Кривавий штурм російських позицій з камери українського воїна Сергія Шутькова. ВIДЕО 18+

В мережі показали, як виглядає штурм російських позицій з камери українського воїна. Увага! Відео не рекомендовано до перегляду неповнолітнім, людям зі слабкою психікою та вагітним!

Відповідне відео опублікував на своєму ютуб-каналі головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

На відео зафіксовано штурм російських позицій в Пісках (Донецька область) 5 вересня 2022 року.

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