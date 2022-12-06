Два чиновники Харківської мерії їздили п’яні на елітному "Мерседесі" та матюками погрожували військовим. ВIДЕО
У Харкові два високопоставлені міські чиновники - директор КП "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко та начальник Департаменту інфраструктури Харківської міськради Іван Кузнецов їздили вночі у нетверезому стані та напали на співробітників поліції. Наразі обом представникам команди Ігоря Терехова загрожує до 5 років позбавлення волі.
Скопенка та Кузнецова було зупинено на блок-посту в ніч на 5 грудня під час дії комендантської години, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на харківське видання "Думка".
Чиновники їздили Харковом на елітному позашляховику "Мерседес", використовуючи для проїзду через блокпости перепустки та паролі. За кермом був директор "Харківських тепломереж" Василь Скопенко, пасажиром був директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнецов.
Коли "Мерседес" зупинили для перевірки документів, нетверезі Скопенко та Кузнецов почали кидатися на військових, нецензурно висловлюватись, стверджуючи, що вони герої війни.
На відео, знятому на місці інциденту видно, що Скопенко та Кузнєцов перебувають у стані сильного алкогольного сп'яніння, не можуть нормально сидіти, поводяться явно неадекватно та агресивно, нецензурно висловлюються на адресу військових.
Співробітники Нацполіції, які прибули на місце інциденту, склали на порушників порядку протокол.
Як повідомляє харківське видання "Об'єктив", 5 грудня на підставі зібраних матеріалів стосовно чиновників було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.
Нагадаємо, це далеко не перший скандал, пов'язаний із поведінкою чиновників із команди мера Харкова Ігоря Терехова під час війни. Так, влітку директора Департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергія Колесника під час військового стану та щоденних обстрілів Харкова було помічено на одному з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції.
Він був показово звільнений Тереховим з посади. При цьому мер заявив, що подібна поведінка абсолютно неприпустима і будь-хто, хто дозволить собі подібне, буде також звільнений. Проте буквально через місяць співробітниця департаменту Харківської міськради Ганна Рябоконова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако і хвалилася про це у соцмережах. Ці випадки змусили експертів говорити про нездатність мера Харкова контролювати міськраду.
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Може і їх такими визнать?
От мені цікаво - чого так виходить? Як не гнида - так зараз при владі і топить за "Блазня"!
всю русско-мировскую шалупонь, - метлой за поребрик!
P.S. До речі, тому, хто знімав, треба руки випрямити. Так морду ЖОДНОГО з них крупним планом не показав.
Я танки гриз,як барбарис ... медалі жменями давали, а я не брав... я в рот *бав...
він був тут на форумі під псевдо https://censor.net/user/382083.
Хочеш перевірити по іншій ссилі - відкрий інфу ""; там він востаннє зберігся зі своїми стабільними висерами на Пороха та ЄС. Підведений курсор вказує, що він востаннє срав тут на форумі четвертого грудня.
Після перемоги зроблять нову серію слуг народу про ЗЕмаршала перемоги, і вкраїнчики оберуть його на другий строк. І поворознюка- міністром культури
ком час
напад на патруль
та при спробі втекти на кінець
НЕГАЙНО звільнити цю мацкальську сволоту, яка воює з ЗЕЛЕНИМ ЗМІЄМ в стакані з займаних посад та видворити з УКРАЇНИ в підоросію...!!!
МАЦКАЛЮ ГОШЕ ПРИГОТУВАТИСЯ...!!!
ХАРКІВ НЕ ХОЧЕ БАЧИТИ ПРЕДСТАВНИКІВ злочинного КЛАНУ щура кернеса, який вкрав в ХАРКІВСЬКОЇ ГРОМАДИ половину нерухомості та земель ХАРКОВА та його посіпак, які йому у цьому деребані допомагали в ОБЛАСНІЙ та МІСЦЕВИХ ОТГ ХАРКІВЩИНИ...!!!
Усім кацапомордим руzzко п*zдящим чухраінським підоросам по ОЛЕНЮ і НАХ...Й з УКРАЇНИ в підоросію, землю обітованного скрєпостана...!!!
СЛАВА УКРАЇНІ...!!!
СЛАВА ЗСУ...!!!
Смерть усім кацапомордим підоросам...!!!
І зразу на передок,вониж воювали....в полку "монако".
Після війни ці "воевателі" начеплять медалі і будуть і далі грабувати державу - а по суті український наївний нарід.