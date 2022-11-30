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Рашисти вдарили ракетами по Запорізькій області, пошкоджено газорозподільчий пункт, - Старух. ВIДЕО

Окупанти вдарили ракетами, ймовірно С-300, по території Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Запорізької ОВА Олександр Старух, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі російські потвори знову вдарили по мирних землях нашої області. В одному з населених пунктів Запорізького району в результаті влучання ракети (ймовірно С-300) пошкоджено газорозподільчий пункт, в наслідок чого виникла пожежа. Її швидко ліквідували, але без газу залишилось три вулиці. Люди, на щастя, не постраждали, і це головне", - зазначив він.

Також читайте: Росіяни обстрілюють Оріхів ракетами та артилерією

Автор: 

газ (10523) обстріл (29540) Запорізька область (3782) Старух Олександр (199)


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Потвори смердючі! Де кацапи, там смерть і розруха завжди! 🤬🤬🤬
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30.11.2022 07:58 Відповісти
На черзі газопроводи. Проте ми світ зерном рятуємо від голоду. Я розумію, що зерно яке ми відправляємо, воно оплачено ще минулого року, його треба відправити, але не треба на цьому піаритись, іноді перша новина дня, скільки зерна відвантажили, а не сводка з передового фронту. Борги треба віддавати мовчки, але зелені на цьому шоу роблять.
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30.11.2022 08:29 Відповісти
в новині не ті "газопроводи". я так розумію, попали в грп - така буква "п" з жовтої труби, з задвижкою. "без газу три вулиці" - тобто скоріш всього випадково, як удар по енергосистемі - мізер.
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30.11.2022 08:38 Відповісти
Хай буде так, але газогони кацапи теж не залишать в спокою.
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30.11.2022 13:19 Відповісти
 
 