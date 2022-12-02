Кремлівські пропагандисти вимагають окупувати Грузію, Вірменію та Азербайджан: "Нет такой страны, где нет проблем - этнических, религиозных. СССР очень умело это использовал". ВIДЕО
В студії кремлівського пропагандиста Соловйова один з учасників політичного шоу почав вимагати повернення Росії територій Грузії, Вірменії та Азербайджану.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, для створення передумов для окупації пропагандист пропонує створити у цих державах суспільні, політичні, релігійні, етнічні чи соціальні проблеми. Крім того, за його словами варто до цього процесу залучити Іран, котрий начебто має свої інтереси у тому регіоні.
Топ коментарі
+58 Прощай немытая раССея
показати весь коментар02.12.2022 22:24
+55 irenka ko
показати весь коментар02.12.2022 22:23
+45 Maxim Ak-Murza
показати весь коментар02.12.2022 22:24
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
ось цього "импераліста" не знаю, але теж звідтіля
Вы, ребята, уже никто и звать вас - никак. Украиной подавились, а до сих пор варежку на пол-мира раззевают . . .
багдасарян покидьок !
Мішки з 200-ми забери спочатку.
І вся та шобла на їхньому ТВ - ні одного слов'янина.
Мальцевскі нам допомогли уже достатньо, також просили в нашої влади крохи зброї та певні території біля границі Білорусі чи РФ щоб почати прорізатись та окупувати Кремль... Але Зе що під Беней, який під Рокфеллером, відмовились та сказали що готові їх в тюрму кинуть... Ось саме такий сценарій цієї війни: не виграти у РФ за місяць а роками утилізовувати себе та окупованих братів слов'янства ще до 1917... "крепостньіе" після "Пугачевого бунта"*"семилетней войни"... до речі за останній місяць наших хлопців також загинуло більше чим за перші 6 міс... саме тому скоріше за все й перестали закуповувати бк перевівши гроші на зимову форму... спасають терориста...
Про що вони там белькóчуть? Який Кавказ? Який Іран?
а рф їм скаже: куди? Додому захотіли? У нас нова "спецоперація" на Кавказі!