Кремлівські пропагандисти розповіли про "нелегку долю і злидні" британців: "Люди переходят на корма для животных и разогревают еду на свечах". ВIДЕО

Кремлівські пропагандисти в своєму сюжеті розповіли "нелегку долю і злидні" британців, які змушені їсти корм для тварин, а через відсутність газу розігрівають їжу на свічках та батареях опалення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, сюжет з такою новиною вийшов на білоруському телебаченні. Подібна інформація з'явилася і в російських виданнях.

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