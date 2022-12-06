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Сирена повітряної тривоги лунає у російському місті Енгельс, де базується стратегічна авіація армії РФ. ВIДЕО

В місті Енгельс Саратовської області Росії лунає сирена повітряної тривоги.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис, на якому зафіксовані звуки сирени опублікований у соцмережі. Нагадаємо, що саме у цьому місті знаходиться авіабаза стратегічної авіації Росії.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Вибухи на російських аеродромах | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

авіація (4123) росія (65162)


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Топ коментарі
+64
Живите суки в страхе. Будут ещё хлопки тобто бавовна.
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06.12.2022 23:12
+53
Щоб вона їм лунала 24/7, ач, недобитки ворожі, як заметушились гади 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.12.2022 23:13
+34
"Поднял с калєн" ***** рабокацапов й ..... посадив на швабру.
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06.12.2022 23:10
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"Поднял с калєн" ***** рабокацапов й ..... посадив на швабру.
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06.12.2022 23:10 Відповісти
Ту-141, ще й вдосконалений Українцями -- це вам не ту-95
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06.12.2022 23:12 Відповісти
Живите суки в страхе. Будут ещё хлопки тобто бавовна.
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06.12.2022 23:12 Відповісти
какашенков скажет, шо это снова разрешили фабричный гудок )) холопов в ночную смену собираю,т шоб они в рало получили, пока за их спинами будет свора ***** с мечами прятаться )
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06.12.2022 23:12 Відповісти
Щоб вона їм лунала 24/7, ач, недобитки ворожі, як заметушились гади 😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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06.12.2022 23:13 Відповісти
це нова чи ще вчорашня, га
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06.12.2022 23:13 Відповісти
Це тепер постоянна
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06.12.2022 23:19 Відповісти
хто не розуміє - поясню. Кацапи б'ють по своїм аеропотрам для того ,щоб зробити повну мобілізацію. Жара попереду і не потрібно сміятись. ***** - це фанат 1941-1945 року.
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06.12.2022 23:13 Відповісти
І що робити з отарами мобілізованих ? Як їх забезпечити?
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06.12.2022 23:17 Відповісти
так як і в 1941 .Кацапам не до цього. але їх буде маса. і їх всіх доедеться вбити.
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06.12.2022 23:18 Відповісти
Їхні заґрадатряди з цим чудово впораються.
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06.12.2022 23:20 Відповісти
Они не бессмертные тоже

Также побегут
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06.12.2022 23:26 Відповісти
Їхні заґрадатряди то наша п'ята колона
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06.12.2022 23:34 Відповісти
Або здадуться в полон як власовці ((
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06.12.2022 23:30 Відповісти
І закопати . Добре, що тепер є високопродуктивні землерийні машини. Треба більше змінних люф до кулеметів і гармат, бо перегріваються і зношуються
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06.12.2022 23:31 Відповісти
утилизация..25милионов
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06.12.2022 23:29 Відповісти
25 - ні точно. а мільйини 3-5 вже буде проблемою
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06.12.2022 23:31 Відповісти
як що робити ??? утилізовувати, брати в полон, ствовати з колоборантів різні аналоги РОА, РОНА, Русланд, хві, тощо - так робили німці у перші 2 роки, німецько-кацапської війнуи 1941-45 рр (на кацапії носить довілі дивну, міфічну назву - "вов") доки США і В,Британія не підігнала цбому червоному комуно-нацистькому окупаційному біонепотребу ленд-ліз !!! зараз у кацапів ленд-лізу не буде !!!
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07.12.2022 05:16 Відповісти
Китай повним ходом поставляє все що потрібно
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07.12.2022 07:16 Відповісти
А чим повна мобілізація відрізнятиметься від їхньої "часткової"? Взагалі не бачу причин так заморочуватись з приводом для об'явлєнія " вставайсранааґромная".
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06.12.2022 23:19 Відповісти
У кацапських аеропортах бавовни ще не було.

