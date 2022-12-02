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"Вот и все!": мобілізовані в Казані влаштували бунт та залишили навчальну частину. ВIДЕО
Місцеві ЗМІ повідомляють, що у Казані "мобілізованих не випускали до рідних", і що вони цим дуже обурені. На відео нібито призовники залишають територію навчальної частини.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+41 Харьков Сумской
показати весь коментар02.12.2022 23:27
+30 Підлога Маккартні
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+23 Bob Fayn
показати весь коментар02.12.2022 23:32
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тому не валили і валити не будуть, не в кацапії
Чому без зброї?
Але одної на п'ятьох достатньо - нефіг даремно розбазарювати державне майно!
Він був класний!
Земля йому пухом!
В конце видео навстречу выходящим подбегает другая группа, участники которой пытаются остановить выходящих людей и затолкать их обратно в загон.
Кто они - эти "заталкивающие обратно"? - Похоже, что пока они существуют, они будут не только заталкивать обратно, но и избивать, и расстреливать, если понадобится. И заносить уходящих обратно в загон.
Но, ведь, это же можно (и необходимо) исправить!