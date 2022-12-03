Двоє українців замовили в московській перукарні жовто-синю зачіску та тризуб на потилиці: "Ребята, чем сможем вас поддержим. Героям слава!". ВIДЕО

Двоє українців вирішили пожартувати над майстрами московської перукарні та зателефонували туди з проханням пофарбувати волосся в жовто-синій колір та вистригти тризуб на потилиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слухавку взяла жінка, яка пообіцяла все зробити.

"Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас", - сказала вона під час розмови і відповіла "Героям слава!" у відповідь на гасло "Слава Україні".

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