Пропагандистка Скабєєва закликає армію РФ активізувати бойові дії, щоб не опинитися в Гаазі: "Все будут арестованы: пособник он путинского режима или мимо проходил". ВIДЕО

Кремлівська пропагандистка Ольга Скабєєва закликає активізувати бойові дії і змусити українців до переговорів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, Скабєєва переконана, що іншого виходу у росіян немає. За її словами, подальші невдачі у війні призведуть до загальної відповідальності - репарацій, компенсацій та трибуналу.

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