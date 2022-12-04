На росТВ показали чеченців із батальйону імені Шейха Мансура зі складу ЗСУ на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли, що на днях повністю візьмуть місто під контроль. ВIДЕО
В студії пропагандистки Скабєєвої показали відеозапис, на якому чеченці позують на фоні напису "Бахмут" і пообіцяли взяти під контроль місто найближчими днями.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, таку обіцянку в ефірі студії дав "кадирівець" Апти Алаудінов. Однак, насправді опубліковане з Бахмуту відео зробили бійці добровольчого батальйону імені Шейха Мансура, що воюють у складі ЗСУ.
Один з чоловіків на записі - командир батальйону Муслім Чеберлоєвський. Оригінальне відео опубліковане на Телеграм-каналі підрозділу.
Топ коментарі
+52 Maxim Ak-Murza
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+36 Saskia Jansen
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+35 Серьога Харківський
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Чеченець у скабеїхи прямо сказав це наші, сусіди зліва😂
В Чечні все готово до часу "Ч" - зєльоний свисток і наступного дня вигулькнуть Об'днані кавказькі Емірати 😂
яких тільки народів на Північному Кавказі немає....
служив із лезгіном - це був чорт на чистому адреналіні.
а інакше ніяк - півтора десятка окремих держав то несерьозно
Тела в итоге станут пылью
Зато в раю получат крылья
Ислама верные сыны.
Как воздаяния итог
Hам Богом вечный Рай обещан
Жизнь наша соткана из трещин
Утрат, печалей и тревог...
Просто вони ще не бачать різницю між Чеченцем і кадирівцем