"Помста за гусака": прикордонники та артилеристи вистежили й покарали російських окупантів-мародерів на Донеччині. ВIДЕО
Українські військові провчили російських окупантів, які займалися мародерством та крали гусей.
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає Цензор.НЕТ.
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