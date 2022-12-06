Сирена повітряної тривоги лунає у російському місті Енгельс, де базується стратегічна авіація армії РФ. ВIДЕО
В місті Енгельс Саратовської області Росії лунає сирена повітряної тривоги.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовані звуки сирени опублікований у соцмережі. Нагадаємо, що саме у цьому місті знаходиться авіабаза стратегічної авіації Росії.
Топ коментарі
+64 Саша Пончик
показати весь коментар06.12.2022 23:12
+53 Pavlik Morozov #432325
показати весь коментар06.12.2022 23:13
+34 Aleksiey Ykropovich
показати весь коментар06.12.2022 23:10
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Также побегут
Українці ж не варвари якісь, і не орки, щоб руйнувати будівлю, заповнену цивільними.
Немає логіки.
Для чого тоді пошкоджувати стратегічну авіацію собі ж у збиток. Простіше підірвати багатоповерхівку, знайти дві візитки правого сектору і затримати кількох українців. Ефект буде куди більше.
Мобілізація давно уже не часткова, мобілізують ту к-сть м'яса, яку можуть забезпечити їхні ресурси 🙄
не встиг...
Тому,носії ракет треба утілізувати....
Енгельс помер???
Але ж я просила у Всесвіту, щоб сирена цілодобово вила у мАсквє, а у Засранівках тільки вночі та вранці.
Соответствующую сделку компания подписала с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems.
Они проведут совместную разработку и тестирование. Указанная система обороны основана на израильской Iron Beam.
Ее уникальность заключается в том, что она предназначена для отражения атак с использованием лазеров, а не ракет.
Вийте, пси, далі буде! Слава ЗСУ!