У Тульській області РФ розпочали друк продовольчих талонів на молоко, м’ясо, сіль та рибу. ВIДЕО

У мережі опублікований відеозапис, на якому друкуються талони на продукти для Тульської області РФ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, судячи із запису друкуються талони на молоко, м'ясо, сіль та рибу.

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Інформацію про подібне замовлення в одній із тульських друкарень дає і місцеве видання "Тульские новости".

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