Жінка з окупованого Донецька скаржиться на обстріли: "Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!". ВIДЕО

Жінка з окупованого Донецька скаржиться на обстріли міста і каже, що такий досвід для неї новий і їй дуже страшно.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, де жінка говорить про це, видно дуже пошкоджену будівлю. Автор відео зазначає, що запис зроблений у Донецьку другого грудня.

"Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!", - каже жінка на записі.

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