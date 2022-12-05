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Новини Відео Війна
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Американський комік Дейв Шапел про уміння українців воювати: "Ці чуваки круті. Вони знищили 10000 росіян за перший тиждень. І це було до того, як у них з’явилася зброя". ВIДЕО

Про війну в Україні та мужніх українців розповів у своєму виступі відомий американський стендап-комік, сатирик та актор Дейв Шапел.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у притаманному йому стилі він розповів про уміння українців воювати і бажання боронити свою країну.

"Українці крутіші бійці, ніж ми усі думали. Ці чуваки... Борони їх Боже... Вони круті. Вони знищили 10000 росіян за перший тиждень війни... І це до того, як у них з'явилася зброя. До того, як ми вирішили дати їм зброю. Вони нищили росіян усім, що знаходили у господарстві... Там ніби вся країни засипана пастками із фільму "Сам удома", - сказав Шапел у своєму виступі.

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Автор: 

США (22840) артисти (216)


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Топ коментарі
+47
не смешно!!! ибо это правда!!! )))
кто еще сбивал банкой помидор-огурцов дроны??? у кого еще работник почты может сбить Су-35??? где еще гопники могут отжать а цыгане украсть танчики???? чьи еще бабуси могут угостить смертельными пирожками или умыкнуть у орков снаряды ящиками и РПГ гроздьями???
ну??? и где тут шутки-юмора????
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05.12.2022 11:05
+41
Дейву Шапелу-респект...
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05.12.2022 11:00
+37
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05.12.2022 11:03
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Дейву Шапелу-респект...
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05.12.2022 11:00 Відповісти
👍💙💛
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05.12.2022 11:01 Відповісти
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05.12.2022 11:03 Відповісти
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05.12.2022 11:21 Відповісти
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05.12.2022 12:07 Відповісти
не смешно!!! ибо это правда!!! )))
кто еще сбивал банкой помидор-огурцов дроны??? у кого еще работник почты может сбить Су-35??? где еще гопники могут отжать а цыгане украсть танчики???? чьи еще бабуси могут угостить смертельными пирожками или умыкнуть у орков снаряды ящиками и РПГ гроздьями???
ну??? и где тут шутки-юмора????
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05.12.2022 11:05 Відповісти
Это ******. Зброя уже была поставлена включая Джавелины.

ЕЕ НЕ БЫЛО НА ПЕРЕДОВОЙ.

Чувствуешь разницу и где тебя ******* троли Ермака и Пригожина?
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05.12.2022 16:34 Відповісти
Это хорошо, шо Шапел говорит об Украине со своей аудиторией, которая до войны действительно не могла найти Украину на карте.
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05.12.2022 17:10 Відповісти
Голлівуд скоро почне адаптувати під свої потреби війну України проти орди. І блокбастери будуть ще ті. Це вам не "впопучлєночка" чи "обдрочєночка" зняті на телефон на заводі в Єнакієво.
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05.12.2022 11:06 Відповісти
Це він ще Сумську тро не бачив!
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05.12.2022 11:07 Відповісти
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05.12.2022 11:08 Відповісти
Да хватит вам уже путать САНТА КЛАУСА с девятью летающими оленями с Дедом Морозом на нищебродных санях!

Местоположение саней с девятью оленями в упряжке можно отследить на специальном https://www.noradsanta.org/ сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
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05.12.2022 14:26 Відповісти
Меня всегда убивало наповал имя главного оленя - Рудолф. Руд улф - Красный Волк. Олень Красный Волк.
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05.12.2022 17:12 Відповісти
Добре шо дали зброю -- бо на одному героізмі голіруч проти танків довго не протягнеш .
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05.12.2022 11:10 Відповісти
І це прекрасно, значить в громадській думці американців ми виглядаємо саме так.
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05.12.2022 11:29 Відповісти
Воно то смішно, але не дуже.
Бо в комедії люди не гинули
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05.12.2022 11:33 Відповісти
Якщо американським платникам податків розповідати про це з сумом на обличчі - вони не будуть дивитися. А так - і їм весело, і нам приємно, і зброя є. Всюди суто профіт.
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05.12.2022 17:01 Відповісти
завдяки неймовірному героїзму Сил Оборони України, славним нащадкам козаків, Україну, нарешті, побачили у Світі і оцінили те, що завжди було обставлено придворними мєнєстрєлямі руzzкой імперії як "доблєсть русскага салдата і сіла русскага Аружія ", бо, як воїни, кацапські холопи - то гівно, століттями окупації розбавлене українською, скіфсько-сарматською кров'ю
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05.12.2022 11:43 Відповісти
дуже на Ллойда Остіна схожий
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05.12.2022 12:06 Відповісти
Дейв Шапел клевый олдскульный стендапер....тут прям респект) Ждём приколы от Криса Рока и Билла Берра.
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05.12.2022 12:08 Відповісти
Дейв Шапел стендапер крутий, навідміну від Притули, який окрім блєяння на користь Зе влади нічого не вміє.
Респект Дейву і сором притулі.
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05.12.2022 12:12 Відповісти
Запросить американця до України Хай підтримка України зростає посеред його прихильників
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05.12.2022 13:22 Відповісти
 
 