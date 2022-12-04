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Кривавий штурм російських позицій з камери українського воїна Сергія Шутькова. ВIДЕО 18+

В мережі показали, як виглядає штурм російських позицій з камери українського воїна. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду неповнолітнім, людям зі слабкою психікою та вагітним!

Відповідне відео опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На відео зафіксовано штурм російських позицій в Пісках (Донецька область) 5 вересня 2022 року. 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Взвод окупантів гине під артобстрілом поблизу Бахмута. ВIДЕО безпілотника

Автор: 

армія рф (17388) ліквідація (3924) Бутусов Юрій (3590) ЗСУ (7545)


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Топ коментарі
+59
Вічна пам'ять герою!

От же ж іронія долі - вижив в пеклі на війні, а помер від коронавірусу...
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04.12.2022 20:38
+41
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04.12.2022 20:46
+38
Тому що люди недооцінюють.
Кажуть, нема коронавірусу.
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04.12.2022 20:43
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Вічна пам'ять герою!

От же ж іронія долі - вижив в пеклі на війні, а помер від коронавірусу...
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04.12.2022 20:38 Відповісти
Тому що люди недооцінюють.
Кажуть, нема коронавірусу.
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04.12.2022 20:43 Відповісти
Не збігається, не брешіть. Смертність у пікові сезони розпалу корони збільшилась майже вдвічі порівяно з попередніми роками
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04.12.2022 21:29 Відповісти
Не збігається, не брешіть. Смертність у пікові сезони розпалу корони збільшилась майже вдвічі порівяно з попередніми роками
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04.12.2022 21:30 Відповісти
Та ні, брешете саме ви. Смертність виросла вдвічі ДО того, як винайшли вакцини. А після вакцінації значної частини населення смертність якраз зменшилася майже до природнього рівня.
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04.12.2022 22:08 Відповісти
"Привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают", - иммунолог

Доктор медицинских наук Андрей Волянский рассказал о мутации Дельта-варианта, снижающейся эффективности вакцин и производстве нового препарата от коронавируса

Коронавирус от нас никуда не денется, так как он с нами был всегда.
...в Великобритании 75% всех летальных исходов в последние недели были среди вакцинированных граждан. То есть, привитые люди не просто массово болеют, а массово умирают. Обработаны данные почти 700 тысяч инфицированных. За три недели в Великобритании заболело 277 504 полностью вакцинированных и 275 845 непривитых, умерло 2285 полностью привитых и 730 непривитых. Летальность среди вакцинированных заболевших около 0,8%, среди непривитых - около 0,3%.

https://www.newsroom.kh.ua/news/privitye-lyudi-ne-prosto-massovo-boleyut-a-massovo-umirayut-immunolog
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04.12.2022 22:20 Відповісти
Есть серьезный источник с этими цифрами, а не антиваксерский желтый сайт?
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04.12.2022 22:25 Відповісти
Та скільки ж можна цією маячнею та мракобіссям займатись? Скільки можна порскатись в лайні жовтої преси, поширюючи маразматичні плітки? До 22-го року від ковіду померло українців більше, ніж від війскових дій 14-22. Багатьох з них можна було б врятувати, якби вони сприймали загрозу належним чином та не читали ось такі маразми.
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04.12.2022 22:45 Відповісти
від ковіду чи від ненаданної мед допомоги бо бабло вкатали в асфальт,не треба перекручувати,як вакциновані так і ні практично однаково потрапляли під швл,от тільки не всі мали 5к гривасів в день за нього платити і не треба тут втирати шо такого не було,а ще їх було мало і коли ******* стався неілюзорний буба зробила теж саме що і зараз ,пртягнула ручку і слізно почала клянчии.бо як і тоді,так і зараз вск бабло шурувало в асфальт
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05.12.2022 00:28 Відповісти
> як вакциновані так і ні практично однаково потрапляли під швл

