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Дівчинка з Херсону, родина якої вимушено евакуювалась до Криму, відмовляється в школі співати гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслом "Слава Україні". ВІДЕО+ФОТО

Дівчинка з Херсона, родина якої вимушено евакуювалась в окупований Крим, навідріз відмовляється щоранку співати стоячи гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслами "Слава Україні!" та "Перемога за нами".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про вчинок дівчинки однокласники чи вчителі повідомили окупаційній владі і тепер вона та її родина під загрозою покарання.

"Крим. Яни-Капу (Красноперекопськ). Неймовірна дитина, яка приїхала з Херсона,бо окупанти не випускали на неокуповану територію,відмовилась вставати і співати гімн рашистів перед уроком.На неї донесли і тепер зрадник Таліпов вимагає розправу над родиною дівчинки. Вата оскаженіла...  А ще вата шокована, що дівчинка робила малюнки з українськими прапорами і написом "Слава Україні! Перемога за нами!", - пише автор публікації в соцмережах.

Дівчинка з Херсону, родина якої вимушено евакуювалась до Криму, відмовляється в школі співати гімн окупантів та намалювала патріотичний малюнок з гаслом Слава Україні 01

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Автор: 

діти (5184) Крим (14200) окупація (6766) Херсон (3466) школа (2228)


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Топ коментарі
+87
Ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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30.11.2022 18:54 Відповісти
+52
Крім наших полонених, треба негайно обмінювати всих наших депортованих українців і наших вкрадених діточок.
Заарештуйте десятки тисяч кдбшних попів РПЦ, всіх членів агентів опзж, мураєвців і шарійоаців. Цих гнид разом набереться сотня тисяч ві міняти
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30.11.2022 19:24 Відповісти
+49
Девочку надо спасать. Орки ее загрызут
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30.11.2022 19:01 Відповісти
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Ця дівчинка-майбутнє української незламної нації...
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30.11.2022 18:54 Відповісти
Крім наших полонених, треба негайно обмінювати всих наших депортованих українців і наших вкрадених діточок.
Заарештуйте десятки тисяч кдбшних попів РПЦ, всіх членів агентів опзж, мураєвців і шарійоаців. Цих гнид разом набереться сотня тисяч ві міняти
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30.11.2022 19:24 Відповісти
Прокацаплене гівно кацапам потрібно лише в якості "пятої колони" тут у нас. Такого ж гівна у них навалом в **********. Тому як на мене цих тварюк потрібно тихо душити як зрадників.
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30.11.2022 23:38 Відповісти
Тихо не получається...Вони чомусь завжди верещать...
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01.12.2022 10:13 Відповісти
Значить задіяти профі - вони в них навіть пікнути не встигнуть... а що?
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01.12.2022 12:20 Відповісти
DW на русском





Владимир Кличко на пресс-конференции в Берлине призвал продолжать военную помощь Киеву. "Вместе мы восстановим мир в Украине в границах 1991 года", - заявил брат мэра Киева, поблагодарив правительство Германии и немецкий народ и подчеркнув, что они едины в желании помочь Украине
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30.11.2022 18:55 Відповісти
похвально, но думаю этот героизм не к чему. ни кто не запрещает мне улыбаться человеку, которого я хочу убить.
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30.11.2022 18:56 Відповісти
Ніхто не каже про героїзм. Право на вираження власної думки - базове право вільної людини. Чому вона повинна співати гімн людей, які прийшли її вбити??
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30.11.2022 19:18 Відповісти
Проблема в тому, що в рашці не забезпечуються базові права людини. ІМХО треба бути обережнішим... кацапи *******, можуть і шось погане зробити. Згадайте Степана Чубенка..
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30.11.2022 21:14 Відповісти
золоті слова, пане, "кацапі йо..ті" і можуть щось погане зробити, просто так.
Нечаянно. https://www.youtube.com/watch?v=DsUfVADEouQ&t=741s
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01.12.2022 01:11 Відповісти
Слава Богу, слава Україні.
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30.11.2022 18:56 Відповісти
Бідна дитина.

