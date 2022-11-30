Дівчинка з Херсону, родина якої вимушено евакуювалась до Криму, відмовляється в школі співати гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслом "Слава Україні". ВІДЕО+ФОТО

Дівчинка з Херсона, родина якої вимушено евакуювалась в окупований Крим, навідріз відмовляється щоранку співати стоячи гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслами "Слава Україні!" та "Перемога за нами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про вчинок дівчинки однокласники чи вчителі повідомили окупаційній владі і тепер вона та її родина під загрозою покарання.

"Крим. Яни-Капу (Красноперекопськ). Неймовірна дитина, яка приїхала з Херсона,бо окупанти не випускали на неокуповану територію,відмовилась вставати і співати гімн рашистів перед уроком.На неї донесли і тепер зрадник Таліпов вимагає розправу над родиною дівчинки. Вата оскаженіла... А ще вата шокована, що дівчинка робила малюнки з українськими прапорами і написом "Слава Україні! Перемога за нами!", - пише автор публікації в соцмережах.

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