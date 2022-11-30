"Через полгода можно было на свободу выйти": "Вагнерівець", який відбував покарання за вбивство, потрапив у полон до 54-ї ОМБр. ВIДЕО
Розвідувальна рота 54-ї ОМБр взяла у полон російського найманця з ПВК "Вагнер".
Відео опублікувала Бойова група К-2 54 ОМБр, передає Цензор.НЕТ.
29-річний полонений розповів, що його забрали з колонії, де він відбував 15-річний термін за ст. 105 КК РФ (вбивство). Він встиг пробути у в'язниці 4,5 роки. Раніше він мав також судимість за викрадення авто. У Росії чоловік працював експедитором.
За словами чоловіка, їм запропонували близько 200 тис. рублів та амністію через пів року за згоду на відправку в Україну. З 700 осіб близько 100 погодилися на пропозицію.
Топ коментарі
+23 Garry Grant
показати весь коментар30.11.2022 14:29 Відповісти Посилання
+17 Danilo Kosmina #241992
показати весь коментар30.11.2022 14:39 Відповісти Посилання
+13 Ан Мур
показати весь коментар30.11.2022 14:28 Відповісти Посилання
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Кожен зек **********, який виходить на свободу по "концу срока" - отримує ту ж саму моб.повістку.
Просто така вона, країна орків-касапів.
Московия - не страна, а какой-то ералаш дебилов
ніким звойована ще не була.
Яка біда мене, яка чума косила! -
а сила знову розцвіла.
Щоб жить - ні в кого права не питаюсь.
Щоб жить - я всі кайдани розірву.
Я стверджуюсь, я утверждаюсь,
бо я живу....." (П. Тичина "Я утверждаюсь") - саме до часу.
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!