Житель Херсонщини розповів про перебування у російському полоні під час окупації: Катували струмом та били дубинками. ВIДЕО

Олександр Д’яков потрапив в полон до росіян 17 серпня. Доки місто не повернулося під контроль ЗСУ, чоловік побачив все - катування, знущання, нелюдські умови утримання.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", про це розповів колишній полонений російських катівень в Херсоні, передає Цензор.НЕТ.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Д’яков та група його товаришів передавали українським військовим дані про російську армію. Чоловік робив це цілих пів року - аж поки не був затриманий окупантами. Спочатку Олександра відправили у ізолятор тимчасового утримання. Там він провів 17 днів, а звідти потрапив у лікарню: під час допитів його били так, що відбили ногу. Виникла загроза зараження, що могло привести до летального кінця.

Чоловіка двічі прооперували, але травма дошкуляє досі. "Били берцями та дубинками. Я відчуваю себе інвалідом", - зізнається колишній полонений. Він дає інтерв’ю "Українському Свідку" під час обстрілів, перебуваючи в укритті, а лишає його шкутильгаючи.

Чоловікові вдалося втекти з лікарні, коли почалася евакуація росіян. Це було безпосередньо перед наступом ЗСУ на Херсон. Після своєї втечі він ще близько двох тижнів переховувався в місті.

У інтерв'ю колишній полонений розповів все: як катували, як допитували, в яких умовах тримали, як відносились до ув'язнених. Так, під час першого допиту групи Олександра та його побратима били електричним струмом. Спочатку — по черзі, а потім змусили бити одне одного. "Ми не зголосились", - зізнається чоловік. "Мій товариш знав, що в мене хворе серце, та сказав - бийте мене".

Олександр розповів, що досі не відчуває двох пальців - скоріше за все, це наслідки катувань електричним струмом.

Наразі чоловік перебуває вдома, на Херсонщині. Він щасливий від того, що знаходиться на підконтрольній Україні території. "Хоча зараз в місті нема опалення та майже відсутнє водопостачання, тепер ти розумієш що таке жити", - підсумував Олександр.

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