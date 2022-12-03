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Український боксер Денис Беринчик вийшов на ринг у формі спецпідрозділу ГУР МО "Кракен". ВIДЕО

Український боксер та чемпіон WBO у легкій вазі Денис Беринчик вийшов на ринг перед боєм з французом Іваном Менді у формі спецпідрозділу ГУР МО "Кракен".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис виходу на бій українського боксера опублікований у соцмережах.

"Величезна повага до Дениса Беринчика за цей вчинок, який став справжнім викликом російській пропаганді та рекламує на увесь світ підрозділ, який понад усе ненавидить російська пропаганда. До речі, кістяк "Кракена" - ветерани полку "Азов". Підрозділ був сформований в Харкові у лютому, після початку повномасштабного вторгнення Росії", - написав у коментарі до відео головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

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Автор: 

бокс (169)


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Топ коментарі
+41
красава
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03.12.2022 22:33
+30
беринчик выйграл единогласным решением судей
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03.12.2022 22:48
+24
///
Денис Беринчик стал чемпионом Европы по версии ***. Украинский легковес единогласным решением судей одолел француза Ивана Менди.

Бой длился все двенадцать раундов.
Беринчик одержал победу единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 116-112.
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03.12.2022 23:16
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красава
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03.12.2022 22:33 Відповісти
Кракен проти Івана??? Афрофранцузу прогнозована п..зда ще до початку боя!
РS. Наш луганський козак звісно ж переміг!
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04.12.2022 06:24 Відповісти
Беринчик родом с Луганской области
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03.12.2022 22:36 Відповісти
Війна вона і в Африці війна. Stand with Ukraine !
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03.12.2022 22:36 Відповісти
тем более против Ваньки (хоть и французского)))
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03.12.2022 22:36 Відповісти
Почесний Харківянин.
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03.12.2022 22:45 Відповісти
беринчик выйграл единогласным решением судей
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03.12.2022 22:48 Відповісти
А если бы проиграл? Представляешь, какой вой поднялся бы на болотах?
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03.12.2022 23:08 Відповісти
І що нам з того? Вони завжди виють.
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04.12.2022 01:18 Відповісти
Еще до того, как снял форму "Кракена"
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04.12.2022 13:02 Відповісти
а как же спорт вне политики?
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03.12.2022 23:06 Відповісти
Пох!на политику!Это его Решение!Респект!
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03.12.2022 23:20 Відповісти
А що по вашому є "політикою"?
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03.12.2022 23:35 Відповісти
Спорт вищих досягнень завжди був політикою. Внє палітікі - фізкультура.
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04.12.2022 01:23 Відповісти
Найтупіше гасло , яке спромоглося видумати людство , це - спорт внє палітікі .!! .. Дурня повна .!
По факту - поза політикою немає нічого в світі , від слова - зовсім .!
Щоб бути поза політикою , треба бути круглим дебілом , не бачити що діється навкруги , ні про що не замислюватись , нічим не цікавитись , все ігнорувати і т.д. ,, тобто жити , немовби десь - у футлярі . !
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04.12.2022 10:32 Відповісти
От не треба зразу на все людство. Є дві речі в політиці - агресія (війна) і мир. Якщо пам"ятаєте то перші (олімпійські) міжнародні ігри були саме для того щоб припинити війну. Так що логічно -міжнародний великий спорт -це політика МИРУ.
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04.12.2022 10:45 Відповісти
Ну І ? Припинили ті Олімпійські ігри - війну .? .

До того ж , спроба з допомогою Олімпійських ігор припинити війну , хіба ж це - спорт вне палітіки ? Це спосіб впливу - одного на інше ,, тісний зв'язок , одного з іншим .
Тому я й стверджую - політики без спорту , і спорту без політики - не буває .
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04.12.2022 11:00 Відповісти
///
Денис Беринчик стал чемпионом Европы по версии ***. Украинский легковес единогласным решением судей одолел француза Ивана Менди.

Бой длился все двенадцать раундов.
Беринчик одержал победу единогласным решением судей - 117-112, 116-112, 116-112.
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03.12.2022 23:16 Відповісти
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03.12.2022 23:44 Відповісти
Тут є бидло з ніком panda? Підорасина ты де? Напиши знову що схід України це бидло і мій Харків це не люди а паскудь, де ты мерзота вонюча?)
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04.12.2022 00:01 Відповісти
А нах*я воно тобі?
Хочеш щось йому сказати - підніми кришку унітазу і скажи - воно почує...
Ну, це якщо ти бачиш сенс у спілкуванні такого типу...
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04.12.2022 03:17 Відповісти
МОЛОДЕЦ!!!
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04.12.2022 01:05 Відповісти
Набить морду Ивану, пусть и французскому - всегда уместно.
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04.12.2022 04:38 Відповісти
every Ivan in Europe must go home to Siberia 🤠
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04.12.2022 07:23 Відповісти
Звичайна клоунада. Хоча що можна від клоуна чекати?
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04.12.2022 08:45 Відповісти
В нас Президент - клоун, в нас Боксер - клоун, в нас Армія - шапіто, але ********* рашомоскалів по повній.
А що буде як ми по серьозному посчнемо????
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04.12.2022 08:55 Відповісти
в нас Армія - шапіто -это у кого у вас ?у кацапов?
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04.12.2022 10:27 Відповісти
Ваш президент не клоун а Х У Й Л О и армия ваша однозначно шапито. Что касается наших, то у преZEрватива так же как и у Беренчика проосто амплуа "клоун", но мы с этим и без вас кацапов разберемся.
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04.12.2022 19:49 Відповісти
Повага ! Супер ! Ти справжній козак ! А сцикун ломченко з фсбешними попами в цей час фоткається . Пора вже його лишити громадянства України та ще й пиз..лєй навішати !
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04.12.2022 10:45 Відповісти
 
 