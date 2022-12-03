Пошкоджений БТР-4 "Буцефал" українського виробництва вийшов з бою і повернувся на місце дислокації. ВIДЕО

Пошкоджений в бою з окупантами БТР-4 "Буцефал" зміг власним ходом покинути місце бойових дій і дістатися місця дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому зафіксований стан бронемашини українського виробництва. На записі видно, що навіть із суттєвими пошкодженнями, машина здатна рухатися.

БТР-4 "Буцефал" - повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева.

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