У Тульській області РФ розпочали друк продовольчих талонів на молоко, м’ясо, сіль та рибу. ВIДЕО
У мережі опублікований відеозапис, на якому друкуються талони на продукти для Тульської області РФ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису друкуються талони на молоко, м'ясо, сіль та рибу.
Інформацію про подібне замовлення в одній із тульських друкарень дає і місцеве видання "Тульские новости".
Топ коментарі
+39 vuiko dobrui
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+38 Ничіпір Серветник
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+28 Ігор Дунь
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це у них мабуть якась чергова нациська пурга з ділдами в пілотках
одержувати у якутського скульптора 😂
На лучіни, лапті і щі друкуйте!
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Взгляды по бокам твои косые,
И враги кругом во все края, -
Нет, - ты не сошла с ума, Россия, -
Ты вернулась на круги своя
Фсьо-таки есть у Айвазовского картина...
Парвда, дві картини Івана Айвазовського, присвячені гуманітарній допомозі, наданій американцями Російської імперії під час голоду 1891-1892 років, у царській Росії намагалися не виставляти.
Ні кроку назад, тільки вперед в 1918 рік!
Чому це так сталося? А ТРЕБА ГРОШІ НЕ НА ВІЙНУ ВКЛАДАТИ А НА ХАРЧОВУ ПРОМИСЛОВІСТЬ
"наличие карточки не гарантирует наличие продукта в магазине"..
напевне забули
СЛАВА ЗСУ...!!!
СМЕРТЬ УСІМ підоросам...!!!
у мене кожень день все більше враження, що захід збожеволів і слухаючи сопілку Клауса Шваба зі скляними очами марширує у прірву...як у тій казочці про хлопця з сопілкої і щурів.
що в цей час будє з нами, зі зруйноваю державою, правителі якої мають завдання її знищити - питання риторичне.
Всі політичні катаклізми цілком контрольовані, тому марна справа хвилюватися за Захід, краще хвилюйся за Україну, 30 років Незплежності, а мислення у більшості ще радянсько - солдатскоє, день прожити, а що далі пофіг
ДИРЯВІ КАЦАПИ ЯКІ ЛЯКАЮТЬ СВІТ СВОЄЮ ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ
взбесился шалый,
В ухо
грохнул обухом:
Карие
глазища
сжала
Голода
опухоль.
(с)