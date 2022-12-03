На Донеччині зараз найгарячіше та найболючіше. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України ввечері 3 грудня традиційно звернувся до українців із вечірнім звітом за день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Провів зустріч штабу. Командири доповіли про ситуацію на найважливіших напрямках.

На Донеччині - Бахмут, Соледар - зараз, як і раніше, найгарячіше, найболючіше. Ми робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям там. Кожен там заслуговує на найвищу вдячність!

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Луганщина, Харківщина - зміцнюємо сили. Південь - продовжуємо стирати можливості окупантів. Кордон - зміцнюємо весь периметр. Чорноморська водопровідна зона - працюємо, щоб в кінцевому підсумку ракети Калібр могли бути хоча б на дні моря", - зазначається у повідомленні.

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