Українці ж не варвари якісь, і не орки, щоб руйнувати будівлю, заповнену цивільними.
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06.12.2022 23:20 Відповісти
***** не фонат а iпонат 1952 року.
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06.12.2022 23:21 Відповісти
да.да,как раз по стратегическим аеродромам,когда помимо железяк важных еще и репутацию в минус загнать,вообще не вариант,это если рельсу на путях немного подорвали и заявляли о дрг это да это почерк гебни,обычной русне ******* на свое железо если дадут повестку пойдут дохнуть без мотивации но пойдут немного ******** народец,хуже только бульбазавры по аморфности)по твоей логике следующим шагом будет взрыв стратег.яо прямо в шахте ну что б 100 процентов моб.обьявить))))
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06.12.2022 23:21 Відповісти
Глупости вы пишите. Если нужна провокация, кацапы сделают чтобы было побольше жертв и поменьше ущерба для военной инфраструктуры.
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06.12.2022 23:25 Відповісти
Піроман чи беллікоман.
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07.12.2022 00:16 Відповісти
він фанат сраліна
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07.12.2022 01:51 Відповісти
Кацапи б'ють по своїм аеропортам ?
Немає логіки.
Для чого тоді пошкоджувати стратегічну авіацію собі ж у збиток. Простіше підірвати багатоповерхівку, знайти дві візитки правого сектору і затримати кількох українців. Ефект буде куди більше.
Мобілізація давно уже не часткова, мобілізують ту к-сть м'яса, яку можуть забезпечити їхні ресурси 🙄
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07.12.2022 03:10 Відповісти
Тю. А шо такоє?
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06.12.2022 23:16 Відповісти
хотів теж але без, тю
не встиг...
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06.12.2022 23:18 Відповісти
спецоперация депутинизация
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06.12.2022 23:35 Відповісти
Что то там вдали горит уже
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06.12.2022 23:16 Відповісти
З почином, тварюки….., щоб усі 24/7 по всій кацапЄтовкі лунала сирена….
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06.12.2022 23:16 Відповісти
Якщо ракети недораша зможе якось виготовляти,то знищені літаки - це проблема..
Тому,носії ракет треба утілізувати....
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06.12.2022 23:16 Відповісти
Сподіваюсь,що це онлайн))а не вчорашні))
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06.12.2022 23:22 Відповісти
значит что-то летит
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06.12.2022 23:34 Відповісти
Карлсон такі відвідав Саратовську народну республіку.
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06.12.2022 23:45 Відповісти
Та ета нє сірена, гудок на завод...
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06.12.2022 23:53 Відповісти
Скоріш за все відгепають ППО по горобцям і потім скажуть що збили 100500 Хаймарсів, 9000000 беспілотників, а на останок підкинуть рештки вчорашнього безпілотника. Буде заспокійливе для кацапобидла.
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07.12.2022 00:01 Відповісти
Сирена повітряної тривоги лунає у російському місті Енгельс

Енгельс помер???
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07.12.2022 00:06 Відповісти
Моя мрія потихеньку починає здійснюватись.

Але ж я просила у Всесвіту, щоб сирена цілодобово вила у мАсквє, а у Засранівках тільки вночі та вранці.
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07.12.2022 00:08 Відповісти
Все ще буде. Колесо розкручується повільно, але впевнено.
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07.12.2022 10:19 Відповісти
саечку за испуг
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07.12.2022 00:08 Відповісти
шо знову
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07.12.2022 00:18 Відповісти
Так их, так... Классная синхронизация : тока шо в Одессе свет появился (после тревоги в Энгельсе). Трепещите, кацапы, бумеранг возвращается.
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07.12.2022 01:12 Відповісти
А шоб в кацапів, то була колискова.
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07.12.2022 02:10 Відповісти
Правильно делают что тренируются, мне кажеться что наши их систему свой-чужой ломанули. Рашка сейчас беззащитна как младенец.
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07.12.2022 04:18 Відповісти
Производитель HIMARS, оборонная производственная компания Lockheed Martin разработает системы лазерного оружия высокой энергии.
Соответствующую сделку компания подписала с израильским производителем Rafael Advanced Defense Systems.

Они проведут совместную разработку и тестирование. Указанная система обороны основана на израильской Iron Beam.
Ее уникальность заключается в том, что она предназначена для отражения атак с использованием лазеров, а не ракет.
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07.12.2022 05:51 Відповісти
Отражение атак лазером, намного дешевле, чем отражение ракетами.
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07.12.2022 05:55 Відповісти
У гру ракетами можна грати і вдвох.
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07.12.2022 08:25 Відповісти
То не сирена, то кацапи виють від жаху!
Вийте, пси, далі буде! Слава ЗСУ!
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07.12.2022 09:32 Відповісти
 
 