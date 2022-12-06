Сирена повітряної тривоги лунає у російському місті Енгельс, де базується стратегічна авіація армії РФ. ВIДЕО

В місті Енгельс Саратовської області Росії лунає сирена повітряної тривоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовані звуки сирени опублікований у соцмережі. Нагадаємо, що саме у цьому місті знаходиться авіабаза стратегічної авіації Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи на російських аеродромах | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО