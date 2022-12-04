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Росія використовує аерозольні гранати "К-51", які є забороненою хімічною зброєю, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Російські загарбники використовують заборонену хімічну зброю аерозольні гранати "К-51". Їх скидують на позиції наших захисників на Сході.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати", - йдеться в повідомленні. 

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Автор: 

ВМС (1383) росія (65146) хімічна зброя (346)


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а хто їм заборонить?
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04.12.2022 12:06 Відповісти
Кацапи вже давно "забили болт" на всі міжнародні норми. Вони про них згадують лише тоді коли їм це вигідно!
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04.12.2022 12:07 Відповісти
Здається вони не підписали зобов'язання не використовувати хімічну зброю
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04.12.2022 12:09 Відповісти
Якщо не підписали, то проти них значить можна використовувати. Те ж саме і з Женевською Конвенцією.
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04.12.2022 12:13 Відповісти
Это вещество раздражающего действия, в основном используется для проверки противогазов. К чисто боевым отравляющим веществам не относится, хотя в замкнутом пространстве может создаться и смертельная концентрация
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04.12.2022 12:25 Відповісти
Якщо мене не зраджує пам"ять, то про пропусканні через спеціальний термогенератор (підвішується до ЛА) хлорпікрин перетворюється на фосген А це вже ОВ смертельної дії
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04.12.2022 17:47 Відповісти
Немає ніякої росії. Є терористична організація московія
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04.12.2022 12:26 Відповісти
Нічого вона не заборонена. Це звичайна слізогонка.
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04.12.2022 13:59 Відповісти
 
 