Пропагандистка Скабєєва закликає армію РФ активізувати бойові дії, щоб не опинитися в Гаазі: "Все будут арестованы: пособник он путинского режима или мимо проходил". ВIДЕО
Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва закликає активізувати бойові дії і змусити українців до переговорів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва переконана, що іншого виходу у росіян немає. За її словами, подальші невдачі у війні призведуть до загальної відповідальності - репарацій, компенсацій та трибуналу.
Топ коментарі
+61 три - пятнадцать
показати весь коментар30.11.2022 23:07
+49 KosAn30 JT26
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+43 Sophia-Maria Duglass
показати весь коментар30.11.2022 23:14
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Таки щось відчуває хвойда.)
Просто попозже.
Санкций не станет лишь в одном случае - если Рашка свалит до границ 1991 года и выплатит компенсации и репарации )
наверно не хотят мелочится, будут сразу Ламанш брать и Рейкявик за неделю!!!
Це симптоматично...