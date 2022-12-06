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Два чиновники Харківської мерії їздили п’яні на елітному "Мерседесі" та матюками погрожували військовим. ВIДЕО

У Харкові два високопоставлені міські чиновники - директор КП "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко та начальник Департаменту інфраструктури Харківської міськради Іван Кузнецов їздили вночі у нетверезому стані та напали на співробітників поліції. Наразі обом представникам команди Ігоря Терехова загрожує до 5 років позбавлення волі.

Скопенка та Кузнецова було зупинено на блок-посту в ніч на 5 грудня під час дії комендантської години, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на харківське видання "Думка".

Чиновники їздили Харковом на елітному позашляховику "Мерседес", використовуючи для проїзду через блокпости перепустки та паролі. За кермом був директор "Харківських тепломереж" Василь Скопенко, пасажиром був директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнецов.

Коли "Мерседес" зупинили для перевірки документів, нетверезі Скопенко та Кузнецов почали кидатися на військових, нецензурно висловлюватись, стверджуючи, що вони герої війни.

На відео, знятому на місці інциденту видно, що Скопенко та Кузнєцов перебувають у стані сильного алкогольного сп'яніння, не можуть нормально сидіти, поводяться явно неадекватно та агресивно, нецензурно висловлюються на адресу військових.

Співробітники Нацполіції, які прибули на місце інциденту, склали на порушників порядку протокол.

Як повідомляє харківське видання "Об'єктив", 5 грудня на підставі зібраних матеріалів стосовно чиновників було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, це далеко не перший скандал, пов'язаний із поведінкою чиновників із команди мера Харкова Ігоря Терехова під час війни. Так, влітку директора Департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергія Колесника під час військового стану та щоденних обстрілів Харкова було помічено на одному з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції.

Він був показово звільнений Тереховим з посади. При цьому мер заявив, що подібна поведінка абсолютно неприпустима і будь-хто, хто дозволить собі подібне, буде також звільнений. Проте буквально через місяць співробітниця департаменту Харківської міськради Ганна Рябоконова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако і хвалилася про це у соцмережах. Ці випадки змусили експертів говорити про нездатність мера Харкова контролювати міськраду.

Автор: 

Харків (5600) чиновник (802) Терехов Ігор (311)


