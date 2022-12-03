УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6973 відвідувача онлайн
Новини Відео Війна
29 687 96

Пошкоджений БТР-4 "Буцефал" українського виробництва вийшов з бою і повернувся на місце дислокації. ВIДЕО

Пошкоджений в бою з окупантами БТР-4 "Буцефал" зміг власним ходом покинути місце бойових дій і дістатися місця дислокації.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі опубліковане відео, на якому зафіксований стан бронемашини українського виробництва. На записі видно, що навіть із суттєвими пошкодженнями, машина здатна рухатися.

БТР-4 "Буцефал" - повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер з колісною формулою 8×8, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Ударно-розвідувальні БПЛА "Каратель" українського виробництва готові до бою. ВIДЕО

Автор: 

українська зброя (176) бойові дії (3799)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+45
Добра тачка! Хоч на дисках - але своїм ходом!
показати весь коментар
03.12.2022 12:19
+22
А ви пам'ятаєте, як Буцефал азовців в боях за Маріуполь нищив русню? Це були найвідоміші відео азовців.
показати весь коментар
03.12.2022 13:15
+19
Слава Україні!
показати весь коментар
03.12.2022 12:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Добра тачка! Хоч на дисках - але своїм ходом!
показати весь коментар
03.12.2022 12:19 Відповісти
А в чем понт с того, шо тачила пришкрябала домой на 8-ми ведущих дисках. Диски, мож и ступицы сменятся и опять будет летать, шо угорелая
показати весь коментар
03.12.2022 12:24 Відповісти
А ти хотів, щоб після артобстрілу у неї цілі покришки були?
показати весь коментар
03.12.2022 13:09 Відповісти
Пане, речь не о моих хотелках, а о факте, шо на 8-ми ведущих колесах техника может и на дисках доехать, разбувшись основательно... Здесь разве шо можно попутно репу почесать, насчет диски по окружности залить резиной для вот такого аварийного случая, когда покрышка выходит из строя.
показати весь коментар
03.12.2022 15:31 Відповісти
А я про те, що броня хлопців прикрила і двигун з ходовою їх цілими з поля бою вивезли!
показати весь коментар
03.12.2022 15:33 Відповісти
Пане... ну, вы меня поняли...
показати весь коментар
03.12.2022 15:36 Відповісти
Та наче оточуючі дурнем не називають (крім реальних дурнів)
показати весь коментар
03.12.2022 15:42 Відповісти
Пане Яр, я затерялся в смутных догадках... мол, откуда вы вещаете... Там рядом муниципального заведения под названием "солнышко" случайно нет? ...ЗЫ... А ваапше-та, если по чесноку (так любит говорить пан Пистолет, дай, бог, ему здоровье и удачу), вы любите с темы спрыгивать. Адже разговаривая о броне которая защитила бойцов и о том , шо мы друг-друг взаимопонимаем, никто же нас не спрашивает чи мы оточенi дурнями, а чи нi...
показати весь коментар
03.12.2022 15:52 Відповісти
А я що - конкретно на тебе пальцем вказав? Не треба буть таким підозрілим - бо тільки клієнти "сонечка" перманентно підозрюють всіх оточуючих у "каверзах"
показати весь коментар
03.12.2022 16:02 Відповісти
Ваапше я под столом - стрелку так переводить... я же не о себе любимом говорил, а о нас. Чувство локтя так сказать , соблюдаю.
показати весь коментар
03.12.2022 16:06 Відповісти
Тю... догнал... насчет профподозрительности...
показати весь коментар
03.12.2022 16:07 Відповісти
ЗЫ... пане, вот вы байдики б`ете в тырнете, у вас разве свет не отключают?... В Одессе, как никогда, утром на часок загасили сяйво и вот до сих пор, не накаркать бы, все - пучком.
показати весь коментар
03.12.2022 16:13 Відповісти
Ми живемо "від включення до виключення" Є електрика - я в "тирнеті" Нема - іншими справами займаюся
показати весь коментар
03.12.2022 16:24 Відповісти
Ти питався - чим я займаюся? У 17 виключили електроенергію Я ліг і поспав пару годин Потім при свічці приготував вечерю У 21 дали світло Вечеряю і тобі пишу
показати весь коментар
03.12.2022 21:53 Відповісти
У хлопа скоріше всього проблемки в реальному житті.
Не переймайся..))
показати весь коментар
03.12.2022 16:13 Відповісти
Вы под прокси или чухнул от призыва?
показати весь коментар
03.12.2022 17:13 Відповісти
нІ я майже 30 живу в Німеччині.
чому таке питання? Що не влаштовує?
показати весь коментар
03.12.2022 19:09 Відповісти
Знаєш: Одну когорту "вумних" ми уже "відвадили" від "вумнічання" на "Цензорі" - бульбашів Згадай, як вони лізли до нас із "канструктивнай критикай" та "порадами" "как украинцам абустроить Украину" Одна "Марися" чого була варта! Софію до сказу доводила Зараз до нас лізуть "німці" - з такими ж "порадами" От хай цей "Кожум"яка" приїде в Україну та посидить хоч з тиждень без води, тепла і світла - коли будинок здригається від вибухів і в щосекундному очікуванні попадання в нього снаряда От тоді він матиме моральне право тут "пащеку роззявлять"!
показати весь коментар
03.12.2022 22:02 Відповісти
Но самое главной, шо после такого обстрела, наши бойцы остались невредимы. Значит к броне вопросов нет.
показати весь коментар
03.12.2022 15:33 Відповісти
Молодцы харьковчане-сделали качественный и крайне нужный продукт находясь под страшным обстрелом.