Вони її зламають.
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30.11.2022 18:57 Відповісти
їй хана. смисл туди їхати було?
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Ніби вона хотіла... Якесь ти недоумкувате, чи москаль?
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30.11.2022 19:35 Відповісти
Сам не нашел смысла? А он, между тем, на поверхности: чтобы выжить. Альтернативой мог быть подвал для родителей девочки, а оттуда намного сложнее эвакуироваться...
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30.11.2022 22:36 Відповісти
За словами великого сівохі, ця україночка відноситься до "войовничої меньшості"...
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30.11.2022 19:01 Відповісти
великого обісцяного сівохи? символу нашого часу?
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30.11.2022 21:15 Відповісти
А куди цей обісцяний "слуга зе" дівся? Може вже десь під Ярославлєм під парканом валяється...
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30.11.2022 23:41 Відповісти
Мабудь готується стати міністром інфраструктури.
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01.12.2022 01:04 Відповісти
Дай Б-г силы ей и родителям.
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Девочку надо спасать. Орки ее загрызут
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30.11.2022 19:01 Відповісти
Спасать? А каким образом, позвольте полюбопытствовать?
С начала войны в РФ существовала целая сеть, которая помогала украинцам выехать в Финляндию, Латвию и Эстонию (в основном, через Финляндию - в Питере легче затеряться и выехать проще). Месяца 2 назад власти Финляндии (под радостное улюлюканье не слишком умных людей, в т.ч. и здесь - на Цензоре) этот канал перекрыло. При полном одобрении властей Украины. Латвия и Эстония сделали это несколько ранее.
Так что, как говорится: бачили очи, шо куповали...
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01.12.2022 04:13 Відповісти
Ті, кого депортують із Херсону і області, з документами можуть тільки у Криму залишитись. Вже декілька місяців так. І залишають у Криму далеко не всіх, треба мати когось, хто приютить. Далі, перед мостом, усі українськи папери відбирають і видають довідку. З цією довідкою не можна покинути територію росії, російськи прикордонники не випустять людину без паспорта.
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01.12.2022 08:13 Відповісти
Не буду утверждать на счет справок. Вполне возможно. раньше немного по-другому было.
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01.12.2022 11:06 Відповісти
Ну і як спасти тепер цю дитину і її родину? Грошей їхати далі у Грузію чи Прибалтику вони, вочевидь, не мають.
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30.11.2022 19:05 Відповісти
Гроші би їм скинулись але їх не випустять. Хз, може кримські татари допоможуть.
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30.11.2022 19:15 Відповісти
Та не допоможуть татари, вони допомагали і будуть лише собі та одновірцями..
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30.11.2022 19:41 Відповісти
Какаха в сторону татар не пролезла - теперь ты в гiвнi, шо тот фраер)
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30.11.2022 21:02 Відповісти
це ти про себе, чорнорота?
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01.12.2022 10:43 Відповісти
брехня. татари - нормальні люди і в період встановлення окупації дуже підтримували наших військових.
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30.11.2022 21:16 Відповісти
брехня.
далеко не всі нормальні, і далеко не всі підтримували.
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01.12.2022 10:45 Відповісти
Якщо вас образив якийсь татарин, то це ще не є підставою кидатися лайном на всіх.
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01.12.2022 11:18 Відповісти
та я нічим і не кидаюсь, просто тривалий час жив в Криму, так що, маю особистий досвід.
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01.12.2022 12:56 Відповісти
Я теж жив в Криму і в нас були сусіди - татари. Дуже ввічливі і приємні люди.
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01.12.2022 13:52 Відповісти
Я там выше уже написал, но повторюсь.
Помогут? А каким образом, позвольте полюбопытствовать?
С начала войны в РФ существовала целая сеть, которая помогала украинцам выехать в Финляндию, Латвию и Эстонию (в основном, через Финляндию - в Питере легче затеряться и выехать проще). Месяца 2 назад власти Финляндии (под радостное улюлюканье не слишком умных людей, в т.ч. и здесь - на Цензоре) этот канал перекрыло. При полном одобрении властей Украины. Латвия и Эстония сделали это несколько ранее.
Так что, как говорится: бачили очи, шо куповали...
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01.12.2022 04:14 Відповісти
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30.11.2022 19:05 Відповісти
... бо в Хайфі така спєка що асфальт репається і кури хекають...
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30.11.2022 23:43 Відповісти
Дуже небезпечне геройство. Орки їй життя за таке скалічать. Дивно, що батьки не пояснили дитині, як треба поводитися в окупації з ворогами.
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30.11.2022 19:15 Відповісти
Діти не завжди можуть прикидатись, вона виросла вільною.
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30.11.2022 19:17 Відповісти
Діти не такі дурні, як здаються. Як би батьки розповіли, як треба поводити себе з террористами-окупантами, вона б не наражала себе на смертельну небезпеку. Допомога Україні зараз не в тому, щоб показувати свою "незламність", а в тому, щоб повернутися на Батьківщину, живою і здоровою. Тепер вона в чорному списку окупантів, серед зомбованих орків.
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30.11.2022 19:22 Відповісти
Думаю в Яни-Капу не все так просто . Там в північному Криму ,скажімо так, не погані проукраїнські позиції. Інші діти співають козломордий гімн(гімно), бо батьки багатьом сказали ,що поки що так треба, щоби нас не цкували на роботі,але ми тихенько будемо надіятися на краще майбутнє.
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30.11.2022 21:29 Відповісти
Їм з родиною треба допомогти виїхати, або нехай трішки підождуть і побережуться - скоро там буде Україна!
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30.11.2022 19:16 Відповісти
Нехай хвалене "гамнестіінтернейшл" візьме її під свій захист. Нехай цапи хоть щось корисне зроблять!!!
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30.11.2022 19:26 Відповісти
Мужня дівчинка! На біду, вона і батьки у великій небезпеці.
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30.11.2022 19:45 Відповісти
А знаєте, що страшне в даній ситуації? Що робити з туєю масою люду після звільнення Криму, куди їх реально подіти...? Молодь там ватна була й до 2014 року, а тут вони побули в "своєму" середовищі і Україна для них стала зовсім чужою. Мабуть треба їх всіх виселяти в кацапстан, це при умові, що він залишиться))
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30.11.2022 19:46 Відповісти
Поставить условие: или живёте по законам Украины и сидите на попе ровно, или едете на рассею. С нас оплата газели до границы. У вас два дня на сборы.
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30.11.2022 19:53 Відповісти
Взагалі то деякий досвід в прибалтів є, трохи "удосконалити", підвести законодавство під дану ситуацію і ... пробувати. А іншого не бачу, не стріляти ж їх, але створити умови мона, та і нуна.
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01.12.2022 12:29 Відповісти
красуня з великим розумінням, що коїться, і відвагою неабиякою!
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30.11.2022 19:52 Відповісти
Орчих вилупків з дитинства готують здохнуть за родіну
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30.11.2022 19:53 Відповісти
а практика показала, що не дивлячись на це все, подихати орки не хочуть.
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01.12.2022 01:14 Відповісти
У родителей тоже голова не варит додумались отдать ребенка в етот концлагерь
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30.11.2022 20:11 Відповісти
мать завезла, а девочка не хотела. Мать уже и паспорт получила второй. Теперь по законам рашки будут издеваться над девочкой.
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30.11.2022 20:21 Відповісти
Вы маму знаете?
И паспорт видели?)
И все нюансы?
Ваш Станиславский.
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30.11.2022 21:06 Відповісти
На неї донесли і тепер зрадник Таліпов вимагає розправу над родиною дівчинки.
https://twitter.com/CrimeaUA1/status/1597965599899930624
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30.11.2022 20:24 Відповісти
Фу, не зміг і 10 секунд цього відео подивитися.... почало підташнювати одразу, захотілося блюванути
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30.11.2022 20:31 Відповісти
Девочке треба тикать из мордора, орки не прощают такое.
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30.11.2022 20:47 Відповісти
Крим це Україна, а не мордор.
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01.12.2022 01:15 Відповісти
Где те "телефонные террористы", когда они нужны? Ну я про тех, что на рашку звонили, что у них торговые центры заминированы. Вот можно теперь по школам звонить в то время, когда у них там начинаются эти "разговоры о влажном". Может и отучат ублюдков от промывания детских мозгов. Да и детишкам на свежем воздухе погулять не вредно.
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30.11.2022 20:49 Відповісти
І чого зможуть навчити цю дитину в тому кацапському борделі?

