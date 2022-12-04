Перше судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "Зерно з України" прибуло до порту призначення, - Зеленський. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію, що перше судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "GrainFromUkraine" прибуло до Дорале.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.
"15 листопада ми запустили гуманітарну програму GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Відправляємо їжу. Відправляємо надію".
15 листопада ми запустили гуманітарну програму #GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для 🇪🇹. Відправляємо їжу. Відправляємо надію. pic.twitter.com/dzhAttytqM— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022
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В Іран?
Чи мається на увазі, що раніше Ердоган в Турції все перевантажував, та ми не знаємо куди все пішло?
2. "В 2021 г. Эфиопия импортировала 6 973,8 тыс. тонн продукции АПК на сумму
4 323,0 млн долл. США. В рассматриваемом периоде средний годовой рост импорта
продукции АПК в стоимостном выражении составил 23,9%, в натуральном - 22,6%.
Основу импорта продукции АПК Эфиопии составляют зерновые культуры и продукты
масложировой отрасли. Среди зерновых культур в структуре импорта преобладали
пшеница (21,7%) и рис (15,9%)."
Хотя, если мы избрали президентом чела, который в 8 классе бросил учебу, то чего сы хотим?
чЛенин это сделал в 1917 году..печатали только газету правда..
Доктор Борменталь..не читайте с утра мавзолейные газеты...
Филипп Филиппыч..так другого дерьма нет в Мавзолее 🦍🦍🤣🤣🤣
«За» проголосували 94 країн, проти - 13, утрималося - 74.
Проти голосували: білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Зімбабве.