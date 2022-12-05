Американський комік Дейв Шапел про уміння українців воювати: "Ці чуваки круті. Вони знищили 10000 росіян за перший тиждень. І це було до того, як у них з’явилася зброя". ВIДЕО
Про війну в Україні та мужніх українців розповів у своєму виступі відомий американський стендап-комік, сатирик та актор Дейв Шапел.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, у притаманному йому стилі він розповів про уміння українців воювати і бажання боронити свою країну.
"Українці крутіші бійці, ніж ми усі думали. Ці чуваки... Борони їх Боже... Вони круті. Вони знищили 10000 росіян за перший тиждень війни... І це до того, як у них з'явилася зброя. До того, як ми вирішили дати їм зброю. Вони нищили росіян усім, що знаходили у господарстві... Там ніби вся країни засипана пастками із фільму "Сам удома", - сказав Шапел у своєму виступі.
Топ коментарі
+47 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар05.12.2022 11:05
+41 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар05.12.2022 11:00
+37 Прощай немытая раССея
показати весь коментар05.12.2022 11:03
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кто еще сбивал банкой помидор-огурцов дроны??? у кого еще работник почты может сбить Су-35??? где еще гопники могут отжать а цыгане украсть танчики???? чьи еще бабуси могут угостить смертельными пирожками или умыкнуть у орков снаряды ящиками и РПГ гроздьями???
ну??? и где тут шутки-юмора????
ЕЕ НЕ БЫЛО НА ПЕРЕДОВОЙ.
Чувствуешь разницу и где тебя ******* троли Ермака и Пригожина?
Местоположение саней с девятью оленями в упряжке можно отследить на специальном https://www.noradsanta.org/ сайте Командования воздушно-космической обороны Северной Америки (NORAD).
Бо в комедії люди не гинули
Респект Дейву і сором притулі.