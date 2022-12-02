УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6973 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
25 898 83

Кремлівські пропагандисти вимагають окупувати Грузію, Вірменію та Азербайджан: "Нет такой страны, где нет проблем - этнических, религиозных. СССР очень умело это использовал". ВIДЕО

В студії кремлівського пропагандиста Соловйова один з учасників політичного шоу почав вимагати повернення Росії територій Грузії, Вірменії та Азербайджану.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, для створення передумов для окупації пропагандист пропонує створити у цих державах суспільні, політичні, релігійні, етнічні чи соціальні проблеми. Крім того, за його словами варто до цього процесу залучити Іран, котрий начебто має свої інтереси у тому регіоні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Пропагандистка Скабєєва закликає армію РФ активізувати бойові дії, щоб не опинитися в Гаазі: "Все будут арестованы: пособник он путинского режима или мимо проходил". ВIДЕО

Автор: 

кремль (522) пропаганда (2801)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+58
показати весь коментар
02.12.2022 22:24
+55
Шоб ви усі там повиздихали.
показати весь коментар
02.12.2022 22:23
+45
Четверть(если не больше) населения Ирана - Азербайджанцы. Если Турция, Азербайджан и Израэль очень захотят, то аятоллам могут сделать такой ой, геволт!, шо Ирану будет не до своих руснявых братух.
показати весь коментар
02.12.2022 22:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
02.12.2022 22:22 Відповісти
Слюной брыщит петушара . ГААГУ ПОЧУВСТВОВАЛИ. НА НЮХ, ПОЧУВСТВОВАЛИ.
показати весь коментар
03.12.2022 10:59 Відповісти
Шоб ви усі там повиздихали.
показати весь коментар
02.12.2022 22:23 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2022 22:24 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2022 22:30 Відповісти
🤣🤣🤣
показати весь коментар
02.12.2022 22:33 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2022 22:43 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 00:18 Відповісти
у Ердогана спитали, перед тим як смердючу пасть відкривати ?
показати весь коментар
03.12.2022 00:40 Відповісти
Кацапи кончені тварюки 😡
показати весь коментар
03.12.2022 00:55 Відповісти
Четверть(если не больше) населения Ирана - Азербайджанцы. Если Турция, Азербайджан и Израэль очень захотят, то аятоллам могут сделать такой ой, геволт!, шо Ирану будет не до своих руснявых братух.
показати весь коментар
02.12.2022 22:24 Відповісти
+ Пакистан и Саудиты. Да и Ирак не все войны забыл. От средневековых бородачей не останется камня на камне.
показати весь коментар
02.12.2022 22:45 Відповісти
саме смішне, що найбільше про окупацію Вірменії верещать етнічні вірмени, наприклад Шахназаров.
ось цього "импераліста" не знаю, але теж звідтіля
показати весь коментар
03.12.2022 00:39 Відповісти
Це Багдасаров. https://haqqin.az/news/267709
показати весь коментар
03.12.2022 04:39 Відповісти
Перестаньте притісняти китайців! Китайська мова державна в раїсі!
показати весь коментар
02.12.2022 22:25 Відповісти
а на деле счесываються об бахмут и с курдюмовкой траблы....как гриться ожидание и реальность,клоуны))))
показати весь коментар
02.12.2022 22:27 Відповісти
пропагандонам отдельный котел в аду !!!

