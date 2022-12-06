Спеціальну декорацію в честь українських воїнів змонтували в одній зі столичних кав’ярень: "Хочу бути сміливим, як ЗСУ!". ВIДЕО

Спеціальну декорацію на честь Дня ЗСУ змонтували біля свого закладу власники однієї зі столичних ка’ярень.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, декорація - це фігури чоловіка та жінки у формі українських збройних сил, що сидять на лавці перед кав'ярнею. Між ними встановлена табличка з написом "Хочу бути сміливим, як ЗСУ!".

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