Мені набридло спростовувати одну й ту саму маячню, яку тягають як шавка тапок. Так, в Україні є своя "специфіка" медичної сфери, але це ніяким чином не виправдовує кончених мракобесів.
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05.12.2022 01:05 Відповісти
угу три роки пройшло ковіду так і не побачив,ню ню вірунчику))) ковід така сама "люта" болячка як і грип,але щось за грип так ніхто не згадує,хоча та ж іспанка людей викосила в РАЗИ більше.А тепер скажи бовдуре можна колоти вакцину астматикам? виявляється можна а потім вони за тиждень шурують під швл.(і то реальний випадок)тому давай вірунчику давай розказуй розказуй)))
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05.12.2022 01:10 Відповісти
Маячня.

Я до війни намагався в тому числі тут щось довести людям, тягав статдані, показував як саме вони оброблюються, як взагалі це все працює, спростовував та спростовував ідиотські "аргументи" (одні й ті самі, по колу, 100500 разів), наводив конкретні приклади розрахунків та конкретні дані з першоджерел, а не антиваксерськіх помійок і тдтдтд - все марно. У відповідь я отримував або дикунство/вірунство на рівні церковно-приходської школи, або питання у стилі совкового анекдоту про лекцію про космос у совхозі - "дохтор, а ви падушечку єлі? а как повідло унутря пападаєт?".
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05.12.2022 01:21 Відповісти
.

Раневская говорила, что когда Б-г собирался создать землю, то заранее знал, что в 20-м веке на рассее будет править КПСС, и решил дать советским людям такие три качества, как ум, честность и партийность. Но тут вмешался чёрт и убедил, что три таких качества сразу - жирно будет. Хватит и двух. Так и повелось.

Если человек умный и честный - то беспартийный.
Если умный и партийный - то нечестный.
Если честный и партийный - то дурак.
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05.12.2022 07:19 Відповісти
так так це з світу істини "1984"...
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06.12.2022 16:56 Відповісти
Вот тебе нормальный источник.
Британский доктор ведет свой канал и комментирует официальные отчеты правительств и организаций по ковиду. Бюрократы пытаются отчаянно недоговаривать, но даже то, что они таки пропускают в свои отчёты вызывает мягко говоря raised ********.
https://www.youtube.com/watch?v=Jb2YMvfvm_M
Вот еще
https://www.youtube.com/watch?v=D4tlmsQFyxg
p.s. Я сам уже два раза вакцинировался. Но второй бустер, который нужно было по графику делать сейчас я поставил на паузу. И чем больше я узнаю информации из вполне официальных источников, чем больше растет уверенность, что от ковида я вакцинироваться больше не буду никогда. Я кстати переболел ещё первым штаммом и лишился обоняния почти полностью, а вкуса наполовину. Навсегда.
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05.12.2022 13:55 Відповісти
А если учесть, что группы риска в ВБ привиты на 100%? Что тогда делать с вашими цифрами? Если бы непривитые привились, то они бы не умерли. Прикинь?
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05.12.2022 00:03 Відповісти
Не гони херни. Пока не начали прививать люди пачками мерли. У меня на улице считай в каждом третьем доме кто то от короны умирал. И прививки побежали делать даже те кто смеялся вначале вот так как ты.
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04.12.2022 23:22 Відповісти
Через загальну слабкість організму???? Ви це сейозно??? А чим була викликана ця "загальна слабкість"? А ви знаєте, що більшість з тих, хто гине від грипу - насправді гинуть від НАСЛІДКІВ, від бактеріального запалення легень а не від самого грипу?
Так само і від корони.

