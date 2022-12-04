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Перше судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "Зерно з України" прибуло до порту призначення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію, що перше судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "GrainFromUkraine" прибуло до Дорале.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.

"15 листопада ми запустили гуманітарну програму GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Відправляємо їжу. Відправляємо надію".

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15 листопада ми запустили гуманітарну програму #GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для 🇪🇹. Відправляємо їжу. Відправляємо надію. pic.twitter.com/dzhAttytqM

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 3, 2022

Автор: 

зерно (3119) пшениця (224) Ефіопія (27) гуманітарна допомога (991)


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Топ коментарі
+18
Коли в мене в країні дев'ятий рік триває війна, то мені, вибачте, ******* яке судно і скільки з пшеницею дійшло до Африки. Зе, тобі нема про що більше рота відкрити? Про Чонгар би щось нам розповів. Про дороги, які будував для вторгнення. Про шашлики. Про скумбрію. Зерно для африканців нормальних українців не сильно цікавить. А от твоя явна зрада, трохи в головах сидить.
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04.12.2022 00:31
+18
Эфиопия в ООН голосует за Парашу, а хлеб жрёт наш. Ну не твари?
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04.12.2022 03:33
+10
"Эфиопы которые за ***** - мой родной народ!" восторженно кричал боневтик. А мож бы Швеции подарил это зерно? Швеция бы еще оружия и снаряжения прислала.
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04.12.2022 00:25
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А куди до цього йшли?
В Іран?
Чи мається на увазі, що раніше Ердоган в Турції все перевантажував, та ми не знаємо куди все пішло?
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04.12.2022 00:24 Відповісти
Это журналисты информационных агентств так новости составляют, а другие СМИ перепечатывают. Раньше были редакторы, явную полову фильтровали. Теперь все новости с колес в газету.
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04.12.2022 00:36 Відповісти
Але ще є освічена спільнота на форумі, яка взмозі розʼяснити нерозуміння подій іншим учасникам. Ви маєте свій погляд, який може дати відповіді на питання?
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04.12.2022 00:41 Відповісти
Дива, та й годі: 1. "Посол Эфиопии в России Алемайеху Тегену Аргау заявил, что страна в 2022 году удовлетворила внутренний запрос на зерно, в 2023 году планирует начать экспорт в другие страны континента."
2. "В 2021 г. Эфиопия импортировала 6 973,8 тыс. тонн продукции АПК на сумму
4 323,0 млн долл. США. В рассматриваемом периоде средний годовой рост импорта
продукции АПК в стоимостном выражении составил 23,9%, в натуральном - 22,6%.
Основу импорта продукции АПК Эфиопии составляют зерновые культуры и продукты
масложировой отрасли. Среди зерновых культур в структуре импорта преобладали
пшеница (21,7%) и рис (15,9%)."
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04.12.2022 05:34 Відповісти
Нет не имею. Ибо из напечататанного нифига не понятно. Можно было бы самому порыться, но тема Африки и Эфиопии не главная.
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04.12.2022 12:25 Відповісти
"Эфиопы которые за ***** - мой родной народ!" восторженно кричал боневтик. А мож бы Швеции подарил это зерно? Швеция бы еще оружия и снаряжения прислала.
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04.12.2022 00:25 Відповісти
Треба ще про надої корів прозвітувати, адже важливіших страв не залишилось
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04.12.2022 00:27 Відповісти
В условиях блокады портов и практически полного паралича экономики, такие новости не лишние на самом деле
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05.12.2022 22:35 Відповісти
как говаривал один эфиопиец "есть зерно - будет и пестня!". громко звучат и кэбэро, приглашая аборигенов к праздничным танцам.
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04.12.2022 00:28 Відповісти
Коли в мене в країні дев'ятий рік триває війна, то мені, вибачте, ******* яке судно і скільки з пшеницею дійшло до Африки. Зе, тобі нема про що більше рота відкрити? Про Чонгар би щось нам розповів. Про дороги, які будував для вторгнення. Про шашлики. Про скумбрію. Зерно для африканців нормальних українців не сильно цікавить. А от твоя явна зрада, трохи в головах сидить.
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04.12.2022 00:31 Відповісти
так оно каждый день гундосит по нескольку раз. о чемто же нужно гундосить. зрители же ждут. вот и эфиопам досталось
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04.12.2022 00:49 Відповісти
если бы остальным странам было до п888ы ка ты выразился, и Украине бы не помогали, ты бы явно на опе ровно сейчас не сидел и в интернете пальчиками по клавиатуре не стучал
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05.12.2022 16:55 Відповісти
Есть отдел информ политики в охвисе Ермака. Там люди. Придумывают информповоды для чтения президентом написанного текста в телесуфлере. В роисии путькин по скайпу индюшиную ферму открывал. В Украине Зеленский про Африку и Эфиопию заботится в телевизоре. Все путем.Информповоды..
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04.12.2022 00:40 Відповісти
Эфиопия в ООН голосует за Парашу, а хлеб жрёт наш. Ну не твари?
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04.12.2022 03:33 Відповісти
Вже 4 місяці йде наше зерно в порти Ефіопії. А у Бубочки все в перший раз.
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04.12.2022 07:19 Відповісти
У Эфиопии нет портов! Дебилы!
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04.12.2022 07:50 Відповісти
Зеленский неуч. У Эфиопии нет выхода к морю и нет ни одной судоходной реки. Куда пришло судно?
Хотя, если мы избрали президентом чела, который в 8 классе бросил учебу, то чего сы хотим?
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04.12.2022 07:48 Відповісти
Так. Ефіопія перестала бути морською державою з відділенням Еритреї, яка забрала собі все морське узбережжя.

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04.12.2022 08:23 Відповісти
В порт Дорале (Джибуті), який упрааляється китайською інвестиційною компанією. Далі - наземним транспортом в Етіопію...
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04.12.2022 09:39 Відповісти
йому ж пишуть тексти перед кожною промовою) цього разу мабуть навіть не перевірили де знаходиться країна))
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05.12.2022 18:18 Відповісти
Зеля Мать Тереза скупил все телеканалы Украины для Лохотрона типа телемарафон...
чЛенин это сделал в 1917 году..печатали только газету правда..
Доктор Борменталь..не читайте с утра мавзолейные газеты...
Филипп Филиппыч..так другого дерьма нет в Мавзолее 🦍🦍🤣🤣🤣
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04.12.2022 09:27 Відповісти
Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів ухвалила резолюцію «Забезпечення засобів правового захисту та репарацій у зв'язку з агресією проти України».

«За» проголосували 94 країн, проти - 13, утрималося - 74.

Проти голосували: білорусь, Центральноафриканська Республіка, Китай, Куба, Північна Корея, Еритрея, Ефіопія, Іран, Малі, Нікарагуа, росія, Сирія, Зімбабве.
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04.12.2022 09:34 Відповісти
Украина устроила для Эфиопии праздник праздников! Пусть жрут и кайфуют за вас счет.
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04.12.2022 11:56 Відповісти
Сейчас не больше 9 суден в день проходит, после возобновления участия в зерновой сделке орки блокируют проход кораблей
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05.12.2022 16:52 Відповісти
отакої, то здається цій новині вже декілька місяців?! де новини про поставки металу та іншої продукції?! чому виключно зерно!?
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05.12.2022 18:17 Відповісти
Очень жаль, что пока не удаётся наладить другой экспорт, потому что реально некоторые предприятия загибаются, УЗ в условиях нехватки э/энергии работает даже хуже, чем прежде.
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05.12.2022 22:06 Відповісти
 
 