показати весь коментар
02.12.2022 22:27 Відповісти
Это госдура в полном составе !
показати весь коментар
02.12.2022 22:31 Відповісти
Атлантиду нужно оккупировать вообще просто сразу
показати весь коментар
02.12.2022 22:28 Відповісти
Х.й вам шлюхи кремлёвские !!! 😁
показати весь коментар
02.12.2022 22:30 Відповісти
Аляску тоже плывите спасать своим "авианосцем" Кузя )))
показати весь коментар
02.12.2022 22:30 Відповісти
Кузю до сих пор из дока достать не могут, заклинило бедаху.
показати весь коментар
03.12.2022 00:09 Відповісти
Иногда кажется после таких вот закидонов, что пукин еще и ничего так парень. Пока подобного не буровит. То общество уже деградировало похоже совсем. Они соревнуются, кто быканёт быкастее. Я не могу подобрать более подходящее по лексикону и прочей фонетики и какой то морфологии. Словарь лень копать. Там нет подходящего. Во несёт олигофренов! Психиатров надо спросить---но опытных. Тут тех что не давно выучились, спрашивать не стоит.
показати весь коментар
02.12.2022 22:32 Відповісти
That's the whole idea. To make him look moderate and reasonable, in comparison.
показати весь коментар
02.12.2022 22:39 Відповісти
Василий, я же по собственной прямолинейности ваш комент сразу стал читать как по латыни, думая что это диагноз. Но прошло. Латыни то не знаю. По простому, если что. Та и народу тоже легче, кто внимание обратил, будет тоже. Тем более что школу закончил в 1970 и на тройки.
показати весь коментар
02.12.2022 22:57 Відповісти
показати весь коментар
02.12.2022 22:33 Відповісти
Може Егорка сам захотів *денежку срубить*.
показати весь коментар
02.12.2022 23:30 Відповісти
Да, хрєнові діла на расєї...
показати весь коментар
02.12.2022 22:33 Відповісти
конченные ватные ********!!!!!!!!!!!!...............................................
показати весь коментар
02.12.2022 22:36 Відповісти
Не знаю як Вірменії та Грузії, а Азербайджан їм уже не по зубах, хай тільки спробують сунуть своє рило.
показати весь коментар
02.12.2022 22:37 Відповісти
Фантазёры
Вы, ребята, уже никто и звать вас - никак. Украиной подавились, а до сих пор варежку на пол-мира раззевают . . .
показати весь коментар
02.12.2022 22:38 Відповісти
подавятся
показати весь коментар
03.12.2022 00:18 Відповісти
.........вы уже никто, а будете вообще ничем....
показати весь коментар
03.12.2022 00:27 Відповісти
Товариство, підкажіть сірому, куда цей їбан..іум їде?
показати весь коментар
02.12.2022 22:44 Відповісти
Сейчас уже выбор широкий очень: или за сруским кораблем, или к йосику на концерт или с матаролой на лифте кататься.
показати весь коментар
02.12.2022 23:17 Відповісти
Вибір просто казковий, дякую.
показати весь коментар
03.12.2022 02:50 Відповісти
Куплю смайлик: яке кончене. ДОРОГО.
показати весь коментар
02.12.2022 22:48 Відповісти
За Кавказ Султан просто надерет задницу карлику, а рашен пропагандоны сами разбегутся, если будет куда. Увлекшись Украиной, северные варвары прощелкали клювом Северный фланг /Швеция и Финляндия/ и Южный /Тут целая коалиция - Турция, Азербайджан, Израиль/
показати весь коментар
02.12.2022 22:49 Відповісти
Начинали с Берлина и Лондона, заканчивают Дилижаном и Гянджой...
показати весь коментар
02.12.2022 22:56 Відповісти
На відео патякає Семьон Багдасаров(Багдасарян),цей гарячий армян з 2014 багато разів закликав русню....просто ввесті вайска в Україну,мовляв,на цьому Україна закінчиться і розбіжиться в паніці. Тепер переключився на Кавказ...))))
показати весь коментар
02.12.2022 22:58 Відповісти
нехай свою батьківщину окуповує для кацапів

