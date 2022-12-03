Жінка з окупованого Донецька скаржиться на обстріли: "Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!". ВIДЕО
Жінка з окупованого Донецька скаржиться на обстріли міста і каже, що такий досвід для неї новий і їй дуже страшно.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на записі, де жінка говорить про це, видно дуже пошкоджену будівлю. Автор відео зазначає, що запис зроблений у Донецьку другого грудня.
"Мы к такому не привыкли. Мы очень боимся. Услышьте нас!", - каже жінка на записі.
Топ коментарі
+177 Шимус
показати весь коментар03.12.2022 11:36
+85 Артур Пирожков #156165
показати весь коментар03.12.2022 11:41
+83 Ігор Дунь
показати весь коментар03.12.2022 11:37
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Налью-ка шампанского.
Вы наверно вскрикните.
Раз - ударят, два - ударят...
А потом - привыкните.
Тварюки, притягли нам рюзкій мір, то тепер насолоджуйтесь, імбецили.
тєрпі мая красавіца!
Слова мають здатність матеріалізуватися , ось вам домбьожки по бомбасу від яких ви так ,, страждали " вісім років !!!
Але, бимбасяне, срочно эту курицу на подвал! Сжечь еретичку!
https://www.youtube.com/watch?v=Ak5e_mGF-mg
ЦЕ УСЕ цим кацапомордим підоросам НА ЇХНЮ ГОЛОВУ ЗА ЇХНЮ "КАКА РАЗНІЦУ" і за 2014 рік...!!!
ВІД ПРАВДИ НЕ ВТІЧЕШ…!!!
УКРАЇНЦІ НЕ ЗАБУДУТЬ І НЕ ПРОБАЧУТЬ ЦЮ ВІЙНУ НІКОЛИ ЦИМ КАЦАПОМОРДИМ ЧУХРАІНСЬКИМ ПІДОРОСАМ з КАКАЙ-РАЗНІЦЕЙ…!!!
НІ ПОГАНИМ НІ ХОРОШИМ…!!! БО ПОКИ ПОГАНІ ВБИВАЛИ УКРАЇНЦІВ, ХОРОШІ МОВЧАЛИ…!!!
УСЕ ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В УКРАЇНІ, ВІЙНА, РОЗРУХА, МАРОДЕРСТВО, МАСОВІ ВБИВСТВА та КАТУВАННЯ МИРНОГО НАСЕЛЕННЯ це завдяки цим ЧУХРАЇНСЬКИМ КАЦАПОМОРДИМ руцкамичащим МРАЗЯМ ПІДОРОСАМ...!!!
ЦЕ УСЕ ЇХНЄ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА і КАЦАПСЬКИЙ ПОХ*ЇЗМ до того де ПРОЖИВАЮТЬ ЦІ КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСЬКІ ПІДОРОСИ...!!!!
Усе своє свідоме життя прожили в УКРАЇНІ і за 30 років НЕ ВИВЧИЛИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ...???!!!
А й далі ЧТОКАЮТ і КАКАЮТ, КАКАЮТ І КАКАЮТ кацапоморді чухраінські МУДОЗВОНИ....!!!
Вибачте за ЦИНІЗМ, але виходить, що кацапоморді рашисти підороси, прийшли «ОСВОБОЖДАТЬ» кацапомордих чухраінцов братьєв підоросів...!!!
КАЦАПОМОРДІ ЧУХРІНСЬКІ БЛ*ДІ ПІДОРОСИ ВЧІТЬ УКРАЇНСЬКУ МОВУ....!!!
ЯКЩОБ НЕ БУЛО Б ВАШОЇ ЧТО-ЧТО, КАК-КАК, ГдЗЄ-ГдЗЄ і КАКА РАЗНІЦА з пох*їзмом і ОДОБРЯМС руzzкаму....НЕ БУЛОБ ВІЙНИ В УКРАЇНІ...!!!
НУ ЩО КАЦАПОМОРДІ-ЧУХРАІНСКІ ПІДОРОСИ, НАЖЕРЛИСЯ СВОЄЮ КАКАЙ-РАZНІЦЕЙ…???
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
ГЕТЬ УСІХ КАЦАПОМОРДИХ ЧУХРАІНСЬКИХ ПІДОРОСІВ З УКРАЇНИ...!!!
ЧЕМОДАН-ВОКЗАЛ-ПІДОРОСІЯ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ ТА УКРАЇНЦЯМ...!!!
СМЕРТЬ КАЦАПОМОРДИМ ПІДОРОСАМ...!!!