Пентагон показав новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider. ВIДЕО

Міноборони США представило стратегічний бомбардувальник-"невидимку" з трикутним крилом B-21 Raider. Він став першим американським бойовим літаком для таких завдань за понад 30 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Прототип, здатний нести як конвенційне ракетно-бомбове озброєння, і термоядерне, розробила і зібрала компанія Northrop Grumman. Перший тест-політ він здійснить наступного року.

Про бойову машину майже нічого не відомо - настільки засекречена його програма. Вартість розробки також невідома, хоча й називалися оцінки $600-800 млн за одиницю. (Повністю оснащений обладнанням попередник B-2 Spirit оцінювався у понад $2 млрд за борт.)

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Літак шостого покоління створили дуже швидко: всього за сім років. За програмою B-21 працюють понад 8000 осіб з Northrop Grumman, галузевих партнерів та ВПС США; є більш ніж 400 постачальників у 40 штатах.

Раніше Northrop Grumman говорили, що попри зовнішню подібність B-21 Raider і B-2 Spirit, "начинка" нової машини зовсім інша, включаючи оновлені двигуни. Також удосконалені стелс-матеріали та технології, що використовуються для приховування літака від розвідки та ППО супротивника.

Літак здатний виконувати місії як з екіпажем, так і в безпілотному режимі.

Щоб відповідати мінливому середовищу загроз, B-21 з самого початку розроблявся з можливістю швидкої модернізації. На відміну від минулих поколінь, "Райдер" не піддаватиметься блоковій модернізації, і нові технології, можливості та зброя будуть впроваджуватися через оновлення софту та "гнучкість" обладнання.

"Це гарантує, що B-21 Raider зможе постійно протистояти загрозам, що розвиваються, протягом десятиліть", - вважають у ВПС США.

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B-21 Raider є однією з відповідей Вашингтона на загострення геополітичного протистояння з Китаєм та Росією, він увійде до оновленої ядерної тріади США.

"B-21 надасть США стратегічний актив, здатний долати ППО противника та вражати цілі в будь-якій точці світу. Зараз лише 10% бомбардувальників нашої країни здатні долати передові засоби ППО противника", - розповіли в Пентагоні.

У майбутньому "Райдери", як передбачається, замінять попередників В-2 та інші стратегічні бомбардувальники у ВПС США: їх планується поставити на озброєння близько сотні. На різних етапах збирання знаходиться шість B-21, включаючи той, який показали сьогодні.

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Перші постачання очікуються в середині 2020-х. Базуватимуться ці машини на базах ВПС США "Елсуорт" у Південній Дакоті, "Дайс" у Техасі та "Уайтмен" у Міссурі.

В-2 також мали намір поставити вдвічі більше, ніж це було зроблено, але відмовилися від планів через високу вартість та ослаблення геополітичної напруженості після розпаду СРСР.

Автори заявили, що літак названий на честь рейду 80 льотчиків на чолі з підполковником Джеймсом "Джиммі" Дуліттлом під час Другої світової війни.