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Топ коментарі
+49
Корєша Тєрєхова, прихильники русскагамира
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06.12.2022 21:25
+46
За Терехова взятись також не завадило би, і не по п'ять років давати.
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06.12.2022 21:24
+43
Якщо не почати їх відстрілювати зараз, після війни вони та подібні потвори почнуть відстрілювати тих, хто витягнув війну на своїх плечах...
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06.12.2022 21:33
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а я тут сльози проливаю за Харків... нехай терехов проливае. і гепа з допою
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06.12.2022 21:23 Відповісти
Ні**я сє, нажрались ! Но поліції респект.
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06.12.2022 22:29 Відповісти
Васе срочно поменять фамилию на скотенко,выдать сапёрную лопатку и в бой.Пусть там кидается на амбразуру...
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06.12.2022 22:36 Відповісти
За Терехова взятись також не завадило би, і не по п'ять років давати.
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06.12.2022 21:24 Відповісти
С утреца дать им по калашу и на передовую пусть там покажут героизм.
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06.12.2022 21:25 Відповісти
Передовая это не сборище для всякого мусора, с которым должны разобраться по закону, то есть на мороз с посады, ответить почему пьяный за рулём и с какого перепуга угрозы полицейским, а также уточнить имущественное состояние, а то чиновники местного разлива, да ещё и на Мерсе, во время войны - это слишком
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06.12.2022 21:40 Відповісти
Але можна копати укріпленя.
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06.12.2022 21:43 Відповісти
У "вагнерівців" копанням окопів та туалетів тепер займаються спеціальні підрозділи "опущених"
Може і їх такими визнать?
От мені цікаво - чого так виходить? Як не гнида - так зараз при владі і топить за "Блазня"!
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07.12.2022 03:27 Відповісти
Лопаты в руки, и копать. Отсюда и до победы.
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06.12.2022 23:32 Відповісти
100%. Какие им калаши? И потом, может уже просто молча ложить ******** в землю таких граждан на блок-посту?
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06.12.2022 23:34 Відповісти
Які лопати! Столовими ложками багнюку з окопів вичерпувати та ще й під обстрілами!
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07.12.2022 08:52 Відповісти
крува два директора.... наочний приклад влада і гроші ******* людей.......
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06.12.2022 21:25 Відповісти
Корєша Тєрєхова, прихильники русскагамира
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06.12.2022 21:25 Відповісти
Напевно кацапи мало ******** це ватне кубло? Пи#дець якому немає кінця і краю🤦
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06.12.2022 21:25 Відповісти
Це дві мерзенні ублюдіни...
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06.12.2022 21:29 Відповісти
диды выпивале..
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06.12.2022 21:30 Відповісти
Видимо раненые на Колчаковских Фронтах , и вообще , гарант сказал , что коррупцию зничтожили под ноль!
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06.12.2022 21:30 Відповісти
А враги не дремали,уже шли они с далёкой Кубани и вёл их генерал Деникин(С)
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06.12.2022 22:43 Відповісти
Відправити хлопців на розмінування! хай доведуть, якщо так нажертися хочеться
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06.12.2022 21:30 Відповісти
Чому відразу не пристрелили?
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06.12.2022 21:30 Відповісти
Так они же воевали- как можно?
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06.12.2022 22:44 Відповісти
Хотя пока одни воевали эти может со шлюхами в сауне где воевали...
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06.12.2022 22:46 Відповісти
Якщо не почати їх відстрілювати зараз, після війни вони та подібні потвори почнуть відстрілювати тих, хто витягнув війну на своїх плечах...
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06.12.2022 21:33 Відповісти
Ну это вряд ли(С)
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06.12.2022 22:47 Відповісти
Повний зашквар
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06.12.2022 21:34 Відповісти
Ось хто цим "героям" заважає в Харкові, вже це чула від влади - якби не було в місті наших військових, то б і орки не стріляли, а що у тверезого на умі, то в п'яного на язику.
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06.12.2022 21:35 Відповісти
Про це не тільки у Харкові триндять! В інших містах - теж! Сам особисто чув у березні - коли Чернігів під обстрілами у блокаді сидів!
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07.12.2022 03:20 Відповісти
у Херсоні не було військових - москалі зайшли як на параді. Ті, що таке звиздять, - зрадники, що хочуть руцького міру. Якщо тільки звиздять, а не допомагають ворогу ділом чи інфою, - відправить в той мір про який вони мріють. Інших - туди ж, але вже після відсидки.
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07.12.2022 05:08 Відповісти
так в январе Харьков проигнорировал день єдності. Это о многом говорит
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07.12.2022 09:46 Відповісти
Прикладом в є*ало - дуже допомагає вгамувати чиновника любого рівня
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06.12.2022 21:36 Відповісти
терехов и труханов ждут своего прокурора.
всю русско-мировскую шалупонь, - метлой за поребрик!
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06.12.2022 21:40 Відповісти
Правда? Терехов только недавно медальку от Зели получил за что-то там
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06.12.2022 23:56 Відповісти
Отправить в Бахнут этих тварей.
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06.12.2022 21:40 Відповісти
..Окопы копать и туалеты убирать..
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06.12.2022 22:06 Відповісти
Війга у нас так і не почалася.

