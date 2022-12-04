На росТВ показали чеченців із батальйону імені Шейха Мансура зі складу ЗСУ на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли, що на днях повністю візьмуть місто під контроль. ВIДЕО

В студії пропагандистки Скабєєвої показали відеозапис, на якому чеченці позують на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли взяти під контроль місто найближчими днями.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку обіцянку в ефірі студії дав "кадирівець" Апти Алаудінов. Однак, насправді опубліковане з Бахмуту відео зробили бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що воюють у складі ЗСУ.

Один з чоловіків на записі - командир батальйону Муслім Чеберлоєвський. Оригінальне відео опубліковане на Телеграм-каналі підрозділу.

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