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Бійці затрофеїли рідкісний ворожий бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись": "З боєм взяли хлопці". ВIДЕО

Українські воїни в бою захопили рідкісний трофей - бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV "Рись".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, своїм трофеєм воїни похвалилися в соцмережах.

Iveco 65E19WM LMV "Рись" - армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Модифікація IVECO 65E19WM була розроблена спеціально для російської армії. Станом на 2016 рік армія РФ отримала 67 машин. Всього законтрактовано 358 одиниць, планувалося 1775 одиниць. Нині поставки скасовано.

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Бійці затрофеїли рідкісний ворожий бронеавтомобіль Iveco 65E19WM LMV Рись: З боєм взяли хлопці 01

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Бійці захопили трофеї на ворожій позиції: "Бекашечка, бронєбойки, осколочки, гранати, мухи, підставочка під ДШКа. Все у нас є. Затарились". ВIДЕО

Автор: 

трофеї (185)


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Топ коментарі
+27
Ну так нормально - можна буде з Італії комплектуючі отримувать для ремонту Нам же санкції не виписували!
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03.12.2022 22:13
+22
Cлава ЗСУ!
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03.12.2022 22:13
+22
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03.12.2022 22:16
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Cлава ЗСУ!
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03.12.2022 22:13 Відповісти
Ну так нормально - можна буде з Італії комплектуючі отримувать для ремонту Нам же санкції не виписували!
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03.12.2022 22:13 Відповісти
ага!
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04.12.2022 10:59 Відповісти
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03.12.2022 22:16 Відповісти
та знаєм вже - це кін дза-дза
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03.12.2022 22:26 Відповісти
як таке шамани посміли? Це заборонені методи ведення війни... Хімарси точно не проб"ють закляття тих юрт.
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03.12.2022 22:39 Відповісти
Крест догадались на крышке этого ****** убежища нарисовать, что бы нашим хлопцам было удобней целиться?
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04.12.2022 12:54 Відповісти
Руцький ленд-ліз працює в повному обсязі ...
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03.12.2022 22:25 Відповісти
Аналоговнет, а почему IVECO тигром стал, а винторогие?
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03.12.2022 22:26 Відповісти
ваще-то рысь... но и то тоже кошачьи )))
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03.12.2022 22:33 Відповісти
Провтыкал чуть чуть, но мне простительно. Только с работы и сразу к новостям.
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03.12.2022 22:42 Відповісти
добре хоч не "москвіч"
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03.12.2022 22:42 Відповісти
Кацапи відсмоктали.
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03.12.2022 22:52 Відповісти
Поменяли на белые жигули
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03.12.2022 22:53 Відповісти
поставки до кацапії нині скасовано.... товар залишився на складі IVECO.... чекає на нового покупця, з великою знижкою на ціну...
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03.12.2022 22:55 Відповісти
Надеюсь, кацапа изнутри лопатой вычищали.
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03.12.2022 22:59 Відповісти
Керхером з хлоркою ))
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04.12.2022 09:17 Відповісти
Iveco 65E19WM LMV "Рись" - армійський багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва. Модифікація IVECO 65E19WM була розроблена спеціально для російської армії. Станом на 2016 рік армія РФ отримала 67 машин. Всього законтрактовано 358 одиниць, планувалося 1775 одиниць. Нині поставки скасовано.

Я так почитав це і подумав: "А що було б на початку війни біля узбережжя Одеси, якби там плавали ті два "Містралі", які Франція для них зробила?
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03.12.2022 23:22 Відповісти
Молодці, віримо в ЗСУ!
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03.12.2022 23:26 Відповісти
Так пусть привозят в Херсон остаток контракта, ведь как по путински получается, это рф, а ЗСУ подпишет инвойс при приёме... И обязательно доставят к заказчику.
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04.12.2022 00:28 Відповісти
Вот он, магучий расийский автопром....
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04.12.2022 11:01 Відповісти
 
 