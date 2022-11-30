УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5361 відвідувач онлайн
Новини Відео Війна
3 741 9

Житель Херсонщини розповів про перебування у російському полоні під час окупації: Катували струмом та били дубинками. ВIДЕО

Олександр Д’яков потрапив в полон до росіян 17 серпня. Доки місто не повернулося під контроль ЗСУ, чоловік побачив все - катування, знущання, нелюдські умови утримання.

На відео, яке опублікував проєкт "Український Свідок", про це розповів колишній полонений російських катівень в Херсоні, передає Цензор.НЕТ.

З перших днів повномасштабного вторгнення Олександр Д’яков та група його товаришів передавали українським військовим дані про російську армію. Чоловік робив це цілих пів року - аж поки не був затриманий окупантами. Спочатку Олександра відправили у ізолятор тимчасового утримання. Там він провів 17 днів, а звідти потрапив у лікарню: під час допитів його били так, що відбили ногу. Виникла загроза зараження, що могло привести до летального кінця.

Чоловіка двічі прооперували, але травма дошкуляє досі. "Били берцями та дубинками. Я відчуваю себе інвалідом", - зізнається колишній полонений. Він дає інтерв’ю "Українському Свідку" під час обстрілів, перебуваючи в укритті, а лишає його шкутильгаючи.

Чоловікові вдалося втекти з лікарні, коли почалася евакуація росіян. Це було безпосередньо перед наступом ЗСУ на Херсон. Після своєї втечі він ще близько двох тижнів переховувався в місті.

У інтерв'ю колишній полонений розповів все: як катували, як допитували, в яких умовах тримали, як відносились до ув'язнених. Так, під час першого допиту групи Олександра та його побратима били електричним струмом. Спочатку — по черзі, а потім змусили бити одне одного. "Ми не зголосились", - зізнається чоловік. "Мій товариш знав, що в мене хворе серце, та сказав - бийте мене".

Олександр розповів, що досі не відчуває двох пальців - скоріше за все, це наслідки катувань електричним струмом.

Наразі чоловік перебуває вдома, на Херсонщині. Він щасливий від того, що знаходиться на підконтрольній Україні території. "Хоча зараз в місті нема опалення та майже відсутнє водопостачання, тепер ти розумієш що таке жити", - підсумував Олександр.

Читайте: На Херсонщині ексгумували тіла семи мирних мешканців, яких розстріляли військові РФ. ФОТО 18+

Автор: 

окупація (6766) полон (1604) Херсонська область (5947)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А де ООН? Де Амністія путінейшнл?
Де гуманізм за Достоєвським Папи Римського?
Де путінський собачка Трамп?
Де Берлусконі?
Де президент Мексики?
Як цим особам вставити в вуха флешку з цим відео?
показати весь коментар
30.11.2022 16:33 Відповісти
ще добавлю... ДЕ "міжнародний червоний хрест"...женевська конвенція...."права" людини....
показати весь коментар
30.11.2022 16:42 Відповісти
А в нашем плену кацапов кормят гарячим чаем и пирожками, а еще Золкин может угостить сигареткой. Это ****** товарищи. Если они такое творят с гражданскими, то что они делают с военными (еленовка). Да их пидоров казнить нужно как в том селе Макеевка. Правильно наши парни их как бешеных собак минуснули, одобряю!!!!
показати весь коментар
30.11.2022 16:35 Відповісти
І відео їх самкам послати, щоб їх політика врешті зацікавила
показати весь коментар
30.11.2022 16:43 Відповісти
В раше-орде должны понять : скоро царь издохнет и за собой потянет тысячи холопов .
показати весь коментар
30.11.2022 16:37 Відповісти
ще раз повторюсь:
руSSкій = вбивця....
раSSія це імперія Зла, країна терорист!
показати весь коментар
30.11.2022 16:40 Відповісти
Нема прощення кацапським ординцям! І не буде...
показати весь коментар
30.11.2022 18:17 Відповісти
Це все з квітня.. без перестанку, безліч катівень, безліч однакових історій… багато хто був вбитий, багато хто в заручниках до сих пір… Тільки сьодні повідомили про розстріляну сім'ю на Лівобережжі, обставин не знаю, та й яка різниця, які обставини - сволота знову і знову позбавляє людей життя..
показати весь коментар
30.11.2022 21:37 Відповісти
 
 