На Донеччині зараз найгарячіше та найболючіше. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України ввечері 3 грудня традиційно звернувся до українців із вечірнім звітом за день.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"Провів зустріч штабу. Командири доповіли про ситуацію на найважливіших напрямках.
На Донеччині - Бахмут, Соледар - зараз, як і раніше, найгарячіше, найболючіше. Ми робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям там. Кожен там заслуговує на найвищу вдячність!
Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдає 180-200 ударів за добу на Бахмутському напрямку, - ОК "Схід"
Луганщина, Харківщина - зміцнюємо сили. Південь - продовжуємо стирати можливості окупантів. Кордон - зміцнюємо весь периметр. Чорноморська водопровідна зона - працюємо, щоб в кінцевому підсумку ракети Калібр могли бути хоча б на дні моря", - зазначається у повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нах этот бред постить ?
Арабская мудрость.
Хочется верить, что у генштаба есть план на случай подобных действий со стороны бульбафюрера.
там даже на бобра вояк не наберётся