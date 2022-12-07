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Мобілізований окупант розповідає про масове дезертирство: "Пацаны уходят каждый день. В тыл и через границу". АУДIО

Мобілізований російський окупант на Донеччині розповів своїй матері в телефонній розмові про масове дезертирство і своє бажання втекти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, окупант дуже шкодує, що відправив свій паспорт в Росію. За його словами, з паспортом втекти додому було б значно легше.

Увага! Ненормативна лексика!

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Група з 21 російського окупанта дезертувала 30 листопада на Донеччині та була повністю знищена, - Генштаб

Автор: 

армія рф (17373) дезертирство (295)


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Топ коментарі
+15
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07.12.2022 08:38
+12
А что ж так руцкий мир не нравица. Нех было в 14 году хороводы вокруг ху.ла водить твари продажные.
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07.12.2022 08:43
+11
а зачем им вообще паспорта оставляют? Надо паспорта прямо при призыве в военкоматах сжигать.
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07.12.2022 08:41
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07.12.2022 08:38 Відповісти
Долбодятел, дійшло через вісім років.
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07.12.2022 08:41 Відповісти
а зачем им вообще паспорта оставляют? Надо паспорта прямо при призыве в военкоматах сжигать.
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07.12.2022 08:41 Відповісти
А что ж так руцкий мир не нравица. Нех было в 14 году хороводы вокруг ху.ла водить твари продажные.
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07.12.2022 08:43 Відповісти
Все эти радиоперехвата ещё с весны как пошли, вызывают у меня только один вопрос на сегодня. Кто же тогда воюет под бахмутом сегодня, особенно с сентября начиная? Сибирские дивизии? В любой армии всегда были серуны, и на заводе любом есть лентяи. Это уже не работает.
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07.12.2022 09:33 Відповісти
Если всего один вопрос на сегодня - кто же тогда воюет под Бахмутом, то эта информация есть в открытом доступе.
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07.12.2022 09:45 Відповісти
Хватает на расее *********, правильнее сказать, их там до_уя. Багато ще праці в ЗСУ...
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07.12.2022 13:22 Відповісти
1. кого привезли ті і воюють, хто міг з"ї..ся, хто не міг - сидить в окопі
2. "в любой армии всегда были серуны" це не люба армія, це кацапська армія рабів, відловили (в тому числі на окупованих територіях), запхнули в танк, кадировці женуть у наступ, в прігожина так взагалі по джипіес за кожним загоном стежать, щоб не тікали і вчасно лізли в атаку
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08.12.2022 00:05 Відповісти
І шо "не работает"? Пропаганда?
Так кацапи всі свої війни так воюють. Тому Німеччина у Другій Світовій втратила 7 мільйонів на всіх фронтах а СРСР 20 на одному.
Будьте щасливі що не в Луганську живете, бо точно би знали що і як работаєт.
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08.12.2022 00:29 Відповісти
Так город где живеш как родителей не выбирают. В Харькове живу. 24 апреля вот скушал 69 пасочку здесь. Городов в жизни моей было много и каких только. Причем тут к тому коменту что обсуждаем город где мне довелось быть жить. На форуме масса народу, что найдя стилистическую и фонетическую ошибку в тексте с упоением демонстрируют свою узкую специалицию----а на хрена? Когда с хреном до хрена!
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08.12.2022 17:30 Відповісти
 
 