Такой народ не сломить.
показати весь коментар
03.12.2022 16:17 Відповісти
понт в тому що танк без гусениці нікуди не поїде а наш Буцефал приклигав на своїх восьми самостійно.
показати весь коментар
03.12.2022 16:58 Відповісти
показати весь коментар
05.12.2022 01:55 Відповісти
Модуль з гарматою добрий. Ходова нікуди не годиться. В грязюці тоне, після першого обстрілу колеса летять. Цей модуль на мотолигу і ефективність була б на багато вища.
показати весь коментар
03.12.2022 14:55 Відповісти
А якби броню танкову - то й снаряди-б її не брали! Кожній теніці - свої умови використання
показати весь коментар
03.12.2022 15:13 Відповісти
Тю, америку нашли в чем открывать...Вон, недавно новость была о прямом попадании в иностранческий БТР - облуду крыло оторвало, все остальное - на месте и экипаж с пассажирами цел... Значит есть хорошая броня, но не с броненосца потемкин, а какая-то слоенная кевларово-облегченная, похлеще классической танковой.
показати весь коментар
03.12.2022 15:42 Відповісти
Бачив По капоту і лівому крилу пряме попадання міни 120 мм
показати весь коментар
03.12.2022 15:45 Відповісти
Ужос - для кацапов, какие технологии против них воюют... Там чмобиков , sure, не хватит.
показати весь коментар
03.12.2022 15:56 Відповісти
Не перебільшуйте. В умовах польового бою він вкрай безпорадний саме з причини колес. За цим стоїть людське життя. МТЛБ засвідчила більшу живучість саме по ходовій, але не має такого озброєння. Тому й напрошується таке поєднання.
показати весь коментар
04.12.2022 07:45 Відповісти
МТЛБ може рухаться з тією ж швидкістю, що й БТР-4? У МТЛБ ресурс ходової частини рівний чи перевершує ресурс ходової БТР-4? У нас розвернуте виробництво МТЛБ? У нас налагоджена технологія модернізації МТЛБ під гарматний модуль?
НІ!!! То чого ти "****** ногами"? Використовуємо те що маємо і можемо робить та ремонтувать!
показати весь коментар
04.12.2022 08:08 Відповісти
Холодної водички попий, перегонщик
показати весь коментар
04.12.2022 08:15 Відповісти
А мені-то навіщо "водичку пить"? Це ти у нас "гарячку пороть" почав! Хотів розум показать? Вліз у полеміку? Так давай - аргументуй своїми доказами що я "неправий" Я тобі виставив чітко чотири питання Давай - "круши" їх своїми аргументами!
показати весь коментар
04.12.2022 08:43 Відповісти
Тобі нема чого робити то й відповідай на свої запитання. А мені треба організовувати майже щоденну заміну коліс на БТР-4Е
показати весь коментар
05.12.2022 07:30 Відповісти
Ясно! Аргументів нема - аби потриндіть! У мене питання (хоч здогадуюся про можливу відповідь) : "Наші БТР для заміни покришок у Великобританію своїм ходом ідуть чи їх на літаку туди доставляють?"
показати весь коментар
05.12.2022 07:35 Відповісти
При наявності запасних, екіпаж сам здійснює заміну в межах підрозділу. При більш серйозних ураженнях тягнуть на ЗППМ. Туди й заводчики під'їжджають. Можеш теж під'їхати, розумнику, допомогти. Через військкомат.
показати весь коментар
05.12.2022 08:01 Відповісти
ЗППМ - у Ліверпулі? Чи у Шеффілді? А "військкомат" не допоможе Бо у нас давно вже їх нема - є "територіальні центри комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП)".Це - по-перше По-друге - мені вже давно за 60 По-третє - нога протезована з 2016-го
Ти "задоволений"?! Чи тобі ще розказать, ЧОМУ вона протезована?
показати весь коментар
05.12.2022 08:26 Відповісти
Лікуйся
показати весь коментар
05.12.2022 18:35 Відповісти
Та мені легше - "залізо" кістку замінило - тільки бігать не можу І я це розумію - тому просто ходжу спокійно Гірше тобі - мізки так і не виросли Тужишся-тужишся "розум показать" - а у тебе не виходить І мабуть таким і до смерті залишишся
показати весь коментар
05.12.2022 21:41 Відповісти
Купи собі цукерку Або напиши адресу, вишлю тобі значок. Заробив на старість розумом
показати весь коментар
06.12.2022 07:23 Відповісти
Не люблю солодкого Особливо від самовпевнених придурків
показати весь коментар
06.12.2022 09:42 Відповісти
Не дивись у дзеркало
показати весь коментар
06.12.2022 10:03 Відповісти
Та мені достатньо бачить тебе на форумі
показати весь коментар
06.12.2022 10:13 Відповісти
хороший срач продолжается?
показати весь коментар
06.12.2022 10:42 Відповісти
не дарма цю міцну коняку назвали "Буцефалом" !