P.S. До речі, тому, хто знімав, треба руки випрямити. Так морду ЖОДНОГО з них крупним планом не показав.
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06.12.2022 21:43 Відповісти
Скотиняки🐷🐖🙈, тилові зкацаплені йолопи😡🤬😠😤‼️‼️‼️⚔️⚔️🇺🇦🇺🇦🤷‍♂️
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06.12.2022 21:45 Відповісти
Пристрелили б їх к бісу, щоб і іншим мажорам неповадно стало!
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06.12.2022 21:46 Відповісти
не умнеют башкой ветераны мерских боев)))))
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06.12.2022 21:50 Відповісти
"Мерседес" отдать ЗСУ, двух гнид добряче потромбовать и вышвырнуть за "поребрик".
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06.12.2022 21:50 Відповісти
дайте им селедки, а затем уколите, Борменталь
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06.12.2022 21:52 Відповісти
Я воєвав...
Я танки гриз,як барбарис ... медалі жменями давали, а я не брав... я в рот *бав...
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06.12.2022 21:52 Відповісти
"Я на Колчаковских фронтах кровь праливал..." Ще один шаріков !
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06.12.2022 21:52 Відповісти
а если быдло пристрелить????
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06.12.2022 21:54 Відповісти
харькав эта руский горад !!!!! типичные представители рускава мира , 100% состоят в партии слуг народа.
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06.12.2022 21:55 Відповісти
слуг урода
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06.12.2022 21:57 Відповісти
А чого їх не розстріляли?
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06.12.2022 21:56 Відповісти
потому что вытянули джек-пот на этом посту. Но в лоторею уже не выиграют никогда - шанс уже использован.
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06.12.2022 22:03 Відповісти
им хотя бы пи-ды дали ?
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06.12.2022 22:15 Відповісти
а коли цього тут на ЦН деактивували?
він був тут на форумі під псевдо https://censor.net/user/382083.
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06.12.2022 22:19 Відповісти
А звідки така інформація?
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07.12.2022 03:21 Відповісти
хочеш перевірити деактив - відкрий наведену мною ссиль, дасть "404".
Хочеш перевірити по іншій ссилі - відкрий інфу ""; там він востаннє зберігся зі своїми стабільними висерами на Пороха та ЄС. Підведений курсор вказує, що він востаннє срав тут на форумі четвертого грудня.
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07.12.2022 13:43 Відповісти
Нічого! Якщо й дадуть строк - то умовний А якщо реальний - посадять у камеру з Інтернет і він продовжить тут "срать" з подвоєним ентузіазмом : адже він порушив закон, а не "зелені понятія"
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07.12.2022 14:33 Відповісти
Дайте їм знову повістки і хай йдуть під Бахмут, якщо вони воювали, то в них є військовий досвід.
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06.12.2022 22:21 Відповісти
Этой схеме и стае запросто 20 лет. Не ново. Эпоха гепуция на всех уровнях, там бабла вагонами и зелень. Все улетело. Если доживём до победы менять все и всех. А возможно и поздно уже.
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06.12.2022 22:22 Відповісти
Нікого ніхто міняти не буде. Якщо самі азовці кажуть що влада відкрила дорогу на Марік, а потім владі жмуть руки, то це вже зомбі. Такі ж зомбовані як в рашці тільки українською.
Після перемоги зроблять нову серію слуг народу про ЗЕмаршала перемоги, і вкраїнчики оберуть його на другий строк. І поворознюка- міністром культури
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06.12.2022 23:13 Відповісти
Спасибо за кукурузника-поворозника---улыбнуло чуть. Такие вот конюхи и позорят страну и нацию! А им еще хлопают!
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07.12.2022 20:15 Відповісти
Реально заїбло постійне "їм загрожує".
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06.12.2022 22:35 Відповісти
Панять, прастить и опустить
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06.12.2022 22:44 Відповісти
Пристрелить скотов и пр копать в соседней посадке.Нет смысла на них время терять.Зеленые уроды их отмажут
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06.12.2022 22:52 Відповісти
Какая прелесть. Нескромненько, но со вкусом
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06.12.2022 22:52 Відповісти
"ЙЙааа ВАЙЕВАЛ!!! Йа ваєвал!! С*ука, йА ети 3 бутля "Джека Дениелся" ПАБЕДИЛ!"
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06.12.2022 22:53 Відповісти
ну була ж можливість
ком час
напад на патруль
та при спробі втекти на кінець
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06.12.2022 23:10 Відповісти
Українські чиновники - істоти, популяцію котрих можна скоротити лише за допомогою "децимації навпаки": це коли закатрупити не кожного десятого (як при звичайній децимації), а кожного десятого залишити живим.
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06.12.2022 23:54 Відповісти
на повному серйозі- вітдати мерс підрозділу який затримав-за кожен такий випадок цим мутантам має бути боляче по дорослому
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07.12.2022 00:07 Відповісти
Мерс продати на аукціоні,а навиручені гроші купити внедорожників декілька одиниць.
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07.12.2022 04:39 Відповісти
Чоловік діло каже!! Тим паче це передбачено законодавством!
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07.12.2022 12:45 Відповісти
А что ети твари забыли что в стране военное положение а ети подонки очень напоминают росийскую ДРГ которую можно живыми и не брать
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07.12.2022 00:57 Відповісти
А может он правду сказал, что воевал. Осталось только выяснить, на чьей стороне.

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07.12.2022 03:02 Відповісти
А кому сейчас легко? Чиновник тоже человек!
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07.12.2022 03:38 Відповісти
Працівникам прокуратури та НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ портібно НЕГАЙНО витребувати і підняти їх РЕЄСТРАЦІЙНІ СВІДОЦТВА ПРО НАРОДЖЕННЯ в котрих 100% написана НАЦІОНАЛЬНІСТЬ руzzкій....!!!!