Краще бути взагалі без такої "освіти", яка тільки загидить дитячу душу.
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30.11.2022 21:00 Відповісти
У девочки яиц больше, чем у многих отписавшихся тут.
За такими детьми будущее.
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30.11.2022 21:04 Відповісти
Формально она не обязана петь гимн и ее не обязаны заставлять, так как она не гражданка РФ. Надеюсь на ней не оторвуться за это...
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30.11.2022 23:32 Відповісти
Це классно для піару. Але нажаль орки не люди.. мені шкода і дівчинку і її рідних.. Ні який ООН, червоний хрест чи амнесті інтернешнл їх не захистить від рашистських тварин.. Після такого - добре якщо живі залишаться і непокалічені.
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01.12.2022 00:33 Відповісти
Їм тікати треба через Росію-Турцію-Молдову. А там вже або повертатись, або якщо нема куди то далі в Європу. І наша влада могла б їм допомогти, білети коштують недорого, Стамбул-Кишинев-Варшава 164$, це ж нічого в рамках держави. Взагалі немає програми переміщення, яка б допомогала нашим виїжджати з Рашки. А вона потрібна, бо багато людей втрапили в халепу і не знають що їм робити.
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01.12.2022 05:10 Відповісти
Добре що є такі сімю. Дай бог щоб з ними нічого не сталося
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01.12.2022 06:39 Відповісти
Господи, помоги этой семье!
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01.12.2022 10:49 Відповісти
СЛАВА УКРАИНЦАМ!
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01.12.2022 11:06 Відповісти
Крим скоро буде звільнено.
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01.12.2022 11:58 Відповісти
таліпову ТЕЛІПАТИСЬ НА ФОНАРНОМУ СТОВБІ!
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01.12.2022 18:22 Відповісти
НАША ПРЕКРАСНА ЗІРОЧКА УКРАЇНОЧКА!!! СКОРО ТИ ПОВЕРНЕШСЯ ДОДОМУ В СВІЙ УКРАЇНСЬКИЙ ХЕРСОН!!!
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02.12.2022 12:02 Відповісти
 
 