Кремлівські пропагандисти вимагають окупувати Грузію, Вірменію та Азербайджан: "Нет такой страны, где нет проблем - этнических, религиозных. СССР очень умело это использовал". ВIДЕО

В студії кремлівського пропагандиста Соловйова один з учасників політичного шоу почав вимагати повернення Росії територій Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для створення передумов для окупації пропагандист пропонує створити у цих державах суспільні, політичні, релігійні, етнічні чи соціальні проблеми. Крім того, за його словами варто до цього процесу залучити Іран, котрий начебто має свої інтереси у тому регіоні.

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