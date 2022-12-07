Манікюрний салон в паркінгу та перукарня на тротуарі: українці активно підтримують флешмоб незламності і показують, що російські ракети не заважають їм працювати та відпочивати. ВIДЕО
Українці активно підтримують флешмоб незламності і показують, що російські ракети не зможуть їм завадити працювати, відпочивати, зустрічатися з друзями та разом долати труднощі, що виникають після російських ракетних обстрілів.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, в мережі користувачі активно публікують відеозаписи, що зроблені для підтримки флешмобу.
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Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.12.2022 10:10 Відповісти Мені подобається 16
Alexey Prus #505938
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Mikev V
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Garry Dron #477536
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Princ Stocki
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я гражданин Украины
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Nick Nemo
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