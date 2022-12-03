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Двоє українців замовили в московській перукарні жовто-синю зачіску та тризуб на потилиці: "Ребята, чем сможем вас поддержим. Героям слава!". ВIДЕО

Двоє українців вирішили пожартувати над майстрами московської перукарні та зателефонували туди з проханням пофарбувати волосся в жовто-синій колір та вистригти тризуб на потилиці.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, слухавку взяла жінка, яка пообіцяла все зробити.

"Чем сможем, ребята, с удовольствием поддержим вас", - сказала вона під час розмови і відповіла "Героям слава!" у відповідь на гасло "Слава Україні".

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Автор: 

москва (1245) жарт (20)


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Топ коментарі
+28
В параші немає українців.
Хохлів повно, але жодного українця нема.
Зате на Україні, є ідіотська звичка ідиалізувати різних клоунів, робити героїв з абсолютних нікчем.
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03.12.2022 18:59
+27
Ну не знаю.Я думаю що і там є нормальні люди.Але їх там дуже мало,і вони бояться світитись.Але коли мордор впаде,Ви будете здивовані,скільки там!!! людей буде радіти!!!
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03.12.2022 19:01
+20
Ага, після того агенти фсб цілий день прочекало цих клієнтів, щоб "прийняти". Вже і нігті пофарбували, і епіляцію зробили, а клієнти все не їдуть замовлений тризуб вистригати)))
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03.12.2022 18:58
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Ага, після того агенти фсб цілий день прочекало цих клієнтів, щоб "прийняти". Вже і нігті пофарбували, і епіляцію зробили, а клієнти все не їдуть замовлений тризуб вистригати)))
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03.12.2022 18:58 Відповісти
Ну не знаю.Я думаю що і там є нормальні люди.Але їх там дуже мало,і вони бояться світитись.Але коли мордор впаде,Ви будете здивовані,скільки там!!! людей буде радіти!!!
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03.12.2022 19:01 Відповісти
Це правда. Рашистську владу навіть за офіційними даними підтримує менш ніж 90% (десь 86% з копійками), тобто більше 10% - відносно нормальні, а це у масштабах запоребрика кілька мільйонів.
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03.12.2022 19:05 Відповісти
Спробували б не платити.
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03.12.2022 21:08 Відповісти
Всіх кацапів влаштовує вбивство українців.
Єдине що їх не влаштовує, це можливість здохнути самому на цій війні.
З точки зору підтримки режиму, звичайно хтось буде радіти, якщо цей режим впаде: не треба буде рятувати свою шкуру, з'являться іноземні товари в магазинах, з'явиться можливість поїхати за кордон.
Але ті самі кацапи, так і будуть вважати, що знищення украінців, це нормально!
Тому я вам з впевненістю скажу: там немає нормальних людей.
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03.12.2022 19:12 Відповісти
Люто плюсую +++++ !
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03.12.2022 19:24 Відповісти
Нормальных людей в кацапії ніколи не буде! Вбити українця і радіти цьому там в крові. Тому кацапу тільки смерть! Смерть ворогам!
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03.12.2022 20:55 Відповісти
Краще дохлого кацапа може бути тільки всі дохлі кацапи.
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04.12.2022 13:05 Відповісти
Згоден, навіть не народжені, чи висрані.
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04.12.2022 17:42 Відповісти
Ну да, але зараз вони силоно заняті, підносять снаряди, а взагалі кацапи за мир.
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03.12.2022 19:25 Відповісти
саме ненормальний пацифізм українців привів до цієї війни
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03.12.2022 20:02 Відповісти
На жаль українці добрий і неагресивний народ,і це вже сподіваюсь в минулому.Але не забувайте що битва з драконом перетворює в дракона.Тому тут треба акуратно
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04.12.2022 07:59 Відповісти
Да-да, ось іще трішки про дракона:
―Можно. Он очень добр.
―Что ж он такого доброго сделал?
―Ну как Вам сказать? Он очень много сделал для нашего города. При нем началось большое строительство. /* А!!! И еще они дороги строят, ага */ И он избавил нас от цыган.
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04.12.2022 13:23 Відповісти
Не думал, что остались люди, которые всё ещё ищут "хороших руских".....
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03.12.2022 22:37 Відповісти
Значить всі хто потрапив в окупацію,і не зміг виїхати,вони теж апріорі вороги і колаборанти?
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04.12.2022 07:55 Відповісти
...хитрови..ні ждуни. Давайте не кривити душею, більша частини саме такі. Подивіться на відіках, скільки там зустрічають ЗСУ? ОДИНИЦІ, ну не вірю, щоб на все село-містечко залишилось 5-10 людей, не вірю... А от про збитий "хунтовский самольот, бендеровцев" -вірю...так що питання спірне. Вороги , колоборанти, скриті-явні все це є
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04.12.2022 08:12 Відповісти
Нет, не значит
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04.12.2022 09:08 Відповісти
дістали хороші українці зі своїми хорошими кацапами. Їх не існує, жодного, доки є окуповані українські території, на яких гвалтують і знищують українців.
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03.12.2022 20:09 Відповісти
Как они ВСЕ платят?
Неофициально работают многие

