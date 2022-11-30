Рашисти вдарили ракетами по Запорізькій області, пошкоджено газорозподільчий пункт, - Старух. ВIДЕО

Окупанти вдарили ракетами, ймовірно С-300, по території Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - зазначив він.

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