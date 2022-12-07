Мобілізований окупант розповідає про масове дезертирство: "Пацаны уходят каждый день. В тыл и через границу". АУДIО

Мобілізований російський окупант на Донеччині розповів своїй матері в телефонній розмові про масове дезертирство і своє бажання втекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант дуже шкодує, що відправив свій паспорт в Росію. За його словами, з паспортом втекти додому було б значно легше.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група з 21 російського окупанта дезертувала 30 листопада на Донеччині та була повністю знищена, - Генштаб