И ничего не платят никому
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03.12.2022 21:34 Відповісти
В параші немає українців.
Хохлів повно, але жодного українця нема.
Зате на Україні, є ідіотська звичка ідиалізувати різних клоунів, робити героїв з абсолютних нікчем.
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03.12.2022 18:59 Відповісти
Ідеалізувати.
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03.12.2022 19:00 Відповісти
100% влучно! Підтримую Побільше б таких коментів
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03.12.2022 19:12 Відповісти
Ти впевнений, що "на Україні"?
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03.12.2022 19:23 Відповісти
Я помилився, що з того?
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03.12.2022 19:29 Відповісти
Помилився, то виправся. Що з того. Так і хочеться тебе з гімном розмазати!
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03.12.2022 20:57 Відповісти
Вали в сраку, розмазувач недолугий.
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03.12.2022 21:35 Відповісти
Недолугий бовдур, в спам!
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03.12.2022 21:46 Відповісти
Україна = Русь.

Ніхто не каже "в Русі", кажуть "на Русі"... так що нічого поганого в цьому немає.
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03.12.2022 20:04 Відповісти
В українській мові мовознавцями грамотним вважається тільки вживання «в Україні», прийменник «на» вживається тоді, коли не говориться про окрему незалежну територію, чи мається на увазі острів, наприклад: «На Волинь, на Закарпаття, на Кубу», але «В Польщу, в Росію».
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03.12.2022 20:58 Відповісти
Але мова йде про "напарашi".
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03.12.2022 23:58 Відповісти
Проблема в том, что и в Украине хохлов полно. Украинцев - большинство, но и хохлов великое множество, по прежнему. А еще и маларусы сраные - тоже не мало.
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03.12.2022 23:06 Відповісти
...тобто гнид
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04.12.2022 08:14 Відповісти
Смерть ворогам!
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03.12.2022 19:06 Відповісти
Когда подует ветер перемен, все удивятся, как много россиян ненавидят и свою фашистскую россию и своего "лидера" пуйла. Пропаганда имеет сильное влияние на коллективное мышление людей. Зачем далеко ходить? Вспомним совок. Ещё наши родители и их родители жили при этом, и не припомню, чтобы устраивали майданы за какие-то ущемления или за отправку мяса в Афган. Но судьба у рашки вполне предсказуема.
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03.12.2022 19:08 Відповісти
А можно вспомнить холодное лето 53-го
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03.12.2022 19:21 Відповісти
Та буде як-то по...й !
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03.12.2022 19:27 Відповісти
Звичайно. Бо ніхто їм все одно не пробачить в найближчі 50 років їх підтримку війни. А під впливом пропаганди чи ні, це нікому не цікаво. Є війна, є жахливі її наслідки.
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03.12.2022 19:32 Відповісти
+++
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04.12.2022 13:27 Відповісти
Немцы тоже верили что концлагеря это санатории

