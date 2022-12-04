Росія використовує аерозольні гранати "К-51", які є забороненою хімічною зброєю, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО

Російські загарбники використовують заборонену хімічну зброю аерозольні гранати "К-51". Їх скидують на позиції наших захисників на Сході.

Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати", - йдеться в повідомленні.

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