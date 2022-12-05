Американський комік Дейв Шапел про уміння українців воювати: "Ці чуваки круті. Вони знищили 10000 росіян за перший тиждень. І це було до того, як у них з’явилася зброя". ВIДЕО

Про війну в Україні та мужніх українців розповів у своєму виступі відомий американський стендап-комік, сатирик та актор Дейв Шапел.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у притаманному йому стилі він розповів про уміння українців воювати і бажання боронити свою країну.

"Українці крутіші бійці, ніж ми усі думали. Ці чуваки... Борони їх Боже... Вони круті. Вони знищили 10000 росіян за перший тиждень війни... І це до того, як у них з'явилася зброя. До того, як ми вирішили дати їм зброю. Вони нищили росіян усім, що знаходили у господарстві... Там ніби вся країни засипана пастками із фільму "Сам удома", - сказав Шапел у своєму виступі.

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