И про высшую расу и т.п.
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03.12.2022 21:46 Відповісти
А перед тим 9 місяців ці барани нестрижені ходили?
А тут пробило сцикунів сучених
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03.12.2022 19:13 Відповісти
Насправді там все жорстко - диспетчер на телефоні повинен ьбути ввічливим, і обіцяти клієнту виконати любий каприз.

Але жодне правило не зобов'язує диспетчера відповідати "Героям слава"! Отже - це вже було від себе.

І це радує!
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03.12.2022 19:22 Відповісти
Віра в високі ідеали це добре, але ...
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03.12.2022 22:59 Відповісти
завжди залишається маленьке але..., але воно має велику силу-заставляє думати
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04.12.2022 08:17 Відповісти
Да ні, він зразу за мною, а мій диван поряд з твоїм.
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03.12.2022 19:30 Відповісти
Снято за деньги Москино, не ведитесь короч впаривают что якобы там кто-то поддерживает.
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03.12.2022 19:35 Відповісти
дістали хороші українці зі своїми хорошими кацапами. Їх не існує, жодного, доки є окуповані українські території, на яких гвалтують і знищують українців.
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03.12.2022 20:07 Відповісти
Тех, кто там сочувствует Украине, не поддерживает нападение на неё и признаёт право Украины жить, как ей хочется - очень и очень мало и они - исключение из общего правила.
Даже среди их "либералов" полно имперских последователей, для которых "крымнаш" важнее международного права.

Изо всех, кому была интересна территория Украины, претендовать на неё военным путём осталась готова только россия, об этом всегда нужно помнить и детям-внукам об этом рассказать.
Только членство в НАТО может несколько помочь избежать новой войны.
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03.12.2022 20:22 Відповісти
Не верю. Хороший кацап - дохлый кацап
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03.12.2022 20:38 Відповісти
не верь твое права или справа
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03.12.2022 21:09 Відповісти
Их автоматом переключили на лейтенантку ФСБ, которая их хорошо потроллила.

Нету пранка против танка, если нет другого танка
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03.12.2022 20:42 Відповісти
как скажешь
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03.12.2022 21:11 Відповісти
героям слава
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03.12.2022 21:07 Відповісти
Когда эти два слова стоят вместе, они оба пишутся с заглавной
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03.12.2022 22:46 Відповісти
спасибо я учту Героем Слава
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04.12.2022 12:16 Відповісти
Просто відчуйте різницю,вони автозаків бояться більше чим йти на війну і вбивати нас. Це їхній вибір.
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03.12.2022 21:41 Відповісти
Не намагайтесь кацапа вивести на "чєсность" - він і під чорта лисого прогнеться аби вижити.
Люди без стійкої моральної позиції це співучасники вбивств, катувань, Геноцидів і вторгнень
в чужі країни.
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03.12.2022 22:57 Відповісти
Доброе кино. Только думаю, что дивчина из телефона сидела в соседней комнате, а не на маскве. Хорошего руского в тепловизор не видно - это аксиома, которой до конца войны никто отменить не сможет.
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03.12.2022 23:09 Відповісти
Прикольно, но хаймарсы эфективней.
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03.12.2022 23:14 Відповісти
Амінь ! (завершальне слово в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0 молитвах , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F богослужебних текстах і діях, проголошуване на підтвердження і закріплення https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 істини )
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04.12.2022 13:32 Відповісти
Куйня якась. Всіх малоросів які зараз в козлостані сидять мовчки та сосуть хєр пуйла - ніколи не пускати на територію України. Вони свій вибір зробили, виродки без роду і племені.
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04.12.2022 05:41 Відповісти
 
 