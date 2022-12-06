Два чиновники Харківської мерії їздили п’яні на елітному "Мерседесі" та матюками погрожували військовим. ВIДЕО

У Харкові два високопоставлені міські чиновники - директор КП "Харківські теплові мережі" Василь Скопенко та начальник Департаменту інфраструктури Харківської міськради Іван Кузнецов їздили вночі у нетверезому стані та напали на співробітників поліції. Наразі обом представникам команди Ігоря Терехова загрожує до 5 років позбавлення волі.

Скопенка та Кузнецова було зупинено на блок-посту в ніч на 5 грудня під час дії комендантської години, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на харківське видання "Думка".

Чиновники їздили Харковом на елітному позашляховику "Мерседес", використовуючи для проїзду через блокпости перепустки та паролі. За кермом був директор "Харківських тепломереж" Василь Скопенко, пасажиром був директор Департаменту інфраструктури Іван Кузнецов.

Коли "Мерседес" зупинили для перевірки документів, нетверезі Скопенко та Кузнецов почали кидатися на військових, нецензурно висловлюватись, стверджуючи, що вони герої війни.

На відео, знятому на місці інциденту видно, що Скопенко та Кузнєцов перебувають у стані сильного алкогольного сп'яніння, не можуть нормально сидіти, поводяться явно неадекватно та агресивно, нецензурно висловлюються на адресу військових.

Співробітники Нацполіції, які прибули на місце інциденту, склали на порушників порядку протокол.

Як повідомляє харківське видання "Об'єктив", 5 грудня на підставі зібраних матеріалів стосовно чиновників було відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу (загроза чи насильство щодо працівника правоохоронного органу). Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до 5 років або позбавлення волі на той самий термін.

Нагадаємо, це далеко не перший скандал, пов'язаний із поведінкою чиновників із команди мера Харкова Ігоря Терехова під час війни. Так, влітку директора Департаменту земельних відносин Харківської міськради Сергія Колесника під час військового стану та щоденних обстрілів Харкова було помічено на одному з найдорожчих курортів Лазурного берега Франції.

Він був показово звільнений Тереховим з посади. При цьому мер заявив, що подібна поведінка абсолютно неприпустима і будь-хто, хто дозволить собі подібне, буде також звільнений. Проте буквально через місяць співробітниця департаменту Харківської міськради Ганна Рябоконова відсвяткувала день народження у Ніцці та Монако і хвалилася про це у соцмережах. Ці випадки змусили експертів говорити про нездатність мера Харкова контролювати міськраду.