А справа тут не в тому, що там писалося, а в тому, що смертність реально зрозсла вдвічі, а не "збігається з природним рівнем".
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04.12.2022 21:40 Відповісти
А чим визвано це виснаження? Тою самою хворобою - тому й записують смерть на хворобу, бо вона є первопричиною.
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04.12.2022 22:09 Відповісти
??? Швеция? Это где министр здравоохранения просил прощения за запоздалую реакцию по поводу короны? И где из-за этого на первом пике людей умерло на ПОРЯДОК больше чем в соседних странах? Швеция? Которая после этого была вакцинирована чуть ли не на 100% первой из европейских стран? Вы хоть немного инфу фильтруйте.
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04.12.2022 23:58 Відповісти
Сусідська бабуся так померла, - втратила свідомість (інсульт) і за кілька днів віддала богу душу в лікарні. У свідоцтві про смерть, яке видали її чоловіку, написали причину смерті, - коронавірус.
Дід мені про це розказав і дивувався, поки я не повідомив йому, що лікарям доплачують за роботу з "коронавірусними", і тому їм вигідно записувати саме такий діагноз.
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04.12.2022 22:08 Відповісти
А вы в курсе, сколько инсультов после короны было в течение первой недели после выписки из больницы? Просто потому, что люди перестали принимать антикоагулянты? И ни одному из них диагноз Covid не поставили.
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05.12.2022 00:07 Відповісти
спс за інфу, маю довірену - що під швл кололи невідомі антибіотики - з людини зробили овоща.
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06.12.2022 16:59 Відповісти
На фронте как раз до коронавируса и его профилактики. А бы что написать и не по теме.
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04.12.2022 23:05 Відповісти
Імунітет помлаблений, війна здоровля не прибавляє.
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05.12.2022 02:18 Відповісти
Він підірвався на міні, отримав численні поранення, помер від суми факторів. Не принижуйте пам'ять людини.
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04.12.2022 21:34 Відповісти
"заговорюють" резонансне відео... таке ж саме як з іловайського котла командир вивів своїх людей попри приказ... за що його і нагородили - щоб мовчав...
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06.12.2022 17:01 Відповісти
Так и есть все на характере - просто красавцы Нет связи и нет взаимодействия за это командира казнить нужно Одно и то же слов НЕТ
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04.12.2022 22:18 Відповісти
я спочатку не вникав в слова - і коли вивезли хлопців перед кулеметами та бронька втекла - подумав - ось так орків і утилізують... але потім докотилось - то наших так "кинули"... бмп що труповози... гірко але це істина що це за війна.
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06.12.2022 17:04 Відповісти
більше касабскої парної крові---щоб аж туман стояв
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04.12.2022 20:41 Відповісти
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04.12.2022 20:46 Відповісти
Отто назавжди в наших серцях .
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04.12.2022 21:07 Відповісти
Поки Захисники України життя за її свободу жертвують, привладні збільшують свої статки, купують дорогі маєтки за кордоном, авто, яхти, земельні ділянки в Україні!!!
У цей же час привладні попереджують про майбутні ракетні обстріли рашистів по Україні, розповідають продовж 3.5 років про важку економічну ситуацію в Україні, фінансову скруту, паливно-енергетичну складність, недолугу судейского систему, про «дивний» контрабас, про вкрадені млн доларів з України, про вкрадені особисті дані з мереж Фейсбук та йому подібних мереж, про навалу московської кгбешноі лже-церкви!!!
Питання до привладних, за 3 роки ви немічні це змінити в державі, соваючи по кімнаті ліжка, але шалено збагатившись при цьому ОСОБИСТО!!!
Ваша «обслуга на цирлах» добре про це поінформована…., вони біля вас 24/7….
Свято вільної України наближається‼️‼️‼️‼️
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04.12.2022 21:09 Відповісти
треба дивитись уважно. як виявилося наші пішли у воду незнаючи броду. сумно.
помолимось за загиблих наших захисників
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04.12.2022 21:18 Відповісти
Ето пздц конечно. Прямое руководство как нельзя воевать. Понимаю еще при обороне так рисковать. Но штурмовать какие то поля.... За такое и командира нужно *****
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04.12.2022 21:21 Відповісти
Притом ето не первое видео такой безбашенной атаки. Еще в инете есть пару видео как группы наших бойцов верхом на нескольких БМП на полном параде заезжают просто на вражеские позиции кишащие орками. Там хоть немного повезло что орки мобиками оказались и драпонули хотя могли в упор расстрелять атакующих.