Юный Александр укрощает Буцефала.
Рисунок André Castaigne.
показати весь коментар
03.12.2022 17:42 Відповісти
схожі

показати весь коментар
03.12.2022 17:46 Відповісти
…"Александр сразу подбежал к великолепному коню, схватил его за узду и повернул мордой к солнцу: по-видимому, он заметил, что конь пугается, видя впереди себя колеблющуюся тень. Некоторое время Александр пробежал рядом с конём, поглаживая его рукой. Убедившись, что Буцефал успокоился и дышит полной грудью, Александр сбросил с себя плащ и лёгким прыжком вскочил на коня. Сперва, слегка натянув поводья, он сдерживал Буцефала, не нанося ему ударов и не дёргая за узду. Когда же Александр увидел, что норов коня не грозит больше никакою бедой и что Буцефал рвётся вперёд, он дал ему волю и даже стал понукать его громкими восклицаниями и ударами ноги. Филипп и его свита молчали, объятые тревогой, но когда Александр, по всем правилам повернув коня, возвратился к ним, гордый и ликующий, все разразились громкими криками. Отец, как говорят, даже прослезился от радости, поцеловал сошедшего с коня Александра и сказал: «Ищи, сын мой, царство по себе, ибо Македония для тебя слишком мала!»"https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB#cite_note-2 [2]
показати весь коментар
03.12.2022 17:51 Відповісти
Слава Україні!
показати весь коментар
03.12.2022 12:33 Відповісти
Героям Слава !
показати весь коментар
03.12.2022 17:39 Відповісти
Через пекло до Перемоги і додому
показати весь коментар
03.12.2022 12:33 Відповісти
КРАСАВА !!!
показати весь коментар
03.12.2022 12:36 Відповісти
Звісно ніхто власним ходом з фронту не їхав в такому стані. Двигун би здох остаточно. Для цього є евакуаційна техніка типу "мотолиги". Але для реклами згодиться)
показати весь коментар
03.12.2022 12:41 Відповісти
тепер паразіти, зелені аніматори, тимошонки з ОПи собі такі захочуть "шоб крута и пабагатаваеннаму, как Рємбы", модні-безтолкові-понтовиті "точили" раздарять своїм блдям🙋‍♂️ та блдям👱‍♀️
показати весь коментар
03.12.2022 12:50 Відповісти
Слава Господу і українській броні, що всі живі.
Разом до нашої Перемоги!
🇺🇦♥️👊
показати весь коментар
03.12.2022 12:50 Відповісти
Навiки слава! 🙏🙏🙏
показати весь коментар
05.12.2022 02:01 Відповісти
Танки с поля «мотолиги» забирали ? Во время второй мировой лилось так званое хадо что танк даже без масла мог 15 км проехать спокойно .
показати весь коментар
03.12.2022 12:50 Відповісти
Звідки родом?
показати весь коментар
03.12.2022 16:16 Відповісти
українським воїнам шана і повага а виробнику велике спасибі за якісну машину
показати весь коментар
03.12.2022 13:13 Відповісти
