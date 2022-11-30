Окупанти на бронемашині намагаються втекти від артилеристів із 45-ї ОАБр. ВIДЕО безпілотника
Воїни 45-ї окремої артилерійської бригади опублікували відеозапис невдалої спроби втекти у виконанні російських окупантів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, запис, зроблений за допомогою безпілотника, бійці опублікували в соцмережах. На відео видно, як загарбники на бронемашині виїжджають з позиції і тікають. Однак за декілька секунд артилеристи 45-ї ОАБр прямим влучання знищують російську бронемашину. Успішна атака українських бійців була здійснена на південному напрямку і, очевидно, під час операції із визволення Херсона.
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