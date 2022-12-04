"В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - полонений "вагнерівець" Болчев. ВIДЕО

Полонений найманець ПВК "Вагнер" Олександр Болчев розповів про вербування в’язнів та те, як колишні зеки вбивають українців на фронті.

Відео розмови опубліковане на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.

Олександру Болчеву 26 років. Він каже, що вкрав барана, за що отримав 3,5 роки за ґратами. Покарання відбував в колонії в Липецькій області. Коли з’явилася можливість не відбувати термін, а поїхати вбивати українців - завербувався до ПВК "Вагнер".

Найманець розповів про мотивацію, платню, оснащення за озброєння "вагнерівців".

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