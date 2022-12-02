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Новини Відео Мобілізація в РФ
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"Вот и все!": мобілізовані в Казані влаштували бунт та залишили навчальну частину. ВIДЕО

Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Казані "мобілізованих не випускали до рідних", і що вони цим дуже обурені. На відео нібито призовники залишають територію навчальної частини.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Автор: 

росія (65146) мобілізація (3054)


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Топ коментарі
+41
Орки, валите вертухаев. Это дешевле, чем подохнуть от 155 калибра.
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02.12.2022 23:27
+30
все херня. они потом обратно скорее всего помаршырывали за дитов. вот если б взяли в оружейке калаши и ********* дидов и личный состав, да и себя за одно то было бы ток, а так, высосаная из члена новость, к сожалению, добрый вечер
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02.12.2022 23:38
+23
так вони ж не проти війни.вони проти поганого обмундирування ,поганого озброєння і те шо не пускають в погуляти...це те що розказують слізно разні "Дожді"
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02.12.2022 23:32
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орки ***** о#уел...
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02.12.2022 23:26 Відповісти
все херня. они потом обратно скорее всего помаршырывали за дитов. вот если б взяли в оружейке калаши и ********* дидов и личный состав, да и себя за одно то было бы ток, а так, высосаная из члена новость, к сожалению, добрый вечер
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02.12.2022 23:38 Відповісти
На мацкву всем реба йти зі всіх кінців ******** - треба брати мацкву
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03.12.2022 01:03 Відповісти
чекай, все буде.)
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03.12.2022 01:26 Відповісти
Перегрелся?! Орки бунтовать?
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03.12.2022 02:25 Відповісти
вже валять, но по криміналу. почалося-заруба "по понятиям", спостерігаємо, насолджуємося_
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03.12.2022 02:33 Відповісти
Орки, валите вертухаев. Это дешевле, чем подохнуть от 155 калибра.
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02.12.2022 23:27 Відповісти
мрія кацапського орка - самому стати вертухаєм
тому не валили і валити не будуть, не в кацапії
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03.12.2022 10:03 Відповісти
Що там в кінці скоїлось?
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02.12.2022 23:29 Відповісти
подрались за иконку товарисча...!
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02.12.2022 23:30 Відповісти
Пляшку забув казармі
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03.12.2022 00:08 Відповісти
Передумали,когда дедушки их начали обратно в стойло гнать.
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03.12.2022 02:03 Відповісти
А Як по іншому? Отара овець не хоче но нада ведь родина одна ... Поляна і м'ясокомбінат. Доречі вже десь палає
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03.12.2022 03:46 Відповісти
Далеко відійшли?

Чому без зброї?
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02.12.2022 23:31 Відповісти
Не дали - не довіряють Сказали : "Выдадут на фронте!"
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02.12.2022 23:33 Відповісти
Так - Мосінок в них ще з Першої Світової багато!

Але одної на п'ятьох достатньо - нефіг даремно розбазарювати державне майно!
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02.12.2022 23:37 Відповісти
Русский бунт, бессмысленный и беспощадный, началось
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02.12.2022 23:32 Відповісти
Русский бунт--колєнєпріклоньонний
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02.12.2022 23:33 Відповісти
так вони ж не проти війни.вони проти поганого обмундирування ,поганого озброєння і те шо не пускають в погуляти...це те що розказують слізно разні "Дожді"
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02.12.2022 23:32 Відповісти
Ну - не скажи! На "Потьомкіні" теж все починалося з тухлого м"яса
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02.12.2022 23:40 Відповісти
На Потемкина практически весь экипаж был из Украины.
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02.12.2022 23:51 Відповісти
Тому-то і бунт що Українці а не руське бидло яке і говніцем харчується чи не так?
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03.12.2022 03:49 Відповісти
ну і коли це було? 1905..Ви вірите в бунт,на московщині? Я ні!
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02.12.2022 23:54 Відповісти
у Руднева под жопу пинком спустили с мостика андрюхи первозваного в 1906 и это Балтика
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03.12.2022 00:07 Відповісти
Хто його знає! Що не сотвориш, коли похмелиться не дадуть!
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03.12.2022 06:24 Відповісти
Ну, это вообще-то не московщина, а казанщина. Её иван4 вроде бы насильно затащил в московскую федерацию. Вполне возможно, что казанско-улан-уденская орда возьмёт реванш
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03.12.2022 09:01 Відповісти
Кацапський бунт - с'@баться!
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02.12.2022 23:32 Відповісти
На Москву им надо идти с калашами- Больше толку будет
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02.12.2022 23:33 Відповісти
Краще со Стiнгерами.
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02.12.2022 23:50 Відповісти
Так они ж потом вернулись обратно, когда узнали шо бояру подвезли на видио же видно, чего вы в самом деле то?
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02.12.2022 23:37 Відповісти
М-дя, какие чмобики, такой и бунт
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02.12.2022 23:47 Відповісти
Прибежит росхвардия - дубинаторами спинки почешут чмобикам и они опять в стойло вернутся...потом погонят как стадо на убой и все пойдут в атаку за непонятный рюзге мир - такова психология рабов.
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02.12.2022 23:47 Відповісти
А за бунт іще підрозділ зроблять штрафним - і в лоб на кулемети, "искупать вину кровью!"
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03.12.2022 00:10 Відповісти
В Казани не очень-то - там росгвардия такая-же
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03.12.2022 00:38 Відповісти
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02.12.2022 23:50 Відповісти
З дитинства люблю цього діда!

Він був класний!

Земля йому пухом!
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03.12.2022 00:14 Відповісти
*********! ану швиденько по пакєтам
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02.12.2022 23:51 Відповісти
это от того, что в казарме небыло телевизора, начались ломки. скоро все вернутся назад. а может просто пятница привычка бухнуть
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02.12.2022 23:51 Відповісти
В ***** манiя вбивствa- вже на кацiф пеpейшов.
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02.12.2022 23:51 Відповісти
Ну это уже хоть шо-то, то
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02.12.2022 23:54 Відповісти
зроблять селфі і назад в бараки
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02.12.2022 23:59 Відповісти
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03.12.2022 00:01 Відповісти
Ні в якому разі. Ліпше на монгольської або кітацской
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03.12.2022 03:53 Відповісти
А ти шо, расіянець? Чого так злякався? Бо "с новьім роком" це з русского на русский "с новой судьбой"?
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03.12.2022 13:30 Відповісти
Ладно, утром в новостях....розходимось
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03.12.2022 00:39 Відповісти
херня. Без гранат. Не интересно.
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03.12.2022 01:38 Відповісти
"ВЕЛИКИЙ ПШИК" в калюжу...
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03.12.2022 03:54 Відповісти
без ілюзій щодо настроїв кацапів адже кацапи - колективний путлєр
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03.12.2022 04:37 Відповісти
Недостаточно.

В конце видео навстречу выходящим подбегает другая группа, участники которой пытаются остановить выходящих людей и затолкать их обратно в загон.

Кто они - эти "заталкивающие обратно"? - Похоже, что пока они существуют, они будут не только заталкивать обратно, но и избивать, и расстреливать, если понадобится. И заносить уходящих обратно в загон.

Но, ведь, это же можно (и необходимо) исправить!
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03.12.2022 08:11 Відповісти
 
 