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04.12.2022 21:27 Відповісти
Жах...все на героїзмі простих бійців і повна некомпетентність командирів...
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04.12.2022 21:27 Відповісти
Це ще м'яко сказано
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05.12.2022 03:39 Відповісти
Група пішла брати бліндажі, а виявилось що там ще доходять не евакуйовані з попередньої групи. Хто хотів зрозуміти як там на передку дуже уважно дивимось відео. Отто не боявся смерті, нарубав ворогів України на пару життів. Вічна пам'ять всім хто віддав життя в цій жахливій війні якої могло не бути.
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04.12.2022 21:32 Відповісти
дуже добре видно як з другої бмп стрибнув пацан і побіг на окопи орків
прямо, ***** на окопи.....
один, сам....
кого відзначить президент орденом???
його??
тих хто там загинув???
чи когось з кварталу???
чи буде розслідування, чому командири наблюдали через коптер, але нікуя ні чим не прикрили???
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04.12.2022 21:40 Відповісти
Там поряд в тих окопал вже лежали наші загиблі в попередніх атаках. Тобто ви розумієте як відбувалась атака на позицію...
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04.12.2022 21:42 Відповісти
Це про нашу статистику де вішають про втрати 1до 7. А тут два штурми за дві доби де загинули майже усі. Коли кажеш що втрати приблизно однакові то банять.
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04.12.2022 21:47 Відповісти
том,що диванні експерти дуже далекі від реалій,і їм дуже хочется вірити,що у нас в армії чуть не натівські порядки, ефективність,злагодженість і підтримка,а якщо судити по відео,то це просто катастрофа,людей жалко,яких по суті на смерть відправили тільки з автоматами і гранатами
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04.12.2022 22:04 Відповісти
Отсутствие авиации, недостаточное количество бронетехники.
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04.12.2022 22:00 Відповісти
Штурмувати укріплення ворога без підтримки,артпідготовки,без адекватного планування,тільки з стрілецькою зброєю та гранатами в ******** війні це по суті самовбивство, і нам потім розказують,що це кацапи своїх солдат за людей не вважають і відправляють їх на мясо, а у нас типу за кожну людину дуже сильно "переживають"... Після таких от відео виникають дуже великі сумніви в цьому,і це тільки одне відео в якому можна добре побачити як це все відбувається,а скільки ще таких випадків є яких люди не знають? Це просто жесть,з такими командирами скоро у нас усі мотивовані люди занічаться на фронті
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04.12.2022 22:02 Відповісти
А что вы хотели. У нас рашисты месяц войны расстреливали ракетами казармы полные мирно спящих солдат. И не слышал чтобы кто то за ето ответил. Так же и в конкретном случае отправили на верную смерть два десятка бойцов штурмовать среди бела дня пристрелянные врагом окопы. Притом судя из видео ето происходило не один раз и даже раненных с первой атаки не собирались вывозить. Сомневаюсь что та насыпь земли которую штурмовали и которая со всех сторон под прицелом врага вообще стоила чтобы за нее воевать. Зато там где десяток бойцов может держать оборону небольшого городка у нас сдают города без боя.
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04.12.2022 22:14 Відповісти
Когда в эфире у Фейгина в очередной раз гнилой балабол, кончита Арестович будет вам рассказывать какие москали сцыкуны и как победоносно мы их гоним - дайте ему подсрачник и смачно харкните в морду. Потому шо в реальности все немножко иначе.
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04.12.2022 22:09 Відповісти
Никогда ничего подобного от Арестовича не слышал
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04.12.2022 22:10 Відповісти
Ну, може, прямо так і не говорив, але дуже часто вживає вислови типу:" наші надавали оркам люлєй", "весєло обмениваємся атаками" і т.д. А за кожною ж атакою приходять жертви, вмирають наші воїни, руйнуються долі цілих родин
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04.12.2022 22:19 Відповісти
Ну да, что-то не видно "деморализации" противника. Вражины цепляются за нашу землю, за каждый метр, как за свою. Даже казалось бы безнадежной ситуации в плен не сдаются, бьются до конца. А нам постоянно рассказывают, что они не хотят воевать и только мечтают в плен сдаваться.
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04.12.2022 22:29 Відповісти
а після відоса з тим вагнеровцем,мало тепер кацапів хоче отримати від "своїх" кувалдою по писку,тому так,відос спрацював,а наші знатно лажанули,давши оркам такий пропагандистський аргумент...
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05.12.2022 00:35 Відповісти
В окопах на видео не российская армия, а народная милиция ДНР.
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05.12.2022 10:34 Відповісти
Сергій Шутьков

