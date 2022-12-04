Погода йде на користь ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо на позитивні новини, - Гайдай. ВIДЕО

Морозна погода сприяє просуванню українських військових на певних напрямках на Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Білогорівки, росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаються прорвати оборону ЗСУ.

"У Білогорівці ситуація найважча, але селище наше, цілодобові ворожі атаки наші захисники відбивають", - інформує він.

"Партизани на Луганщині регулярно підказують, куди цілити нашій артилерії", - додає Гайдай.

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