Бійці затрофеїли рідкісний ворожий бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись": "З боєм взяли хлопці". ВIДЕО

Українські воїни в бою захопили рідкісний трофей - бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм трофеєм воїни похвалилися в соцмережах.

Iveco 65E19WM LMV "Рись" - армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Модифікація IVECO 65E19WM була розроблена спеціально для російської армії. Станом на 2016 рік армія РФ отримала 67 машин. Всього законтрактовано 358 одиниць, планувалося 1775 одиниць. Нині поставки скасовано.

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