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У Тульській області РФ розпочали друк продовольчих талонів на молоко, м’ясо, сіль та рибу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому друкуються талони на продукти для Тульської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису друкуються талони на молоко, м'ясо, сіль та рибу.

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Інформацію про подібне замовлення в одній із тульських друкарень дає і місцеве видання "Тульские новости".

У Тульській області РФ розпочали друк продовольчих талонів на молоко, м’ясо, сіль та рибу 01

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Автор: 

дефіцит (558) продукти (1141) росія (65191) продовольство (337)


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Топ коментарі
+39
усі мечти о вялічії срацеї, закінчуються розрухою і продуктовими талонами ...
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05.12.2022 10:13
+38
оце правільно. видавайте на кожну картачку по 125 грам хлєба як в буцімто бльокадному санкт-лєнінхрадє. шоб було всьо як в ділдов
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05.12.2022 10:13
+28
Вітаю мошканців-ви павтарілі)))
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05.12.2022 10:13
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А тульскіє пряники будуть теж по талонам?
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05.12.2022 10:12 Відповісти
Не, будут американские печеньки, как всегда, после падения очередной кровавой антинародной диктатуры.
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05.12.2022 10:21 Відповісти
та ну на!
це у них мабуть якась чергова нациська пурга з ділдами в пілотках
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05.12.2022 10:26 Відповісти
Бажано щоб цього разу замість ніжок Буша був хер Байдена.
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05.12.2022 10:55 Відповісти
....сраники!
одержувати у якутського скульптора 😂
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05.12.2022 10:22 Відповісти
Не без обмежень на картинках. Хошь пей чаек. хоть залейся, в прикуску с ними .
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05.12.2022 10:22 Відповісти
Талон сам по собі є механізмом нормування
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05.12.2022 10:27 Відповісти
Для чого нормувати коли всього в достатку?
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05.12.2022 11:20 Відповісти
і самовари теж...
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05.12.2022 11:57 Відповісти
Здається, я починаю розуміти, чому в російських народних казках "пряники печатные".
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05.12.2022 12:27 Відповісти
оце правільно. видавайте на кожну картачку по 125 грам хлєба як в буцімто бльокадному санкт-лєнінхрадє. шоб було всьо як в ділдов
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05.12.2022 10:13 Відповісти
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05.12.2022 11:14 Відповісти
усі мечти о вялічії срацеї, закінчуються розрухою і продуктовими талонами ...
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05.12.2022 10:13 Відповісти
Вітаю мошканців-ви павтарілі)))
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05.12.2022 10:13 Відповісти
Мєчьти лапатніков збилісь-всє взад в ссср...
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05.12.2022 10:14 Відповісти
Я вважвю ,що росія розвивається в правильному напрямку. Від нас би ще від'їбались.
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05.12.2022 10:15 Відповісти
Правильний напрямок це утворення національних держав на загарбаній кацапами землі. Наголошую-національних, а не загарбаних китаєм.
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05.12.2022 11:23 Відповісти
Яке там молоко і м'ясо!
На лучіни, лапті і щі друкуйте!
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05.12.2022 10:16 Відповісти
Доведет вас рабсеяне путлер своей агрессивной кровавой политикой ко всему Миру до эрзаца и голода. Придется опять Америке вас куринными ножками спасать. Тьху на вас рабские дураки сумасшедшего тоталитарного диктатора.
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05.12.2022 10:18 Відповісти
Нехай друкують, поки є імпортна фарба і комплектуючі для друку.
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05.12.2022 10:18 Відповісти
Бу-га-га-га-а! талони на сiль - Хай живуть буремнi вiсiмдесято-дев`яностi!!! Хай живе й пасеться жовтень у травi... А ШО ДЕЛАТЬ...ХЕХ...
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05.12.2022 10:20 Відповісти
ну вот...в говени апять вяличие вернулось)))...

