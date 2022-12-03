Український боксер Денис Беринчик вийшов на ринг у формі спецпідрозділу ГУР МО "Кракен". ВIДЕО
Український боксер та чемпіон WBO у легкій вазі Денис Беринчик вийшов на ринг перед боєм з французом Іваном Менді у формі спецпідрозділу ГУР МО "Кракен".
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виходу на бій українського боксера опублікований у соцмережах.
"Величезна повага до Дениса Беринчика за цей вчинок, який став справжнім викликом російській пропаганді та рекламує на увесь світ підрозділ, який понад усе ненавидить російська пропаганда. До речі, кістяк "Кракена" - ветерани полку "Азов". Підрозділ був сформований в Харкові у лютому, після початку повномасштабного вторгнення Росії", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Топ коментарі
+41 Luis Santos
показати весь коментар03.12.2022 22:33
+30 мыкола дрон
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+24 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар03.12.2022 23:16
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РS. Наш луганський козак звісно ж переміг!
По факту - поза політикою немає нічого в світі , від слова - зовсім .!
Щоб бути поза політикою , треба бути круглим дебілом , не бачити що діється навкруги , ні про що не замислюватись , нічим не цікавитись , все ігнорувати і т.д. ,, тобто жити , немовби десь - у футлярі . !
До того ж , спроба з допомогою Олімпійських ігор припинити війну , хіба ж це - спорт вне палітіки ? Це спосіб впливу - одного на інше ,, тісний зв'язок , одного з іншим .
Тому я й стверджую - політики без спорту , і спорту без політики - не буває .
Денис Беринчик стал чемпионом Европы по версии ***. Украинский легковес единогласным решением судей одолел француза Ивана Менди.
Бой длился все двенадцать раундов.
Беринчик одержал победу единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 116-112.
Хочеш щось йому сказати - підніми кришку унітазу і скажи - воно почує...
Ну, це якщо ти бачиш сенс у спілкуванні такого типу...
А що буде як ми по серьозному посчнемо????