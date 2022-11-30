Український воїн лічить вбитих окупантів та показує здобуті трофеї: "Гості сьогоднішні". ВIДЕО
Український воїн показав п’ять ліквідованих окупантів, що впритул підішли до позицій ЗСУ, та похвалився здобутими трофеями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому боєць лічить тіла вбитих загарбників опублікований у соцмережах. Автор публікації зазначає, що йдеться про бій з окупантами на східному напрямку.
"Сьогоднішні гості. Раз, два, три, чотири, п'ять... Трофейчики... Отака посадка побита - ні кори, ні листя на деревах нема", - каже боєць на записі.
В кадр потрапляє і один з його побратимів.
Топ коментарі
+70 Вася Путлер
показати весь коментар30.11.2022 19:25
+54 Олександр Дніпро
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+44 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар30.11.2022 19:24
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Дембеля, дембеля, дембеля, штабелями лежат дембеля! )))))
🤣🤣🤣🤣
- Я тобі за кожного "200"-го буду по 100 доларів платити.
Так і домовилися.
Приходить тиждень, дід телефонує до онука і запитує:
- Як справи, як з "200"-ми, чого мовчиш?
- Діду, так тільки 185 москалів, буде 200 - я подзвоню!
Гарно мокшики лежать
А наші хлопці все відбивають.
Поклали ворога в посадки
Козаків славненькі нащадки!
https://www.youtube.com/watch?v=jVqMp8EnHBI&t=10s
Слава Героям України !
..
Отож, рахуйте панове кацапів!
А явор над ним молодой
Прикрыл своим листьем с порошей -
Ты спи крепким сном, дорогой.
Лежит, почивает Алеша -
Комбат не пускает домой.
Ведь сам прикорнул он с Алешей,
Он тоже - совсем молодой.
Лютует вокруг все пороша,
Ручьем убежит вся весной,
И явор взбодрит у Алеши….
Ведь явор - такой молодой.
В зеленом весь хаки Алеша,
Ты вечно теперь -молодой.
Колючая стужа пороши
Тепрь пеленой - над тобой.14.11.2015