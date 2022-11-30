Український воїн лічить вбитих окупантів та показує здобуті трофеї: "Гості сьогоднішні". ВIДЕО

Український воїн показав п’ять ліквідованих окупантів, що впритул підішли до позицій ЗСУ, та похвалився здобутими трофеями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому боєць лічить тіла вбитих загарбників опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що йдеться про бій з окупантами на східному напрямку.

"Сьогоднішні гості. Раз, два, три, чотири, п'ять... Трофейчики... Отака посадка побита - ні кори, ні листя на деревах нема", - каже боєць на записі.

В кадр потрапляє і один з його побратимів.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Тіло російського окупанта високо злітає угору після удару українських артилеристів по двох ворожих танках та БТРу. ВIДЕО безпілотника