НЕГАЙНО звільнити цю мацкальську сволоту, яка воює з ЗЕЛЕНИМ ЗМІЄМ в стакані з займаних посад та видворити з УКРАЇНИ в підоросію...!!!

МАЦКАЛЮ ГОШЕ ПРИГОТУВАТИСЯ...!!!

ХАРКІВ НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ злочинного КЛАНУ щура кернеса, який вкрав в ХАРКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ половину нерухомості та земель ХАРКОВА та його посіпак, які йому у цьому деребані допомагали в ОБЛАСНІЙ та МІСЦЕВИХ ОТГ ХАРКІВЩИНИ...!!!

Усім кацапомордим руzzко п*zдящим чухраінським підоросам по ОЛЕНЮ і НАХ...Й з УКРАЇНИ в підоросію, землю обітованного скрєпостана...!!!

СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!

Смерть усім кацапомордим підоросам...!!!
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07.12.2022 04:11 Відповісти
Потрібно було їх отгепати!
І зразу на передок,вониж воювали....в полку "монако".
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07.12.2022 04:37 Відповісти
Спорим через месяц эти тоже будут в Монако или Ницце!Тут уже из Харькова тысячи подобных кальяны курят!
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07.12.2022 06:01 Відповісти
после вторжения ***** было обьявлено что у бухих владельцев будут забирать машины для ЗСУ и отправлять на фронт --- чтобы такие мрази не катались с синими *********** по ночных городах . вот и посмотрим как этот ..мэрс.. поедет на фронт или не поедет
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07.12.2022 06:02 Відповісти
По закону військового часу, судити їх , та всіх їм подібних.
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07.12.2022 06:17 Відповісти
Мы ваивали ***** , два раза сифилис и одна ганарея на двоих, а вы .....?!!!
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07.12.2022 06:57 Відповісти
Надо запрещать продажу алкоголя, это нормальная практика во время войны во всех странах.
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07.12.2022 08:02 Відповісти
Не в алкоголі діло. Це сутність влади. Такі вони є на самому ділі.
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07.12.2022 08:56 Відповісти
Сьогодні - день нашої вдячності Збройним Силам України, - Зеленський. Джерело:
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07.12.2022 08:08 Відповісти
Животние.
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07.12.2022 08:17 Відповісти
Пи*дець Харкову.
Після війни ці "воевателі" начеплять медалі і будуть і далі грабувати державу - а по суті український наївний нарід.
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07.12.2022 08:53 Відповісти
В Харькове весь внутренний документооборот на русском языке !!! Там соботируют все украинское !
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07.12.2022 09:48 Відповісти
Ні. Слава Богу, робота з документами в Ха вже винятково українською.
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09.12.2022 02:30 Відповісти
А чому б таких ***.нів не відправляти на передок одразу?
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07.12.2022 10:00 Відповісти
Не сформированы в ВСУ штрафроты и нет соответствующих статей УК для отправки в них на передок,опосля конфискации всего имущества в пользу ВСУ, всю проворовавшуюся,обнаглевшую на все дозволе,проколлаборационистскую чиновничью шелупень и им подобных особей..Это было бы эффективней,чем содержать их на зонах с последующими досрочными освобождениями
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07.12.2022 11:59 Відповісти
Ой сумніваюся я що дійде до зони
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07.12.2022 12:02 Відповісти
Харьков. Город бандюков и селюков.
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07.12.2022 11:18 Відповісти
Воїни готівки, бійці безготівки!! Гніди (@Прочішин)
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07.12.2022 13:34 Відповісти
ИХ И МАШИНУ НА ПЕРЕДОВУЮ !!!
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07.12.2022 17:56 Відповісти
Уже в оставке?
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08.12.2022 01:57 Відповісти
"Кто тяжело работает, тот тяжело и отдыхает!!"
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08.12.2022 16:28 Відповісти
Якщо цим двом посадовцям із команди мера "надаДагаваривацца" настільки важко контролювати навіть власний психоемоційний стан, то хіба можна їм довірити управління великими колективами комунальників ? Чи не варто на період розслідування відсторонити їх від виконання обов'язків керівників ?
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09.12.2022 00:44 Відповісти
 
 