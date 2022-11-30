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Український воїн лічить вбитих окупантів та показує здобуті трофеї: "Гості сьогоднішні". ВIДЕО

Український воїн показав п’ять ліквідованих окупантів, що впритул підішли до позицій ЗСУ, та похвалився здобутими трофеями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому боєць лічить тіла вбитих загарбників опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що йдеться про бій з окупантами на східному напрямку.

"Сьогоднішні гості. Раз, два, три, чотири, п'ять...  Трофейчики... Отака посадка побита - ні кори, ні листя на деревах нема", - каже боєць на записі. 

В кадр потрапляє і один з його побратимів.

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Автор: 

армія рф (17373) знищення (7235)


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Топ коментарі
+70
Бережи вас Господь Бог хлопці. Ви найкрщі.
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30.11.2022 19:25
+54
Дід відправляючи онука на війну, каже:
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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30.11.2022 19:39
+44
...так-етім свіням вже нє встать...
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30.11.2022 19:24
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прям як в пісні: раз-два-три-чотири-пʼять
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30.11.2022 19:20 Відповісти
...так-етім свіням вже нє встать...
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30.11.2022 19:24 Відповісти
Вышли зайцы погулять.
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30.11.2022 19:38 Відповісти
Так и кончились опять!
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30.11.2022 21:32 Відповісти
Прыг -скок, шi-дi, рiдi. Шi-дi,рi-дi зайчик, й без цирозу побiгайчик - миттю на цвинтарчик.
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01.12.2022 10:25 Відповісти
Або:
Дембеля, дембеля, дембеля, штабелями лежат дембеля! )))))
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30.11.2022 20:46 Відповісти
Не... лучше про вьется, вьется...(знамя полковое).
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01.12.2022 10:26 Відповісти
Наш козак iде шукать. Хто не заховався - начувайся!
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30.11.2022 21:02 Відповісти
щось "слоників" малувато, так Петя Пяточкін може і не навчитись рахувати
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01.12.2022 08:45 Відповісти
...салат "гості на порозі"...вонятимуть плять
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30.11.2022 19:21 Відповісти
вподобайка !
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30.11.2022 19:21 Відповісти
Не близко подошли, а скорее, их близко подпустили.
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30.11.2022 19:24 Відповісти
Бережи вас Господь Бог хлопці. Ви найкрщі.
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30.11.2022 19:25 Відповісти
купуємо кацапскі скальпи 💥💥💥
🤣🤣🤣🤣
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30.11.2022 19:35 Відповісти
Турбуюся за зайців-кори нема, доведеться кацапнею харчуватись.
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30.11.2022 19:38 Відповісти
Дід відправляючи онука на війну, каже:
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
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30.11.2022 19:39 Відповісти
Гости на погосте.
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30.11.2022 19:40 Відповісти
Отак створюються хороші рузьке - руками ЗСУ
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30.11.2022 19:47 Відповісти
Раз два три чотири п'ять
Гарно мокшики лежать
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30.11.2022 19:41 Відповісти
Холодно, голодно й стріляють,
А наші хлопці все відбивають.
Поклали ворога в посадки
Козаків славненькі нащадки!
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30.11.2022 19:41 Відповісти
Бійці в засаді сидять без вогнища,в окопах сиро,сутками вичікують чмобіків....титанічна праця...А хтось невдоволений,що в Києві немає світла...туди їх треба відправити,щоб відчули на собі,як відвойовується свобода.
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30.11.2022 19:47 Відповісти
А ще крадуть сотнями вагонів гуманітарні товари які вже продаються по всій Україні, крадуть гроші бюджету, що з ними робити?
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30.11.2022 19:55 Відповісти
"Колесувати"!
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30.11.2022 20:00 Відповісти
тих хто краде точно на передову в чисте поле.
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30.11.2022 20:26 Відповісти
navisho tobi zradnyky poryad? Sam idy z nymy na viynu, a ya ne hochu bo to pagani kompanyony.
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03.12.2022 09:32 Відповісти
Набрали воздуха в грудь, раз два три четыре пять Урраааа!!!!
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30.11.2022 20:00 Відповісти
Хлопці, посадка відросте, а ви себе бережіть. Ви нам після війни потрібні, наводити лад в країні.
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30.11.2022 20:04 Відповісти
Іване! Бери і наводь вже! Цим хлопцям не до цього буде, повір.
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30.11.2022 21:43 Відповісти
Вже навожу, як можу. Взагалі-то я про корупцію у владі.
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30.11.2022 23:26 Відповісти
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30.11.2022 20:04 Відповісти
Патєрь нєт!
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30.11.2022 20:18 Відповісти
Класний фільм: "Потєрь нєт"
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
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21.04.2023 12:10 Відповісти
Бережи вас Бог! Смерть окупантам, смерть москалям!
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30.11.2022 20:19 Відповісти
Хай Господь охороняє вас, ВОЇНИ СВІТЛА !
Слава Героям України !
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30.11.2022 20:27 Відповісти
Хто небудь бачив як виглядає - 100 тис євро в бліндажі .. ?? . То подивіться .
..
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30.11.2022 20:40 Відповісти
храни их господь!
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30.11.2022 20:54 Відповісти
Лічить чи рахує?
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30.11.2022 20:57 Відповісти
Лічити вже марно, а порахувати можна.
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30.11.2022 21:19 Відповісти
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30.11.2022 21:09 Відповісти
Кажуть що неможна рахувати курчат, кролів і рибок у акваріумі - здохнуть нах*й...
Отож, рахуйте панове кацапів!
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30.11.2022 21:14 Відповісти
жаль без документов, сразу бы в топ
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30.11.2022 21:43 Відповісти
Бій не на життя, а на смерть кожну хвилину.
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30.11.2022 22:19 Відповісти
Дякуємо нашим Героям! Смерть маскалям.
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01.12.2022 02:47 Відповісти
Котики-муркотики, бережіть себе...
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01.12.2022 05:33 Відповісти
йо-пэ-рэ-сэ-тэ... с этим суржиком , дочитался до того, шо наш солдат лечит кацапожмуров.
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01.12.2022 10:15 Відповісти
Лежит, почивает Алеша
А явор над ним молодой
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015
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01.12.2022 10:30 Відповісти
a sho take porosha ))) 💩?
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03.12.2022 09:35 Відповісти
...красиво ...
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01.12.2022 13:44 Відповісти
я спочатку подумав "лічить" - це лікує.... думаю, ну нах? а потім подивися відео. КРАСІВОЄ!
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01.12.2022 14:33 Відповісти
СЛАВА ЗСУ!
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01.12.2022 14:44 Відповісти
Респектище.ВОИНЫ
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01.12.2022 16:23 Відповісти
 
 