"Через полгода можно было на свободу выйти": "Вагнерівець", який відбував покарання за вбивство, потрапив у полон до 54-ї ОМБр. ВIДЕО

Розвідувальна рота 54-ї ОМБр взяла у полон російського найманця з ПВК "Вагнер".

Відео опублікувала Бойова група К-2 54 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

29-річний полонений розповів, що його забрали з колонії, де він відбував 15-річний термін за ст. 105 КК РФ (вбивство). Він встиг пробути у в'язниці 4,5 роки. Раніше він мав також судимість за викрадення авто. У Росії чоловік працював експедитором.

За словами чоловіка, їм запропонували близько 200 тис. рублів та амністію через пів року за згоду на відправку в Україну. З 700 осіб близько 100 погодилися на пропозицію.

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