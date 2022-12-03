Двоє українців замовили в московській перукарні жовто-синю зачіску та тризуб на потилиці: "Ребята, чем сможем вас поддержим. Героям слава!". ВIДЕО
Двоє українців вирішили пожартувати над майстрами московської перукарні та зателефонували туди з проханням пофарбувати волосся в жовто-синій колір та вистригти тризуб на потилиці.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, слухавку взяла жінка, яка пообіцяла все зробити.
"Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас", - сказала вона під час розмови і відповіла "Героям слава!" у відповідь на гасло "Слава Україні".
Топ коментарі
+28 mrSmith
показати весь коментар03.12.2022 18:59
+27 Василий Воробец
показати весь коментар03.12.2022 19:01
+20 Bobcat #501910
показати весь коментар03.12.2022 18:58
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Єдине що їх не влаштовує, це можливість здохнути самому на цій війні.
З точки зору підтримки режиму, звичайно хтось буде радіти, якщо цей режим впаде: не треба буде рятувати свою шкуру, з'являться іноземні товари в магазинах, з'явиться можливість поїхати за кордон.
Але ті самі кацапи, так і будуть вважати, що знищення украінців, це нормально!
Тому я вам з впевненістю скажу: там немає нормальних людей.
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.
Неофициально работают многие
И ничего не платят никому
Хохлів повно, але жодного українця нема.
Зате на Україні, є ідіотська звичка ідиалізувати різних клоунів, робити героїв з абсолютних нікчем.
Ніхто не каже "в Русі", кажуть "на Русі"... так що нічого поганого в цьому немає.
И про высшую расу и т.п.
А тут пробило сцикунів сучених
Але жодне правило не зобов'язує диспетчера відповідати "Героям слава"! Отже - це вже було від себе.
І це радує!
Даже среди их "либералов" полно имперских последователей, для которых "крымнаш" важнее международного права.
Изо всех, кому была интересна территория Украины, претендовать на неё военным путём осталась готова только россия, об этом всегда нужно помнить и детям-внукам об этом рассказать.
Только членство в НАТО может несколько помочь избежать новой войны.
Нету пранка против танка, если нет другого танка
Люди без стійкої моральної позиції це співучасники вбивств, катувань, Геноцидів і вторгнень
в чужі країни.