Пошкоджений БТР-4 "Буцефал" українського виробництва вийшов з бою і повернувся на місце дислокації. ВIДЕО
Пошкоджений в бою з окупантами БТР-4 "Буцефал" зміг власним ходом покинути місце бойових дій і дістатися місця дислокації.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому зафіксований стан бронемашини українського виробництва. На записі видно, що навіть із суттєвими пошкодженнями, машина здатна рухатися.
БТР-4 "Буцефал" - повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева.
Топ коментарі
+45 Яр Холодний
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+22 Харьков Сумской
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+19 Andrii Pushkarchuk
показати весь коментар03.12.2022 12:33
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Не переймайся..))
чому таке питання? Що не влаштовує?
Такой народ не сломить.
НІ!!! То чого ти "****** ногами"? Використовуємо те що маємо і можемо робить та ремонтувать!
Ти "задоволений"?! Чи тобі ще розказать, ЧОМУ вона протезована?
Юный Александр укрощает Буцефала.
Рисунок André Castaigne.
Разом до нашої Перемоги!
🇺🇦♥️👊
та таки давно,просто машина живуча і їх реально дуже мало втрачено,на відміну від 80/70 бтр
як у лютому в Харкові на Журавльовці де кацапи захопили школу. Хто йому наказав
їхати повз школу, загадка, нажаль екіпаж загинув.