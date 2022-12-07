Мобілізований окупант розповідає про масове дезертирство: "Пацаны уходят каждый день. В тыл и через границу". АУДIО
Мобілізований російський окупант на Донеччині розповів своїй матері в телефонній розмові про масове дезертирство і своє бажання втекти.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант дуже шкодує, що відправив свій паспорт в Росію. За його словами, з паспортом втекти додому було б значно легше.
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Топ коментарі
+15 Перехватчик
показати весь коментар07.12.2022 08:38
+12 Саша Пончик
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+11 Urs
показати весь коментар07.12.2022 08:41
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2. "в любой армии всегда были серуны" це не люба армія, це кацапська армія рабів, відловили (в тому числі на окупованих територіях), запхнули в танк, кадировці женуть у наступ, в прігожина так взагалі по джипіес за кожним загоном стежать, щоб не тікали і вчасно лізли в атаку
Так кацапи всі свої війни так воюють. Тому Німеччина у Другій Світовій втратила 7 мільйонів на всіх фронтах а СРСР 20 на одному.
Будьте щасливі що не в Луганську живете, бо точно би знали що і як работаєт.