Дівчинка з Херсону, родина якої вимушено евакуювалась до Криму, відмовляється в школі співати гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслом "Слава Україні". ВІДЕО+ФОТО
Дівчинка з Херсона, родина якої вимушено евакуювалась в окупований Крим, навідріз відмовляється щоранку співати стоячи гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслами "Слава Україні!" та "Перемога за нами".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про вчинок дівчинки однокласники чи вчителі повідомили окупаційній владі і тепер вона та її родина під загрозою покарання.
"Крим. Яни-Капу (Красноперекопськ). Неймовірна дитина, яка приїхала з Херсона,бо окупанти не випускали на неокуповану територію,відмовилась вставати і співати гімн рашистів перед уроком.На неї донесли і тепер зрадник Таліпов вимагає розправу над родиною дівчинки. Вата оскаженіла... А ще вата шокована, що дівчинка робила малюнки з українськими прапорами і написом "Слава Україні! Перемога за нами!", - пише автор публікації в соцмережах.
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Владимир Кличко на пресс-конференции в Берлине призвал продолжать военную помощь Киеву. "Вместе мы восстановим мир в Украине в границах 1991 года", - заявил брат мэра Киева, поблагодарив правительство Германии и немецкий народ и подчеркнув, что они едины в желании помочь Украине
Нечаянно. https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=741s
Вони її зламають.
С начала войны в РФ существовала целая сеть, которая помогала украинцам выехать в Финляндию, Латвию и Эстонию (в основном, через Финляндию - в Питере легче затеряться и выехать проще). Месяца 2 назад власти Финляндии (под радостное улюлюканье не слишком умных людей, в т.ч. и здесь - на Цензоре) этот канал перекрыло. При полном одобрении властей Украины. Латвия и Эстония сделали это несколько ранее.
Так что, как говорится: бачили очи, шо куповали...
далеко не всі нормальні, і далеко не всі підтримували.
Помогут? А каким образом, позвольте полюбопытствовать?
С начала войны в РФ существовала целая сеть, которая помогала украинцам выехать в Финляндию, Латвию и Эстонию (в основном, через Финляндию - в Питере легче затеряться и выехать проще). Месяца 2 назад власти Финляндии (под радостное улюлюканье не слишком умных людей, в т.ч. и здесь - на Цензоре) этот канал перекрыло. При полном одобрении властей Украины. Латвия и Эстония сделали это несколько ранее.
Так что, как говорится: бачили очи, шо куповали...
И паспорт видели?)
И все нюансы?
Ваш Станиславский.
https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1597965599899930624
Краще бути взагалі без такої "освіти", яка тільки загидить дитячу душу.
За такими детьми будущее.