Кремлівські пропагандисти розповіли про "нелегку долю і злидні" британців: "Люди переходят на корма для животных и разогревают еду на свечах". ВIДЕО
Кремлівські пропагандисти в своєму сюжеті розповіли "нелегку долю і злидні" британців, які змушені їсти корм для тварин, а через відсутність газу розігрівають їжу на свічках та батареях опалення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет з такою новиною вийшов на білоруському телебаченні. Подібна інформація з'явилася і в російських виданнях.
Топ коментарі
+52 Ksenia VB
показати весь коментар04.12.2022 11:12
+40 Вася Шевченко #371210
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+37 Буба Бубченко
показати весь коментар04.12.2022 11:10
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А переважна більшість населення не розуміє і не вірить, що існують консерви для тварин, бо годує своїх котів недоїдками зі стола.
Ну тупыыыыыые русские, ну тупыыыые!
він в мене і так круглий , може трохи і поголодати 😂😂😂
Сегодня на обед мой любимый кот Рони... R.I.P. 🐱
Але це скільки британців - 1 сім"я чи 2-ві ?
А у % до населення ?
Ну для порівняння - можна було ще продемонструвати - як прекрасно та заможно живуть деякі росіяни
І знов таки - а у % ...
Доречі ... , якісний корм для собак і котів - не дешево коштує ! Не вірите - подивіться у найблищому супермаркеті ... Дешевше щось "людське" там купити по акціям-знижкам