А ви пам'ятаєте, як Буцефал азовців в боях за Маріуполь нищив русню? Це були найвідоміші відео азовців.
показати весь коментар
03.12.2022 13:15 Відповісти
цікаво скільки їх було виготовлено з 2019-го року
показати весь коментар
03.12.2022 13:22 Відповісти
Поранений, але живий!
показати весь коментар
03.12.2022 13:42 Відповісти
Шиномонтажу робота !
показати весь коментар
03.12.2022 13:53 Відповісти
а як хлопці шматували недорозвинених з цих агрегатів, це клас 👍 ялюбувався
показати весь коментар
03.12.2022 14:58 Відповісти
Бомбезная реклама для будущего экспорта !
показати весь коментар
03.12.2022 15:04 Відповісти
Доеспортувалися вже що в ЗСУ один чи два "Оплоти" - інщі поїхали до тайців.
показати весь коментар
03.12.2022 20:21 Відповісти
Пожует резину.
показати весь коментар
03.12.2022 15:23 Відповісти
Так она уже готова для вулканизации!
показати весь коментар
03.12.2022 16:24 Відповісти
to były letnie opony i nie wytrzymały pościgu za ruskimi
показати весь коментар
03.12.2022 16:19 Відповісти
Хлопці просто дріфтували. Слава Україні!
показати весь коментар
03.12.2022 16:27 Відповісти
Гарна техніка, більше такої треба, тільки двіжок менше шумний ставити, бо частенько БТР 4 Є чутно ще за кілометр по турбині двигуна.
показати весь коментар
03.12.2022 17:02 Відповісти
там давно стоїть Дойц дизель,від 3тд відмовились дуже давно,тому чути їх не більше ніж якусь фуру
показати весь коментар
03.12.2022 18:44 Відповісти
Давно це коли, бо з гучними двигунами вистачає.
показати весь коментар
03.12.2022 20:19 Відповісти
https://autoconsulting.ua/article.php?sid=35323 https://autoconsulting.ua/article.php?sid=35323


та таки давно,просто машина живуча і їх реально дуже мало втрачено,на відміну від 80/70 бтр
показати весь коментар
03.12.2022 21:13 Відповісти
Цьому звіру ще б безповітряні покришки / колеса
показати весь коментар
03.12.2022 18:14 Відповісти
Це, виходить, майже після кожного бою тре колеса міняти ...
показати весь коментар
03.12.2022 18:38 Відповісти
краще гуму ніж екіпаж
показати весь коментар
03.12.2022 19:16 Відповісти
+5 звичайно
показати весь коментар
03.12.2022 20:52 Відповісти
Всесизонка , нам все пох. Слава Украине !
показати весь коментар
03.12.2022 19:02 Відповісти
Нажаль бувають і втрати, коли екіпаж не має звязку з піхотою і їде на ураження,
як у лютому в Харкові на Журавльовці де кацапи захопили школу. Хто йому наказав
їхати повз школу, загадка, нажаль екіпаж загинув.
показати весь коментар
03.12.2022 20:40 Відповісти
Кацапів повбивали, двох взяли в полон, школу теж шкода.
показати весь коментар
03.12.2022 20:42 Відповісти
 
 