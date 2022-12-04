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Погода йде на користь ЗСУ на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо на позитивні новини, - Гайдай. ВIДЕО

Морозна погода сприяє просуванню українських військових на певних напрямках на Луганщині.

Про це повідомив глава Луганської ОВА Сергій Гайдай, інформує Цензор.НЕТ.

"Погода йде на користь нашим військовим на Сватівському та Кремінському напрямках. Чекаємо найближчим часом на позитивні новини, які дозволять розвинути успіх ЗСУ", - йдеться у повідомленні.

За словами Гайдая, на Бахмутському напрямку, зокрема в районі Білогорівки, росіяни застосовують артилерію та авіацію, намагаються прорвати оборону ЗСУ.

"У Білогорівці ситуація найважча, але селище наше, цілодобові ворожі атаки наші захисники відбивають", - інформує він.

"Партизани на Луганщині регулярно підказують, куди цілити нашій артилерії", - додає Гайдай.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські військові мінують інфраструктуру та околиці Сєверодонецька

Автор: 

Гайдай ЛОГА (921) Луганська область (4878)


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04.12.2022 11:58 Відповісти
Гайдай решил помочь Арестовичу со своими высосанными из пальца "хорошими новостями"? Хороших новостей про Рубежное и Северодонецк уже несколько месяцев ждём после их анонса Гайдаем.
Иногда лучше жевать, чем говорить.
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04.12.2022 12:05 Відповісти
Гайдай сообщил РФ в свое время, что ее оставила армия РФ, а наши еще не зашли. Россияне за пару дней спохватились и зашли туда обратно.
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04.12.2022 12:47 Відповісти
На користь ЗСУ піде підігнана далекобійна зброя і чим побільше!
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04.12.2022 12:09 Відповісти
Ти чого не на передовій-що не на часі?
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04.12.2022 12:10 Відповісти
Ждем возврата от балабола Сереги наград и грамот патриарха Кирилла. За спонсорство поддержку вражеского патриархата. Орден Святителя Николая Чудотворца 2017 знак отличия Мукачевской епархии УПЦ МП 2017.
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04.12.2022 12:42 Відповісти
Гайдай шагает впереди!
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04.12.2022 20:01 Відповісти
 
 