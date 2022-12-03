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Пентагон показав новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider. ВIДЕО

Міноборони США представило стратегічний бомбардувальник-"невидимку" з трикутним крилом B-21 Raider. Він став першим американським бойовим літаком для таких завдань за понад 30 років.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Ліга.нет.

Прототип, здатний нести як конвенційне ракетно-бомбове озброєння, і термоядерне, розробила і зібрала компанія Northrop Grumman. Перший тест-політ він здійснить наступного року.

Про бойову машину майже нічого не відомо - настільки засекречена його програма. Вартість розробки також невідома, хоча й називалися оцінки $600-800 млн за одиницю. (Повністю оснащений обладнанням попередник B-2 Spirit оцінювався у понад $2 млрд за борт.)

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Літак шостого покоління створили дуже швидко: всього за сім років. За програмою B-21 працюють понад 8000 осіб з Northrop Grumman, галузевих партнерів та ВПС США; є більш ніж 400 постачальників у 40 штатах.

Раніше Northrop Grumman говорили, що попри зовнішню подібність B-21 Raider і B-2 Spirit, "начинка" нової машини зовсім інша, включаючи оновлені двигуни. Також удосконалені стелс-матеріали та технології, що використовуються для приховування літака від розвідки та ППО супротивника.

Літак здатний виконувати місії як з екіпажем, так і в безпілотному режимі.

Щоб відповідати мінливому середовищу загроз, B-21 з самого початку розроблявся з можливістю швидкої модернізації. На відміну від минулих поколінь, "Райдер" не піддаватиметься блоковій модернізації, і нові технології, можливості та зброя будуть впроваджуватися через оновлення софту та "гнучкість" обладнання.

"Це гарантує, що B-21 Raider зможе постійно протистояти загрозам, що розвиваються, протягом десятиліть", - вважають у ВПС США.

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Пентагон показав новий ядерний бомбардувальник B-21 Raider 01

B-21 Raider є однією з відповідей Вашингтона на загострення геополітичного протистояння з Китаєм та Росією, він увійде до оновленої ядерної тріади США.

"B-21 надасть США стратегічний актив, здатний долати ППО противника та вражати цілі в будь-якій точці світу. Зараз лише 10% бомбардувальників нашої країни здатні долати передові засоби ППО противника", - розповіли в Пентагоні.

У майбутньому "Райдери", як передбачається, замінять попередників В-2 та інші стратегічні бомбардувальники у ВПС США: їх планується поставити на озброєння близько сотні. На різних етапах збирання знаходиться шість B-21, включаючи той, який показали сьогодні.

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Перші постачання очікуються в середині 2020-х. Базуватимуться ці машини на базах ВПС США "Елсуорт" у Південній Дакоті, "Дайс" у Техасі та "Уайтмен" у Міссурі.

В-2 також мали намір поставити вдвічі більше, ніж це було зроблено, але відмовилися від планів через високу вартість та ослаблення геополітичної напруженості після розпаду СРСР.

Автори заявили, що літак названий на честь рейду 80 льотчиків на чолі з підполковником Джеймсом "Джиммі" Дуліттлом під час Другої світової війни.

Автор: 

авіація (4123) зброя (7461) США (22799)


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Топ коментарі
+34
В ответ на это засрашка снимет с консервации миг-21. Трепещи США.
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03.12.2022 06:52
+27
Это Бурятия, если шо...
Где проживают те самые "боевые буряты".
Вода платная уже. Следующий - воздух.

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03.12.2022 07:20
+20
Майбутнє вже тут...

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03.12.2022 06:56
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Скорее в серию! И потом десяток отправить доставлять посылки в рашку
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03.12.2022 06:48 Відповісти
В ответ на это засрашка снимет с консервации миг-21. Трепещи США.
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03.12.2022 06:52 Відповісти
Так відразу і МіГ-21. Він же чистий винщувач. А от дальній бомбер Пе-8 саме то для кацапні.
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03.12.2022 07:15 Відповісти
мы летим, ковыляя во мгле...
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03.12.2022 08:35 Відповісти
ТБ-3))

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03.12.2022 15:58 Відповісти
И МЭНЭ-3!
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03.12.2022 16:09 Відповісти
В ответ на это перебросят всё ПВО на защиты нефтегазовых месторождений.
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03.12.2022 08:26 Відповісти
швидше за все кацапи мадєрнізіруют "ан-и" та "як-і"
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03.12.2022 13:17 Відповісти
Раха пошла дальше снимать мультики…
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03.12.2022 06:54 Відповісти
А в это время в стране террорист делают нанотехнологии из Кизяков
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03.12.2022 06:54 Відповісти
Это Бурятия, если шо...
Где проживают те самые "боевые буряты".
Вода платная уже. Следующий - воздух.