Загинув, захищаючи Україну.

Вічна пам'ять герою...
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04.12.2022 22:12 Відповісти
хотелось бы посмотреть на реакцию на это видео от американских или там британских командующих и чтобы они дали оценку компетентности тех кто планировал эту операцию,они по сути ребят не то что на мясо кинули,они когда их туда посылали знали что большинство с таким вооружением оттуда не вернется. Это по сути косвенное убийство наших парней теми кто их туда отправил
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04.12.2022 22:17 Відповісти
Командири підараси, в кращих традиціях кацапів відправили хлопців на смерть.
Шана і повага Героям!
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04.12.2022 22:17 Відповісти
На дроны (разведывательные, ударные...) у власти конечно денег нет, а на асфальты, то еще на какую игрушку для топ-менеджеров из ОП деньги есть всегда. А закидывать такими героями безнадежные атаки им не жалко.
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04.12.2022 22:26 Відповісти
Если это мотопехотный батальон, то у них механизации своей нет. Здесь должна была быть минимальная координация и поддержка поддержка от бригады с соседней позиции. Тема относительно некомпетентности отдельных комбатов или комбригов вообще у нас закрыта. В прошлый раз даже бан на Цензоре дали на 3 дня. Но это видео точно посмотрят в Генштабе и вопросы должны у людей появиться.
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04.12.2022 22:26 Відповісти
Це тільки один випадок, що став відомим тільки завдяки відео знятому бійцем.
А скільки ще таких бездарних штурмів не відомих широкому загалу бо неначасі.
І такі командири ідуть на підвищення.
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04.12.2022 22:38 Відповісти
Таких командиров надо отдавать под трибунал.
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04.12.2022 22:47 Відповісти
При всём уважении к бойцам это бестолковая, непродуманная атака с большим количеством погибших. Так воевать нельзя! Я ещё одну такую же видел из Песок с танком и тремя БМП.
Поехали, дошли до передовых рубежей окопавшегося противника, вступили в боестолкновение На них вызвали сильный огонь артиллерии, потеряли два БМП. Отступили. Пехота отступала пешим ходом. Боевую задачу не выполнили, понесли потери.
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04.12.2022 22:46 Відповісти
Бійці виконували наказ командира.
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04.12.2022 23:07 Відповісти
Сколько гибнет воинов из за всранного лугандона и его жителей,которые привели кацапомразь на нашу землю...
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04.12.2022 23:04 Відповісти
Может и не обманула Урсула фон дер Ляен… глядя на такие атаки много вопросов
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04.12.2022 23:09 Відповісти
ПІХОТА - це ім'я ще одного святого...
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04.12.2022 23:19 Відповісти
Это просто ******!! В чем смысл этой операции, если там изначально, таким количеством, даже закрепится нельзя было без подкрепления!? Там столько Героев Украины в тупую погибло!! Я смотрел это виде с одним израильским военным, он сказал, что планирование и подготовка этой операции была на уровне палестинцев, которые могут только толпой кидается камнями. Командиров которые так преступно растрачивают людской ресурс надо привлекать к уголовной ответственности!! Там были нарушены все законы тактики и военного дела!!
И не надо мне говорит, что ты не военный, ты можеш чего-то не понимать, я вижу преступление наших командиров, которые, судя по результатам, не планировали эту операцию, и преступно погубили столько пацанов, совершенно безрезультатно!!!
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05.12.2022 00:27 Відповісти
Це нам ще не показують як у квітні на Донбасі кидали бійців у окопи тримати лінії оборони з одними калашами проти танків, арти, авіації. там був алі капут, багато потрапляло наших бійців в полон. Деякі бачуши бесперспективність знялися з позицій і вийшли на ісходні, з одної сторони дезертирство, а з іншої сами командири ціх бійців були далеко від них в безпеці. Неможна до людей ставитися як до скотини і бидла. і що шо 100 000 платять (за бойові, а не за другу лінію),
що з того що тебе можуть вбити.... Але ж Зе клоун не знає що таке війна, йому пох скільки там наших загине, типу зналі на что шлі... ми їм 100 тисяч платім..
 Погано коли президент в країні підорас формєний.
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05.12.2022 02:28 Відповісти
Военным, наверное, виднее, но разве большинство огневых точек в чистом поле не должны зачищаться артиллерийскими ударами, боевыми беспилотниками, а уже потом заходит пехота при активной поддержке бронетехники?

