Росія використовує аерозольні гранати "К-51", які є забороненою хімічною зброєю, - ВМС ЗСУ. ВIДЕО
Російські загарбники використовують заборонену хімічну зброю аерозольні гранати "К-51". Їх скидують на позиції наших захисників на Сході.
Про це повідомляє ВМС ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"Хлорпікринові гранати з дронів окупанти скидують на наших захисників на Сході. Щоб вберегтися від сильної подразнювальної дії заборонених боєприпасів, морпіхи утримували свої позиції у засобах хімічного захисту. Проте, навіть в таких умовах бійці продовжують протидіяти підступному ворогу і до яких би терористичних методів не вдавалися російські загарбники, морські піхотинці з ще більшим завзяттям будуть їх знищувати", - йдеться в повідомленні.
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