/////
..............................................
Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
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05.12.2022 10:21 Відповісти
кацапи думали,що війна - це шутки,а виявляється,починається криза...і це тільки початок...
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05.12.2022 10:26 Відповісти
якщо довго про щось мріяти то воно обовязково збудеться. Це про кацапів що півстоліття жили "вєлікай пабєдой", "подвігом дєдов". Ви одержуєте все що хотіли - залізний занавіс, продуктові талони, суцільний дефіцит та ненависть всього світу. Хоча Північна Корея так живе давно і всі "щасливі"
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05.12.2022 10:27 Відповісти
На "ножки Буша" пусть не надеются - только нефть в обмен на продовольствие это уже опробованная и действенная мера по выбиванию фекалий из черепной коробки - иракцы подтвердят!
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05.12.2022 10:28 Відповісти
це ж треба бути такими іванами не помнящими добра , яке було надано протягом 20 століття США , Англією і взагалі Заходом !!! в 20 роках хто допомагав голодаючому Поволжжю - США надавала зерно та інше продовольство , з 29 по 39 роки хто надавав допомогу в піднятті індустріалізації ссср - майже 600000 спеціалістів з США збудували 1600 підприємств !!! так дійсно наш народ проявляв героїчний труд , але на той час , як кажуть на під хваті - бетонування , кладка цегли і інші трудоємкі роботи !!! і це не насмішка , а жорстка правда , бо на той час було дуже мало своїх спеціалістів !!! а в 2 світову війну хто допомагав - забули ??? та зовсім не давно , в 90 роки ножки Буша !!! а зараз , після попрання всих норм міжнародного права - не надійтесь рфіяни на допомогу , її НЕ БУДЕ !!! поки ви самі не захочете жити як усі в СВІТІ І ПРАЦЮВАТИ ДЛЯ СЕБЕ А НЕ " ЦАРЯ " , ЯКИЙ ВАШ ТРУД НАПРАВЛЯЄ НА ВІЙНИ , А ВИ , РФІЯНИ , МОВЧИТЕ !!! Д У М А Й Т Е !!!
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05.12.2022 10:53 Відповісти
пачєму савсєм нє помнят ?

Фсьо-таки есть у Айвазовского картина...



Парвда, дві картини Івана Айвазовського, присвячені гуманітарній допомозі, наданій американцями Російської імперії під час голоду 1891-1892 років, у царській Росії намагалися не виставляти.
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05.12.2022 11:20 Відповісти
Дійові особи кацапії і ........ народ "обраний". Робімо висновки.
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05.12.2022 11:27 Відповісти
Верной дарогой идете таваришчи!
Ні кроку назад, тільки вперед в 1918 рік!
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05.12.2022 10:28 Відповісти
Це ж було вже!.. (с)
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05.12.2022 10:31 Відповісти
....НЄ ПОДСКАЗУЙ....плятьььь
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05.12.2022 10:45 Відповісти
Главное что бы это важное начинание распространилось на всю бензоколонку.
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05.12.2022 10:32 Відповісти
Це свідчить про те що в Росії намагаються економити продовольчі запаси оскільки багато товарів під санкціями а Росія не все виготовляє а те що виготовляє не покриває потреб
Чому це так сталося? А ТРЕБА ГРОШІ НЕ НА ВІЙНУ ВКЛАДАТИ А НА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ
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05.12.2022 10:34 Відповісти
"Совкі" в екстазі! Помолодшали на 30 років
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05.12.2022 10:41 Відповісти
Маленька ответка за все шо тут творят .
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05.12.2022 10:49 Відповісти
Пусть готовят свои ядерные прибабахи на добровольную сдачу.
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05.12.2022 10:50 Відповісти
A ще були такі ж, тільки рожеві
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05.12.2022 10:51 Відповісти
А талони всім, чи тіки тим , хто лєніна бачив ...наживо?
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05.12.2022 10:59 Відповісти
будемо сподіватися, це тільки початок. талони і до мацкви с чЛенінградом повинні скоро добратися.
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05.12.2022 11:07 Відповісти
як каже досвід з срср, налічіє талонів не каже про налічіє продуктів
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05.12.2022 11:11 Відповісти
необхідно добавити...

