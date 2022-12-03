Бійці затрофеїли рідкісний ворожий бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись": "З боєм взяли хлопці". ВIДЕО
Українські воїни в бою захопили рідкісний трофей - бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм трофеєм воїни похвалилися в соцмережах.
Iveco 65E19WM LMV "Рись" - армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Модифікація IVECO 65E19WM була розроблена спеціально для російської армії. Станом на 2016 рік армія РФ отримала 67 машин. Всього законтрактовано 358 одиниць, планувалося 1775 одиниць. Нині поставки скасовано.
Топ коментарі
+27 Яр Холодний
показати весь коментар03.12.2022 22:13
+22 Myroslav Hrabovsky #517948
показати весь коментар03.12.2022 22:13
+22 Прощай немытая раССея
показати весь коментар03.12.2022 22:16
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******убежища нарисовать, что бы нашим хлопцам было удобней целиться?
Я так почитав це і подумав: "А що було б на початку війни біля узбережжя Одеси, якби там плавали ті два "Містралі", які Франція для них зробила?