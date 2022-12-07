Слюсар Ерік з німецького міста Куксхафен пішов добровольцем у ЗСУ, щоб звільняти Херсон, у якому мешкають його бабуся, дідусь та тітка. ВIДЕО
Слюсар Ерік з німецького міста Куксхафен пішов добровольцем у ЗСУ, щоб звільнити Херсон, у якому мешкають його бабуся, дідусь та тітка.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зустрічі Еріка з родичами у визволеному місті опублікований у соцмережах.
"Ерік - слюсар з німецького міста Куксхафен. Він поїхав на війну в Україну, щоб визволити в Херсоні своїх дідуся, бабусю і тітку. Він плакав, коли нарешті йому вдалося їх обійняти. Німецька мова в Херсоні - це мова визволителів від фашизму. Ось так повернулася історія", - йдеться в коментарі до відео.
Топ коментарі
+100 A San
показати весь коментар07.12.2022 10:34
+71 Алекс Скела
показати весь коментар07.12.2022 10:33
+49 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар07.12.2022 10:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
нам би так, колаборантів та манкуртів повичищати.
Однако....
З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри , кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE сало , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE масло , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.
На фото -- нинішній Мелітопольський район Запорізької області.
А немцы борются с фашизмом.
Так история перевернулась.
И возможно тогда сцыкуны в немецком правительстве будут передавать нам те же системы Patriot
Кроме того Patriot хороши именно тем, что они интегрированы в общую систему безопасности. Для противодействия ракетам используются данные со спутников и авиации. Ты где эти данные брать собрался? А без них эти комплексы вряд ли будут лучше тех же С300. Только ракеты к ним будут раз так в 10 дороже.
N.B. Політрукіт, коммісаріт я муут ****** (це слова з дуже відомої фінської пісні) у Другу світову фінські і німецькі солдати недостатньо знищили. Але справедливість все-одно повертається, вісімдесят років по тому.
Звичайні німці показують приклади героїзму на відміну від свого політичного уряду.
стариков, пришлось сначала воевать с армией россии. Ведь они напали и захватили город...
за это дедываевали чтоб их внуки убивали мирных украинцев на украинской (!!!) земле ???? чтобы бомбили украинские электроподстанции и многоэтажки и гордились этим???
****** русня...конченная !!! до какого ж преступления без срока давности докатилась ты тварь ?????
\
Читайте історію,але не кацапську а справжню
По-хорошему, им бы надо было сделать себе харакири любым доступным способом, чтобы не дать выплеснуться позору наружу, но глядя на их самодовольные рожи, становится понятна невозможность таких мероприятий. Такие даже выйти в окно не смогут, как это делали многие товарищи в так любимой ими стране (не Германии). В общем, нет политической воли отдать этих деятелей в руки правосудия и потому они продолжают множить позор.
https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-1/