"наличие карточки не гарантирует наличие продукта в магазине"..

напевне забули
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05.12.2022 11:15 Відповісти
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05.12.2022 11:16 Відповісти
Скоро: "Кто сдает продукт вторичный, тот питается отлично". В. Войнович, "Москва 2042"
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05.12.2022 11:18 Відповісти
Обещали же повторить. И не солгали.
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05.12.2022 11:16 Відповісти
Скоро їм почнуть видавати талони і на ХРІН, щоб змогли облизати і відсмоктати, хай звикають до подальшої гуманітарної допомоги, яку їм СПРЕЗЕНТУЮТЬ УКРАЇНЦІ...!!!

СЛАВА ЗСУ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ підоросам...!!!
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05.12.2022 11:24 Відповісти
Пхахахахахаха.
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05.12.2022 11:35 Відповісти
У нас будє теж саме..
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05.12.2022 11:52 Відповісти
Не буде - ЄС близько, з жрачкою пропасти не дадуть, як що знову різні Влади Нєекрасови не будуть розкрадати гуманітарку.
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05.12.2022 12:44 Відповісти
дадуть ще й як. почитай закордонні новини, що витворяє влада нідерландів, канади, НЗ та інших відносно продовольчої політики у своїх державах.
у мене кожень день все більше враження, що захід збожеволів і слухаючи сопілку Клауса Шваба зі скляними очами марширує у прірву...як у тій казочці про хлопця з сопілкої і щурів.
що в цей час будє з нами, зі зруйноваю державою, правителі якої мають завдання її знищити - питання риторичне.
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05.12.2022 12:59 Відповісти
Головне для нас інтереси України.
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05.12.2022 13:05 Відповісти
Наш бюджет вже наполовину складається із іноземних грантів і кредитів. Озброєння вже на 2/3 складаеться із західного. Спробуй подумати ще раз, що буде з нами, якщо захід будє далі руйнувати сам себе.
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05.12.2022 13:24 Відповісти
Ти за Захід не хвилюйся, там запас міцності 100 %.
Всі політичні катаклізми цілком контрольовані, тому марна справа хвилюватися за Захід, краще хвилюйся за Україну, 30 років Незплежності, а мислення у більшості ще радянсько - солдатскоє, день прожити, а що далі пофіг
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05.12.2022 16:53 Відповісти
Что, в области к власти коммуняги вернулись?
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05.12.2022 12:07 Відповісти
Хтозна де, у біса на поличках. Там все життя біднота. От якби це сталося у москві чи пітері - ото да.
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05.12.2022 12:28 Відповісти
Було. Бачив. 1989-1991р... В відмінності від ка...пів ми два рази на одні і тіж граблі наступати на будем. А русня хай в черговий раз пройде ..
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05.12.2022 12:30 Відповісти
Получі кацап і розпишись.
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05.12.2022 12:43 Відповісти
Деды получали!
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05.12.2022 13:05 Відповісти
ЗАГАДАЄМО 😁
ДИРЯВІ КАЦАПИ ЯКІ ЛЯКАЮТЬ СВІТ СВОЄЮ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ
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05.12.2022 13:08 Відповісти
Телефон
взбесился шалый,
В ухо
грохнул обухом:
Карие
глазища
сжала
Голода
опухоль.
(с)
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05.12.2022 13:14 Відповісти
Вони завжди кажуть: Можем повторіть... Ці смішні,дають заднюю...в есесерію.
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05.12.2022 17:16 Відповісти
скоро в *********
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05.12.2022 19:27 Відповісти
радянщина - Черга за костями
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06.12.2022 00:03 Відповісти
 
 