С одной стороны, читаешь, как "чмобиков" и зеков посылают на убой, а с другой - смотришь это видео.
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05.12.2022 00:53 Відповісти
Все ж таки основний тягар війни приймає на себе піхота ЗСУ, американці мабуть в шоці - в них так не воюють, а у нас пострадянське методи без прикриття з повітря, арти, кулеметів, снайперів штурмують позиції ворога. Американці б спитали "Why... you crazy ?"
Шкода бійців, гинуть не в свій час тому що замість розвивати військову доктрину у нас клали і кладуть асфальт. Спитай у Зе клоуна що таке фланг, він одразу відморозиться.
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05.12.2022 02:22 Відповісти
Сердце щимить коли бачиш як розстррілюють наших хлопців. Тяжко назвати цю операцюю продуманою. Офіцер який це спланував явно повинен понести покарання за таку атаку.
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05.12.2022 03:30 Відповісти
Вечная память погибшим. Герои которым место в Пантеоне . Спасибо Юрию Бутусову за видео интервью ，без него возможно бы история была бы утеряна навечно . Хотелось бы чтобы на примере этой истории были сняты фильмы ，о наших героях .
К сожалению герой умер от короновирусной инфекции и это непростительная чудовищная ошибка терять таких людей !
Я не военный не имею право коментировать но можно сказать точно что 24 февраля наши бойцы встретили войну без надлежащей техники и оружия .
Сколько тысяч подобных героических историй не попадут в интервью ，сколько тысяч солдат героически умерли за всех нас и даже не были должно похоронены ...
Слава героям
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05.12.2022 06:15 Відповісти
Судя по многочисленным видео в сетях в украинской армии полно тупых командиров на местах, которые исполняя приказы не менее тупых вышестоящих командиров в штабах бросают украинских солдат на убой, как пушечное мясо.
Бутусов спрашивает бойца Шутькова как было налажено взаимодействие и слаживание между пехотой, бронетехникой, командованием и как велось управление боем. Ответ-никак оно не велось, был полный хаос.
Кстати, в окопах против наших воевала не российская армия, а народная милиция ДНР.
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05.12.2022 10:29 Відповісти
Потери при штурме составили 70 процентов, вот реальная проблема. А основная масса в коментариях скубётся из за короновируса
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08.12.2022 14:39 Відповісти
Дуже шкода героя та не віриться, що доля могла скластися саме так.

В думках лунає одне єдине питання: чи міг хтось "допомогти" герою покинути цей світ?
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13.12.2022 11:44 Відповісти
 
 