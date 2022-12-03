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"Помста за гусака": прикордонники та артилеристи вистежили й покарали російських окупантів-мародерів на Донеччині. ВIДЕО

Українські військові провчили російських окупантів, які займалися мародерством та крали гусей.

Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Окупанти ловлять гусака на подвір’ї захопленого села. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17359) Держприкордонслужба ДПСУ (5979) ліквідація (3918) мародерство (339) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+21
Кацап саме мерзотне створіння в світі! Навіки!
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03.12.2022 06:59
+19
Да, кацапы еще и не подозревают , шо енотик им боком вылезет ... Енотик уже начал супротив , покусал кацапа, его своровавшего.
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03.12.2022 08:10
+12
Прийдється оркам командіра піджареного отвєдать.
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03.12.2022 08:18
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не знаю від чого мене більше верне, від кацапів, що мародерять Україну, чи від відео про паразитів-гільмінтів... наче в моєму тілі лазять...
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03.12.2022 06:39 Відповісти
Кацап саме мерзотне створіння в світі! Навіки!
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03.12.2022 06:59 Відповісти
Да, кацапы еще и не подозревают , шо енотик им боком вылезет ... Енотик уже начал супротив , покусал кацапа, его своровавшего.
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03.12.2022 08:10 Відповісти
Прийдється оркам командіра піджареного отвєдать.
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03.12.2022 08:18 Відповісти
Надіюсь, що жоден гусак не постраждав.
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04.12.2022 18:41 Відповісти
Тут згадується типова російська приказка "*** гусєй" так що не всьо так аднозначно. Може вони ********** фаршированих гусей з майонезом.
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03.12.2022 08:56 Відповісти
Твои предложения как выбивать кацапов из домов, сел, городов?
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03.12.2022 10:37 Відповісти
добродії, в цьому відео орки зайшли в одну хату, а стріляють геть по іншій, чи може це мені одному так здається?
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03.12.2022 09:58 Відповісти
пять баллов автору!
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03.12.2022 10:00 Відповісти
 
 