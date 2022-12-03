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На Донеччині зараз найгарячіше та найболючіше. Робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України ввечері 3 грудня традиційно звернувся до українців із вечірнім звітом за день.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"Провів зустріч штабу. Командири доповіли про ситуацію на найважливіших напрямках.

На Донеччині - Бахмут, Соледар - зараз, як і раніше, найгарячіше, найболючіше. Ми робимо все, щоб допомогти нашим хлопцям там. Кожен там заслуговує на найвищу вдячність!

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог завдає 180-200 ударів за добу на Бахмутському напрямку, - ОК "Схід"

Луганщина, Харківщина - зміцнюємо сили. Південь - продовжуємо стирати можливості окупантів. Кордон - зміцнюємо весь периметр. Чорноморська водопровідна зона - працюємо, щоб в кінцевому підсумку ракети Калібр могли бути хоча б на дні моря", - зазначається у повідомленні. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Попри обстріли повертаємо нормальне життя на Херсонщину, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: 

Зеленський Володимир (23815) звернення (603) Донбас (22356)


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Топ коментарі
+16
***, Вова, не роби краще нічого, без тебе діла краще будуть
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03.12.2022 21:09
+15
боневтик, статья на Украинской правде, что полицаи ищут того, кто сообщил в прессу, о электромобиле "Порше", на котором катается твой дружок тимошенко. и даже уголовное дело открыто, на этого вражеского информатора, компрометирующего "слуг народа". Это твоя линия фронта, да?
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03.12.2022 22:07
+14
Допомогти? Невже клован у відставку збирається?
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03.12.2022 21:10
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03.12.2022 21:09 Відповісти
***, Вова, не роби краще нічого, без тебе діла краще будуть
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03.12.2022 21:09 Відповісти
Допомогти? Невже клован у відставку збирається?
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03.12.2022 21:10 Відповісти
кірюха тимошенко із оп особливо прославився "допомогою" фронту.
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03.12.2022 21:24 Відповісти
Мабуть на Донеччіні асфальт покладуть, це те чім Вова допомогає хлопцям а зимову форму для хлопців то турботи для канадськіх партнерів
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03.12.2022 21:28 Відповісти
ага, распечатают твои видосики-гундосики на принтере, и будут прикладывать к больному месту.
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03.12.2022 21:34 Відповісти
российское военное командование накапливает войска в бебеларуси и планирует быстрым ударом захватить Луцк и Львов, с тем чтобы перерезать украинскую границу от поставок западных вооружений. Параллельно планируется еще один удар на Бахмутском направлении.
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03.12.2022 21:34 Відповісти
Успешный прорыв ВС РФ должен, согласно планам россиян, вынудить президента Владимира Зеленского капитулировать. Об этом https://novayagazeta.eu/articles/2022/12/02/v-nastuplenie-na-grabli сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на российские военные источники.
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03.12.2022 21:37 Відповісти
по 3 кацапско-белорусских солдата на квадратный километр априори не могут ничего захватить.

нах этот бред постить ?
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03.12.2022 21:50 Відповісти
"На аллаха надейся, а верблюда привязывай".
Арабская мудрость.
Хочется верить, что у генштаба есть план на случай подобных действий со стороны бульбафюрера.
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03.12.2022 22:08 Відповісти
так нет никакого верблюда,

там даже на бобра вояк не наберётся
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03.12.2022 22:27 Відповісти
💯👍
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04.12.2022 02:37 Відповісти
запишет ещё 10 видосиков в помощь
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03.12.2022 21:37 Відповісти
боневтик, статья на Украинской правде, что полицаи ищут того, кто сообщил в прессу, о электромобиле "Порше", на котором катается твой дружок тимошенко. и даже уголовное дело открыто, на этого вражеского информатора, компрометирующего "слуг народа". Это твоя линия фронта, да?
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03.12.2022 22:07 Відповісти
Українські ГНИДИ -повна характеристика влади.
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03.12.2022 22:12 Відповісти
головне,щоб він не взяв під "особистий контроль"
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03.12.2022 22:35 Відповісти
Дійсно робить усе. Так емоційно і з відривом декламує текст. Для наших хлопців в окопах це безцінно
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03.12.2022 22:48 Відповісти
І що ж ти зробиш? Полум'яний відосик зі своєю знімальною бригадою запілиш поверх норми?
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03.12.2022 23:27 Відповісти
опа , главный роботун вылез .
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04.12.2022 09:23 Відповісти
 
 