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03.12.2022 07:20 Відповісти
Скоро платным для вас будет воздух, животные.
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03.12.2022 08:10 Відповісти
я би кацапам і за гроші води не давав
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03.12.2022 17:07 Відповісти
Майбутнє вже тут...

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03.12.2022 06:56 Відповісти
Келлі Джонсону, головному конструктору SR-71 сподобався б.
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03.12.2022 07:18 Відповісти
Стоимость снижена, режим беспилотника есть -
пусть кремль напряжёт извилины - что это значит.
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03.12.2022 08:12 Відповісти
Не надо скромничать: Нортроп с 40-х годов успешно работал с "летающим крылом" и каждый раз запуск в серию откладывали, чтобы использовать новейшие достижения. Вот момент настал. Начувайтесь, падлюки.
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03.12.2022 08:16 Відповісти
А В-2 разве не летающее крыло?)
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03.12.2022 10:56 Відповісти
Оно-то летающее, но цена не радует самих американцев.
Формально он серийный, а по факту почти не используется.
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03.12.2022 12:37 Відповісти
А Московия до сих пор активно использует Ту-95 1953 года,
который слышно с американских подводных лодок.
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03.12.2022 08:31 Відповісти
1951. Лично видел компоновочные чертежи датированные этим годом.
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03.12.2022 16:12 Відповісти
Вот лапти снимут с хранения И-16, хана будет вашему В-21
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03.12.2022 08:40 Відповісти
Плешивый уже на красной площадке пытался мотор прогревать этому аналоговнету.
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03.12.2022 16:14 Відповісти
Це просто "красень"респект ВАМ америкоси
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03.12.2022 08:52 Відповісти
Нам бы ещё научиться в футбол хорошо играть. Приехали, радостно трахнули Иран и уехали домой. Незачёт.
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03.12.2022 20:16 Відповісти
вот дурні якісь там бомбардувальники презентують

а могли би ******** асфальт показувати
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03.12.2022 08:55 Відповісти
Ну так.... І що, це я маю підказувати де його застосувати?
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03.12.2022 08:58 Відповісти
это ж скольколько больниц, школ и детских садов можно было бы построить для американских ребятишек
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03.12.2022 09:11 Відповісти
кацапе: амеріканскіє рябятішкі вже давно все є. ти більше піклуйся за ребятішек з Мухосранска або Задроченська з **********
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03.12.2022 09:31 Відповісти
сарказм не понимать? А мухосранские рябятишки мне пох
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03.12.2022 10:00 Відповісти
Шановний. після сарказму потрібно додавати чи відповідний смайл, чи ))), бо не всім пощастило народитися з почуттям гумору.
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03.12.2022 10:36 Відповісти
Американские ребятишки растут без помощи "Минздрава", так что им больницы не нужны. Детские сады нужны бедным семьям, где на работе и отец, и мать. В обеспеченных семьях детьми занимается мать, и это их большое преимущество в дальнейшей жизни.
(просто мысли вслух)
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03.12.2022 10:46 Відповісти
Карлик глубже погрузился в бункер.
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03.12.2022 10:49 Відповісти
А піарники молодці! Мало хто так вміє так передати сенс фрази: воїн-поет.
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03.12.2022 12:20 Відповісти
кацапи дадуть "потужну"відповідь США і виставлять нові лапті
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03.12.2022 13:19 Відповісти
Надо его на мааскве испытать. разбомбить второй вавилон и раССадник Zаразы...
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03.12.2022 14:42 Відповісти
Ну, треба очікувати гідну відповідь від лаптєногих - Півень з Лайна 2 (або ПЗЛ-2):

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03.12.2022 17:38 Відповісти
"...ядерный бомбардировщик..." !?! І таке буває? Це щось новеньке! Чи може автор статті вівця?
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03.12.2022 20:41 Відповісти
 
 