"Вот и все!": мобілізовані в Казані влаштували бунт та залишили навчальну частину. ВIДЕО

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Казані "мобілізованих не випускали до рідних", і що вони цим дуже обурені. На відео нібито призовники залишають територію навчальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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