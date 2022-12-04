"В минобороны все пьют, гуляют, а нам надо штурмовать Бахмут", - полонений "вагнерівець" Болчев. ВIДЕО
Полонений найманець ПВК "Вагнер" Олександр Болчев розповів про вербування в’язнів та те, як колишні зеки вбивають українців на фронті.
Відео розмови опубліковане на YouTube-каналі "Бутусов Плюс", повідомляє Цензор.НЕТ.
Олександру Болчеву 26 років. Він каже, що вкрав барана, за що отримав 3,5 роки за ґратами. Покарання відбував в колонії в Липецькій області. Коли з’явилася можливість не відбувати термін, а поїхати вбивати українців - завербувався до ПВК "Вагнер".
Найманець розповів про мотивацію, платню, оснащення за озброєння "вагнерівців".
Топ коментарі
+35 Rostyslav Komarnytsky
показати весь коментар04.12.2022 11:55
+15 Тарас Редька #496127
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+14 Anna Berlovska #523180
показати весь коментар04.12.2022 12:01
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Це довбаний садюга, і війна для таких це можливість покуражитися і при тому не нести відповідальності. То вже не раз і не два було, що корчить з себе барашка, а перевірка показує що на цій курві немає де печаті поставити вже.
...Да, я сказал маме, что еду в Украину в составе ЧВК..
- И что она сказала?
- Она сказала, что я конченный кретин...
Занавес.
позбирали значить - зеків по тюрьмах , найбільш відморожених вбивць і гвалтівників , і відправили їх на війну в Україну .
Але не це шокує , а коментарі русні в соцмережах - удачі вам , наші герої , кращі сини росіі , бережіть себе наші захисники і т.д. ..
Иначе их сюда наползет как тараканов на мед.