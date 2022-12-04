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Новини Відео Війна
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На росТВ показали чеченців із батальйону імені Шейха Мансура зі складу ЗСУ на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли, що на днях повністю візьмуть місто під контроль. ВIДЕО

В студії пропагандистки Скабєєвої показали відеозапис, на якому чеченці позують на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли взяти під контроль місто найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку обіцянку в ефірі студії дав "кадирівець" Апти Алаудінов. Однак, насправді опубліковане з Бахмуту відео зробили бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що воюють у складі ЗСУ.

Один з чоловіків на записі - командир батальйону Муслім Чеберлоєвський. Оригінальне відео опубліковане на Телеграм-каналі підрозділу.

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На росТВ показали чеченців із батальйону імені Шейха Мансура зі складу ЗСУ на фоні напису Бахмут і пообіцяли, що на днях повністю візьмуть місто під контроль 01

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Автор: 

пропаганда (2802) чеченці (112) Бахмут (1560) Скабєєва Ольга (51)


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Топ коментарі
+52
Да уж, Муслима Чеберлоевского не узнать невозможно. Но тупое стадо схавает.....
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04.12.2022 20:28
+36
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04.12.2022 20:32
+35
Русня настолько тупая что даже нормально ******* не умеет и палится
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04.12.2022 20:29
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Да уж, Муслима Чеберлоевского не узнать невозможно. Но тупое стадо схавает.....
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04.12.2022 20:28 Відповісти
Селям, Максе!
Чеченець у скабеїхи прямо сказав це наші, сусіди зліва😂
В Чечні все готово до часу "Ч" - зєльоний свисток і наступного дня вигулькнуть Об'днані кавказькі Емірати 😂
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04.12.2022 20:38 Відповісти
Об'єднані кавказькі Емірати
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04.12.2022 20:40 Відповісти
Ну, это еще Имам Шамиль пытался сделать.Успел обьеденить Зап.Дагестан и Чечню в Северокавказский Имамат.Русские умело играют на внутренних противоречиях, которых на Кавказе вагон и большая тележка.
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04.12.2022 20:46 Відповісти
авжеж !

яких тільки народів на Північному Кавказі немає....
служив із лезгіном - це був чорт на чистому адреналіні.
а інакше ніяк - півтора десятка окремих держав то несерьозно
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04.12.2022 23:31 Відповісти
Русня настолько тупая что даже нормально ******* не умеет и палится
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04.12.2022 20:29 Відповісти
А зачем нормально? Безмозглая вата всё равно схавает, не подавится и попросит добавки. На россии таких большинство. Тупые россиянские свиньи.
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04.12.2022 20:37 Відповісти
Ну шо сказать
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04.12.2022 20:29 Відповісти
Шо вы хотите от скамейкиной? Слава ЗСУ!
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04.12.2022 20:30 Відповісти
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04.12.2022 20:32 Відповісти
🇺🇦 У селищі Карнаухівка на Дніпропетровщині з'явилися вулиця та провулок на честь воюючого проти російського вторгнення чеченського добровольчого батальйону імені Шейха Мансура. Перейменування пройшло у рамках "дерусифікації" назв об'єктів
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04.12.2022 20:33 Відповісти
I don't speak kacap language. Ask these questions to moskals, I'm sure they'll understand you there and explain everything so intelligibly. 😂😂😂
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05.12.2022 00:43 Відповісти
Цей пук розрахований на внутрішне споживання. Москалі схавають.
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04.12.2022 20:36 Відповісти
Сливной бачок, лучшего эпитета этой мужебабе ещё не придумали. Жду её в петле!
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04.12.2022 20:37 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=hFErOWDoro8 Мы прежде смерть вкусить должны
Тела в итоге станут пылью
Зато в раю получат крылья
Ислама верные сыны.
Как воздаяния итог
Hам Богом вечный Рай обещан
Жизнь наша соткана из трещин
Утрат, печалей и тревог...
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04.12.2022 20:39 Відповісти
🙏🙏🙏
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05.12.2022 01:08 Відповісти
А ЗСУ в Бахмуті пообіцяли перекрутити баранів на фарш собакам.
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04.12.2022 20:40 Відповісти
Свиньям
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04.12.2022 21:29 Відповісти
А навіщо його крутити, і так пожруть.
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04.12.2022 22:38 Відповісти
Це такий закон дєтєй гор)Перед походом до праатцов сфоткатися)
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04.12.2022 20:40 Відповісти
Беева, где сюжет про боевого хомяка?! Всьо, я обиделся
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04.12.2022 20:42 Відповісти
путін - це сплячий агент ЦРУ, якого 24 лютого "розбудили", щоб він за півроку знищив російську армію, перезавантажив НАТО, очистив континентальну Європу від "руского міра" і змусив її скинути російський газовий зашморг з шиї, провів дерусифікацію України, підштовхнув Україну вступити в ЄС і створити найпотужнішу армію на континенті. За законами жанру, далі в цій п'єсі сплячий агент має самознищитись, ,, а імперія остаточно розпастись.
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04.12.2022 20:43 Відповісти
Пеливин где-то икнул в своей норке
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04.12.2022 20:44 Відповісти
Цитата "грустной лошаді" - дебіли бл.дь.
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04.12.2022 20:48 Відповісти
кацапська брехня на кожному кроці!
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04.12.2022 20:50 Відповісти
А чому не бійців ЗСУ на польському кордоні?
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04.12.2022 20:52 Відповісти
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04.12.2022 20:56 Відповісти
Это же, каннибализм!!!
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04.12.2022 21:54 Відповісти
Дотримуйся простого правила: випив - відклади телефон і не пиши нічого))))
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04.12.2022 21:22 Відповісти
Да там не алкоголь, там что-то потяжелее. Амфетаминовый психоз похоже.
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04.12.2022 22:00 Відповісти
Уже полгода торжественно орки берут Бахмут и дохнут слоями.
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04.12.2022 21:36 Відповісти
Москалі завжди брешуть.
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04.12.2022 21:37 Відповісти
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04.12.2022 22:14 Відповісти
Повірять...
Просто вони ще не бачать різницю між Чеченцем і кадирівцем
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04.12.2022 22:49 Відповісти
Фууу...Вы шо, Ваш "бахмут" на помойке нашли, **** беевой его предлагаете?
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05.12.2022 01:43 Відповісти
Вот дела, даже украинских чеченцев воруют в на рассеи.
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05.12.2022 01:29 Відповісти
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05.12.2022 01:54 Відповісти
І шо Скарабеева ? Проковтнула? Сама скарабеєва кожен день, напевне, тренується перед зеркалом єпатажно наголошувати на букві "Р", в неї це виходить навіть краще ніж у ворон на полігонах твердих відходів. Собою любується, і блаженно посміхається.
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05.12.2022 07:39 Відповісти
Нащо ви показуєте їхню маячню ?
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05.12.2022 08:52 Відповісти
Мені почулося??? Кацапи Бахмут назвали Бахмутом, а не Артьомовском?
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05.12.2022 09:38 Відповісти
Двойной залет...
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05.12.2022 09:58 Відповісти
Совсем попова женушка булки расслабила!
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05.12.2022 12:52 Відповісти
На видео 1:05мин :-> "Ближайшие дни этот город(Бахмут) будет взят под контроль и зачищен", прямо как Киев за 3дня))
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05.12.2022 21:03 Відповісти
 
 