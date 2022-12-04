Перше судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "Зерно з України" прибуло до порту призначення, - Зеленський. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський оприлюднив інформацію, що перше судно з українською пшеницею для Ефіопії в рамках ініціативи "GrainFromUkraine" прибуло до Дорале.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у президентському твіттері.

"15 листопада ми запустили гуманітарну програму GrainFromUkraine, щоб допомагати людям, які найбільше постраждали від гострої продовольчої кризи. Сьогодні до Дорале прибуло перше судно з гуманітарним вантажем у 25 тисяч тонн пшениці для Ефіопії. Відправляємо їжу. Відправляємо надію".

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