Слюсар Ерік з німецького міста Куксхафен пішов добровольцем у ЗСУ, щоб звільняти Херсон, у якому мешкають його бабуся, дідусь та тітка. ВIДЕО

Слюсар Ерік з німецького міста Куксхафен пішов добровольцем у ЗСУ, щоб звільнити Херсон, у якому мешкають його бабуся, дідусь та тітка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зустрічі Еріка з родичами у визволеному місті опублікований у соцмережах.

"Ерік - слюсар з німецького міста Куксхафен. Він поїхав на війну в Україну, щоб визволити в Херсоні своїх дідуся, бабусю і тітку. Він плакав, коли нарешті йому вдалося їх обійняти. Німецька мова в Херсоні - це мова визволителів від фашизму. Ось так повернулася історія", - йдеться в коментарі до відео.

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