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"Через полгода можно было на свободу выйти": "Вагнерівець", який відбував покарання за вбивство, потрапив у полон до 54-ї ОМБр. ВIДЕО

Розвідувальна рота 54-ї ОМБр взяла у полон російського найманця з ПВК "Вагнер".

Відео опублікувала Бойова група К-2 54 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.

29-річний полонений розповів, що його забрали з колонії, де він відбував 15-річний термін за ст. 105 КК РФ (вбивство). Він встиг пробути у в'язниці 4,5 роки. Раніше він мав також судимість за викрадення авто. У Росії чоловік працював експедитором.

За словами чоловіка, їм запропонували близько 200 тис. рублів та амністію через пів року за згоду на відправку в Україну. З 700 осіб близько 100 погодилися на пропозицію. 

Також дивіться: Полонений "вагнерівець" розповів про те, як здався у полон українському безпілотнику. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18043) полон (1604) полонені (2314) 54 окрема бригада (180) ПВК Вагнер (1543)


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Топ коментарі
+23
Нах він потрібен? Ліквідувати було би краще.
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30.11.2022 14:29 Відповісти
+17
порядочному зеку западло сотрудничать с администрацией, властью.. а тем более служить у петуха..
Московия - не страна, а какой-то ералаш дебилов
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30.11.2022 14:39 Відповісти
+13
отримавши амністію від *****, наступного дня він отримує мобілізаційну повістку.
Кожен зек **********, який виходить на свободу по "концу срока" - отримує ту ж саму моб.повістку.
Просто така вона, країна орків-касапів.
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30.11.2022 14:28 Відповісти
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отримавши амністію від *****, наступного дня він отримує мобілізаційну повістку.
Кожен зек **********, який виходить на свободу по "концу срока" - отримує ту ж саму моб.повістку.
Просто така вона, країна орків-касапів.
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30.11.2022 14:28 Відповісти
Нах він потрібен? Ліквідувати було би краще.
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30.11.2022 14:29 Відповісти
Очередной пригожинский петушок. Теперь обратно или на кувалдизацию или на зону петухом возле параши. Кто попал к пригожину назад дороги нет даже после ранения
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30.11.2022 14:37 Відповісти
порядочному зеку западло сотрудничать с администрацией, властью.. а тем более служить у петуха..
Московия - не страна, а какой-то ералаш дебилов
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30.11.2022 14:39 Відповісти
На ихней фене - петушатник.
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30.11.2022 14:50 Відповісти
Мумія .обана
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30.11.2022 14:40 Відповісти
"Если человек идиот,то это надолго."В этом случае навсегда.
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30.11.2022 14:43 Відповісти
Ідіоти, не можуть зрозуміти,що вони ідіоти...в силу того шо вони - ІДІОТИ.
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30.11.2022 19:08 Відповісти
Можу закластися, що ніякої амністії нікому з тих вагіно-сидільців, чи сидячо-вагінців не буде. Після закінчення війни, за будь-якого результату вони повернуться в колонії. Повернуться опущении, по ходили під опущеним ра зоні пригожиним. Тому ні світлого майбутнього, ні просто мацбутнього у них нема. Зразу вношу ясність стосовно того, що у Українській Перемозі у мене сумнівів нема: "Я єсть народ, якого Правди сила
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.

Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу....." (П. Тичина "Я утверждаюсь") - саме до часу.
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30.11.2022 14:59 Відповісти
Обменяйте его на 10-20 наших.
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30.11.2022 15:51 Відповісти
тільки побільше 200-х та 300-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
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30.11.2022 16:01 Відповісти
таки да... "там возможно..." но в принципе насрать, лишь бы поменять тебя мудака на нашего парня
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30.11.2022 16:24 Відповісти
Какое то зомби.
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30.11.2022 17:13 Відповісти
Кувалдою б йому по черепку замість амністії.
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30.11.2022 17:43 Відповісти
Сдать его в больницу на опыты
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30.11.2022 18:23 Відповісти
ккакой ***** позвонить маме?он **** приперся убивать УКРАИНЦЕВ!в расход неглядя свинособаку..........................................................
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30.11.2022 19:15 Відповісти
Бери шинель иди домой. Кувалда ждет!
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30.11.2022 21:46 Відповісти
 
 