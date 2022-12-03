Український боксер Денис Беринчик вийшов на ринг у формі спецпідрозділу ГУР МО "Кракен". ВIДЕО

Український боксер та чемпіон WBO у легкій вазі Денис Беринчик вийшов на ринг перед боєм з французом Іваном Менді у формі спецпідрозділу ГУР МО "Кракен".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виходу на бій українського боксера опублікований у соцмережах.

"Величезна повага до Дениса Беринчика за цей вчинок, який став справжнім викликом російській пропаганді та рекламує на увесь світ підрозділ, який понад усе ненавидить російська пропаганда. До речі, кістяк "Кракена" - ветерани полку "Азов". Підрозділ був сформований в Харкові у лютому, після початку повномасштабного вторгнення Росії", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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