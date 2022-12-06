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Спеціальну декорацію в честь українських воїнів змонтували в одній зі столичних кав’ярень: "Хочу бути сміливим, як ЗСУ!". ВIДЕО

Спеціальну декорацію на честь Дня ЗСУ змонтували біля свого закладу власники однієї зі столичних ка’ярень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, декорація - це фігури чоловіка та жінки у формі українських збройних сил, що сидять на лавці перед кав'ярнею. Між ними встановлена табличка з написом "Хочу бути сміливим, як ЗСУ!".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Машиністи поїзда привітали бійців зі святом спеціальним написом на маршрутному табло: "Слава ЗСУ! #баште їх, рідні!". ВIДЕО

Автор: 

кава (84) День Збройних сил України (31)


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Орка тіло ляже в ґрунт, допоможе ЗСУ!
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06.12.2022 22:03 Відповісти
кожному чмобіку по чорнопакетному гробіку.
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07.12.2022 08:28 Відповісти
За таке потрібно штрафувать.
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06.12.2022 22:03 Відповісти
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06.12.2022 22:42 Відповісти
Хоспаді... свят..свят..свят..
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07.12.2022 01:53 Відповісти
Особисто я пропоную ігнорувати цю кав'ярню, не дай Боже насниться таке.
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07.12.2022 02:02 Відповісти
про интелект.. що у них в головах?
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07.12.2022 02:04 Відповісти
нормально...піде.
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07.12.2022 07:38 Відповісти
Дуже креативно, притому що Різдво "вже на носі".
Усім хто пише своє "фі" - погугліть "Пряничний чоловічок".
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07.12.2022 08:09 Відповісти
 
 