багдасарян покидьок !
показати весь коментар
03.12.2022 01:48 Відповісти
Хах.. тому кацапу хіба що гівна на лопаті подати в рило
показати весь коментар
02.12.2022 23:00 Відповісти
"Сам то понял, что наговорил??"
показати весь коментар
02.12.2022 23:02 Відповісти
Какие же там упоротые - таких только уничтожить и тогда буде мир и спокойствие,а то что не день то обязательно чей то гнилой иностранный политиканский рот пропищит о переховорах
показати весь коментар
02.12.2022 23:05 Відповісти
Турция будет просто щаслива, когда кацапы попытаются оккупировать Азербайджан. Там кацапы получат не меньшую *********, чем у нас
показати весь коментар
02.12.2022 23:09 Відповісти
Kacapi vsem ugrozajet.A gde ix reguliarnaja armija mozno sprosit?Ona uze razbyta,ostalis kakije ostanki pojevilis zeki,mobiki u kotorix zelanije netu vojevat ,pri pervoj vozmonosti zdastsia v plen.
показати весь коментар
02.12.2022 23:11 Відповісти
Хе-хе, Украину этот выродок уже оккупировал, теперь Азербайджан?
показати весь коментар
02.12.2022 23:14 Відповісти
Но самое смешное, что Багдасарян на передаче у Шапиро рассказывает ванькам, где им следуют подыхать за "наши" интересы )))))
показати весь коментар
02.12.2022 23:23 Відповісти
так це ж він кричав ,що Сирія православная руская зємля
показати весь коментар
02.12.2022 23:44 Відповісти
Какой то нервный пропагандист😀
показати весь коментар
02.12.2022 23:26 Відповісти
и все пархатые. это так мило
показати весь коментар
02.12.2022 23:37 Відповісти
Захід може запропонувати регіонам (республікам) ерефії вигідну пропозицію, що якщо вони від'єднаються від москви, від центру і захочуть стати незалежними та прозахідними - поступове зняття санкцій та відновлення торгівлі з ЄС та США... Параша має бути розділена!!!
показати весь коментар
02.12.2022 23:50 Відповісти
Гебельс відпочиває.По факту настав час фізично ліквідувати.Саме такі тварюки промивають мізки людям і саме такі женуть стадо на війну.Солочмоню шмоньку і попа настав час ліквідувати як і інших.
показати весь коментар
02.12.2022 23:50 Відповісти
плохая идея. Пусть лучше начнут с Аляски
показати весь коментар
02.12.2022 23:54 Відповісти
Мужчина на 13й секунде это Баканов?
показати весь коментар
02.12.2022 23:57 Відповісти
довимагаються, що лишаться без нафти і газу Ямало-Ненецького автономного округу
показати весь коментар
03.12.2022 00:07 Відповісти
Що цікаво - той гускій конкгетно гаркаве. Собіратєль земель гускіх...
Мішки з 200-ми забери спочатку.
І вся та шобла на їхньому ТВ - ні одного слов'янина.
показати весь коментар
03.12.2022 00:19 Відповісти
...мешки закончились. напомню - 45 000 было заготовлено, ну подвез китай еще 45 000, а дальше...фсьо...санкции, они ж на месте не стоят , то оно так кажется
показати весь коментар
03.12.2022 00:30 Відповісти
Санітарів у студію!!
показати весь коментар
03.12.2022 01:38 Відповісти
Яка Грузія? Там російські айтішники в'їхали. На відпочинок. Як так?))
показати весь коментар
03.12.2022 02:33 Відповісти
показати весь коментар
03.12.2022 02:54 Відповісти
Московские диаспоры указанных стран вполне могут оккупировать кремль.
показати весь коментар
03.12.2022 03:05 Відповісти
Так, готовляться...
Мальцевскі нам допомогли уже достатньо, також просили в нашої влади крохи зброї та певні території біля границі Білорусі чи РФ щоб почати прорізатись та окупувати Кремль... Але Зе що під Беней, який під Рокфеллером, відмовились та сказали що готові їх в тюрму кинуть... Ось саме такий сценарій цієї війни: не виграти у РФ за місяць а роками утилізовувати себе та окупованих братів слов'янства ще до 1917... "крепостньіе" після "Пугачевого бунта"*"семилетней войни"... до речі за останній місяць наших хлопців також загинуло більше чим за перші 6 міс... саме тому скоріше за все й перестали закуповувати бк перевівши гроші на зимову форму... спасають терориста...
показати весь коментар
03.12.2022 04:17 Відповісти
рф не існуватиме в майбутньому.
Про що вони там белькóчуть? Який Кавказ? Який Іран?
показати весь коментар
03.12.2022 05:28 Відповісти
От буде смішно, якщо українці виженуть мобіків,
а рф їм скаже: куди? Додому захотіли? У нас нова "спецоперація" на Кавказі!
показати весь коментар
03.12.2022 06:05 Відповісти
Кацап,навіть коли в яму з лайном провалиться,і вже по вуха буде в ньому тонути,всерівно буде про "вялічіє" волати... Чим вони будуть когось ще там захоплювати? В Україні "домелють" залишки їхнього зброду і "анало говнєту" і песець - бабуїни,знову на пальму!
показати весь коментар
03.12.2022 06:16 Відповісти
сидят кацапы в выгребной яме в дерьме по уши . тут один зашевелился и говорит ..мне кажется ***** ведет нас не туда.. все остальные сплевывая дерьмо зашипели --- не гони волну
показати весь коментар
03.12.2022 06:52 Відповісти
ну если таких экспердов пропогандоны приглашают в свои помойки . то ****** уже близко
показати весь коментар
03.12.2022 06:47 Відповісти
Когда не в состоянии за девять месяцев "освободить" Авдеевку - самое время захватить Азербайджан.
показати весь коментар
03.12.2022 06:49 Відповісти
Рщссию надо переименовать -там нет русских в правительстве.Для них Иреванское ханство(окупированное арабохайми) и прибавленные земли Карабаха важнее чем,какойто переданныйй Китаю на 200лет кусок земли.
показати весь коментар
03.12.2022 10:23 Відповісти
Убивайте больше рашистов! Ни одна руская сволочь не должна уйти живой с Украины!
показати весь коментар
03.12.2022 07:51 Відповісти
Я дивилася на морди присутніх «лаптємозгих», то навіть вони думають, що цього дядю пора госпіталізувати. Цей вже все.
показати весь коментар
03.12.2022 09:07 Відповісти
Внуки сталиняно(двойник с 1927г)-микоянов приговаривают русский народ к войне против Одэрбэйджана(по указам Петра 1,Петра2,Павла 1 в 1799г) и Грузии, с окончательным отнятием земель этих стран для окупантов Иреванского ханства. Перед незаконным вторжением в Абхазию они довели там количество хайских арабов до 53%( с помощью руководства Грузии).Они ботс обьединени 2-х ИндоПэриджанов с дальнешим требованием выхода всех миротворцев и также возврата Иреванского ханства.
показати весь коментар
03.12.2022 10:18 Відповісти
Обоссанные лапти наивно думают что их кто то боится.
показати весь коментар
03.12.2022 10:39 Відповісти
Не треба забувати що рятуючись від "часткової" мобілізації у ці країни заїхало більш міліона москалів - чоловіків. Тепер цим країнам треба "чесати макітру" як збутись цієї навали.
показати весь коментар
03.12.2022 16:54 Відповісти
Це не моя нога!
показати весь коментар
03.12.2022 18:37 Відповісти
что так армиянин так жопу рвёт, иди ***** армиянский вопрос решать тоже не рузкий ******** нашелся
показати весь коментар
08.02.2023 16:59 Відповісти
 
 