Кривавий штурм російських позицій з камери українського воїна Сергія Шутькова. ВIДЕО 18+
В мережі показали, як виглядає штурм російських позицій з камери українського воїна. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду неповнолітнім, людям зі слабкою психікою та вагітним!
Відповідне відео опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
На відео зафіксовано штурм російських позицій в Пісках (Донецька область) 5 вересня 2022 року.
Топ коментарі
+59 Лысый коротышка
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+41 ПравдаЛюбка
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От же ж іронія долі - вижив в пеклі на війні, а помер від коронавірусу...
Кажуть, нема коронавірусу.
Доктор медицинских наук Андрей Волянский рассказал о мутации Дельта-варианта, снижающейся эффективности вакцин и производстве нового препарата от коронавируса
Коронавирус от нас никуда не денется, так как он с нами был всегда.
...в Великобритании 75% всех летальных исходов в последние недели были среди вакцинированных граждан. То есть, привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают. Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%.
https://www.newsroom.kh.ua/news/privitye-lyudi-ne-prosto-massovo-boleyut-a-massovo-umirayut-immunolog
Мені набридло спростовувати одну й ту саму маячню, яку тягають як шавка тапок. Так, в Україні є своя "специфіка" медичної сфери, але це ніяким чином не виправдовує кончених мракобесів.
Я до війни намагався в тому числі тут щось довести людям, тягав статдані, показував як саме вони оброблюються, як взагалі це все працює, спростовував та спростовував ідиотські "аргументи" (одні й ті самі, по колу, 100500 разів), наводив конкретні приклади розрахунків та конкретні дані з першоджерел, а не антиваксерськіх помійок і тдтдтд - все марно. У відповідь я отримував або дикунство/вірунство на рівні церковно-приходської школи, або питання у стилі совкового анекдоту про лекцію про космос у совхозі - "дохтор, а ви падушечку єлі? а как повідло унутря пападаєт?".
Раневская говорила, что когда Б-г собирался создать землю, то заранее знал, что в 20-м веке на рассее будет править КПСС, и решил дать советским людям такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешался чёрт и убедил, что три таких качества сразу - жирно будет. Хватит и двух. Так и повелось.
Если человек умный и честный - то беспартийный.
Если умный и партийный - то нечестный.
Если честный и партийный - то дурак.
Британский доктор ведет свой канал и комментирует официальные отчеты правительств и организаций по ковиду. Бюрократы пытаются отчаянно недоговаривать, но даже то, что они таки пропускают в свои отчёты вызывает мягко говоря raised ********.
https://www.youtube.com/watch?v=Jb2YMvfvm_M
Вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=D4tlmsQFyxg
p.s. Я сам уже два раза вакцинировался. Но второй бустер, который нужно было по графику делать сейчас я поставил на паузу. И чем больше я узнаю информации из вполне официальных источников, чем больше растет уверенность, что от ковида я вакцинироваться больше не буду никогда. Я кстати переболел ещё первым штаммом и лишился обоняния почти полностью, а вкуса наполовину. Навсегда.
Так само і від корони.
А справа тут не в тому, що там писалося, а в тому, що смертність реально зрозсла вдвічі, а не "збігається з природним рівнем".
Дід мені про це розказав і дивувався, поки я не повідомив йому, що лікарям доплачують за роботу з "коронавірусними", і тому їм вигідно записувати саме такий діагноз.
У цей же час привладні попереджують про майбутні ракетні обстріли рашистів по Україні, розповідають продовж 3.5 років про важку економічну ситуацію в Україні, фінансову скруту, паливно-енергетичну складність, недолугу судейского систему, про «дивний» контрабас, про вкрадені млн доларів з України, про вкрадені особисті дані з мереж Фейсбук та йому подібних мереж, про навалу московської кгбешноі лже-церкви!!!
Питання до привладних, за 3 роки ви немічні це змінити в державі, соваючи по кімнаті ліжка, але шалено збагатившись при цьому ОСОБИСТО!!!
Ваша «обслуга на цирлах» добре про це поінформована…., вони біля вас 24/7….
Свято вільної України наближається‼️‼️‼️‼️
помолимось за загиблих наших захисників
прямо, ***** на окопи.....
один, сам....
кого відзначить президент орденом???
його??
тих хто там загинув???
чи когось з кварталу???
чи буде розслідування, чому командири наблюдали через коптер, але нікуя ні чим не прикрили???
Загинув, захищаючи Україну.
Вічна пам'ять герою...
Шана і повага Героям!
А скільки ще таких бездарних штурмів не відомих широкому загалу бо неначасі.
І такі командири ідуть на підвищення.
Поехали, дошли до передовых рубежей окопавшегося противника, вступили в боестолкновение На них вызвали сильный огонь артиллерии, потеряли два БМП. Отступили. Пехота отступала пешим ходом. Боевую задачу не выполнили, понесли потери.
И не надо мне говорит, что ты не военный, ты можеш чего-то не понимать, я вижу преступление наших командиров, которые, судя по результатам, не планировали эту операцию, и преступно погубили столько пацанов, совершенно безрезультатно!!!
що з того що тебе можуть вбити.... Але ж Зе клоун не знає що таке війна, йому пох скільки там наших загине, типу зналі на что шлі... ми їм 100 тисяч платім..
Погано коли президент в країні підорас формєний.
С одной стороны, читаешь, как "чмобиков" и зеков посылают на убой, а с другой - смотришь это видео.
Шкода бійців, гинуть не в свій час тому що замість розвивати військову доктрину у нас клали і кладуть асфальт. Спитай у Зе клоуна що таке фланг, він одразу відморозиться.
К сожалению герой умер от короновирусной инфекции и это непростительная чудовищная ошибка терять таких людей !
Я не военный не имею право коментировать но можно сказать точно что 24 февраля наши бойцы встретили войну без надлежащей техники и оружия .
Сколько тысяч подобных героических историй не попадут в интервью ，сколько тысяч солдат героически умерли за всех нас и даже не были должно похоронены ...
Слава героям
Бутусов спрашивает бойца Шутькова как было налажено взаимодействие и слаживание между пехотой, бронетехникой, командованием и как велось управление боем. Ответ-никак оно не велось, был полный хаос.
Кстати, в окопах против наших воевала не российская армия, а народная милиция ДНР.
В думках лунає одне єдине питання: чи міг хтось "допомогти" герою покинути цей світ?