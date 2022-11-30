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Окупанти на бронемашині намагаються втекти від артилеристів із 45-ї ОАБр. ВIДЕО безпілотника

Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади опублікували відеозапис невдалої спроби втекти у виконанні російських окупантів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, зроблений за допомогою безпілотника, бійці опублікували в соцмережах. На відео видно, як загарбники на бронемашині виїжджають з позиції і тікають. Однак за декілька секунд артилеристи 45-ї ОАБр прямим влучання знищують російську бронемашину. Успішна атака українських бійців була здійснена на південному напрямку і, очевидно, під час операції із визволення Херсона.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці 45-ї ОАБр влучними пострілами знищили 3 бойові автомобілі та опорний пункт росіян. ВIДЕО

Автор: 

знищення (7235) 45 артилерійська бригада (53)


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Топ коментарі
+35
Кожен вбитий москаль - це врятовані українські життя.
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30.11.2022 22:19
+16
Зато на канчерт к кабздуну точна успєлі...
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30.11.2022 22:21
+13
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30.11.2022 22:44
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Кожен вбитий москаль - це врятовані українські життя.
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30.11.2022 22:19 Відповісти
Зато на канчерт к кабздуну точна успєлі...
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30.11.2022 22:21 Відповісти
Це ж треба так вірити путіну --- зомбі якісь .
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30.11.2022 22:26 Відповісти
А дехто вірить ЗЕлупі Боневтіку До сих пір!
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01.12.2022 07:15 Відповісти
Кожен молиться свому БОГУ .
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01.12.2022 07:22 Відповісти
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30.11.2022 22:44 Відповісти
Чотко попали, молодці
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30.11.2022 22:46 Відповісти
Влучно, чудово. Але коли це було? Зелень навкруги. Червень схоже.... А навіщо публікувати зараз?
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30.11.2022 22:46 Відповісти
тебе надо онлайн...?
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30.11.2022 23:00 Відповісти
А почему нет?
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01.12.2022 00:15 Відповісти
Тому що тоді не могли опублікувати, країна повинна знати своїх героїв.
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01.12.2022 10:01 Відповісти
кацапня, а ви більше до купи збирайтеся - і вам бистріше до кабздона і в нас снарядів залишиться... 🤣
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30.11.2022 23:04 Відповісти
Видимо кацапы пристегнулись перед началом движения-сидят как живые после попадания.
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30.11.2022 23:47 Відповісти
жги быдлонасекомышей болот мацковии,Слава ВСУ Великой Ukrainy
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01.12.2022 09:16 Відповісти
Слава"Богам войны" ВСУ!
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01.12.2022 10:42 Відповісти
 
 