨🇰🇦🇮🇨🇿
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30.11.2022 08:58 Відповісти
малоПИ...роский, бенин Нарик ты не считай дохлых орков, ты подсчитай сколько погибло и погибнет Украинцев из-за твоих и бениных дорог которых нет, провала закупок оборонпрома, содержания фсбэшного кубла во главе с Елдаком и сдачи в Омане юга Украины...
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30.11.2022 11:08 Відповісти
да ***** ***** сколько их сдохнет!
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30.11.2022 13:56 Відповісти
 
 