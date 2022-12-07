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Манікюрний салон в паркінгу та перукарня на тротуарі: українці активно підтримують флешмоб незламності і показують, що російські ракети не заважають їм працювати та відпочивати. ВIДЕО

Українці активно підтримують флешмоб незламності і показують, що російські ракети не зможуть їм завадити працювати, відпочивати, зустрічатися з друзями та разом долати труднощі, що виникають після російських ракетних обстрілів.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі користувачі активно публікують відеозаписи, що зроблені для підтримки флешмобу.

Увага! Ненормативна лексика!

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крилаті ракети (1073) флешмоб (88)


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Незламну українську націю не зламати...
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07.12.2022 10:10 Відповісти
це не флешмоб, а життя.. флешмоби тільки у тих, що мівіну з скумбрією по 8 грн топчуть
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07.12.2022 10:32 Відповісти
Слава Ураїні! Смерть катам!
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07.12.2022 10:41 Відповісти
УКРАЇНІ!
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07.12.2022 10:43 Відповісти
Ще б ті совкодрочерні забудовники будувати ті паркінги, а не відмазувалися в законах....
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07.12.2022 12:30 Відповісти
Mogę i chcę przyjąć do samodzielnego mieszkania pokój , kuchnia, łazienka 2 osoby (mama +dziecko, która nie ma jak przetrwać zimy. 130 km od granicy z Ukrainą, spokojny dom na wsi. Pomogę we wszystkim.
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07.12.2022 12:58 Відповісти
Dziękuję bardzo! Dziś piszecie nową historię stosunków między Ukrainą a Polską!)
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07.12.2022 15:08 Відповісти
🙏
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07.12.2022 15:12 Відповісти
 
 