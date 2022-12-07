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Слюсар Ерік з німецького міста Куксхафен пішов добровольцем у ЗСУ, щоб звільняти Херсон, у якому мешкають його бабуся, дідусь та тітка. ВIДЕО

Слюсар Ерік з німецького міста Куксхафен пішов добровольцем у ЗСУ, щоб звільнити Херсон, у якому мешкають його бабуся, дідусь та тітка.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис зустрічі Еріка з родичами у визволеному місті опублікований у соцмережах.

"Ерік - слюсар з німецького міста Куксхафен. Він поїхав на війну в Україну, щоб визволити в Херсоні своїх дідуся, бабусю і тітку. Він плакав, коли нарешті йому вдалося їх обійняти. Німецька мова в Херсоні - це мова визволителів від фашизму. Ось так повернулася історія", - йдеться в коментарі до відео.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Через велику кількість добровольців сьогодні в Україні немає потреби вручати повістки на блокпостах, - МВС

Автор: 

Німеччина (7353) добровольці (918)


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Топ коментарі
+100
Німці допомагають визволять Україну від фашистів.
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07.12.2022 10:34
+71
Уклін тобі, Воїне!
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07.12.2022 10:33
+49
Слюсарю Еріку-респект...
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07.12.2022 10:34
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Уклін тобі, Воїне!
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07.12.2022 10:33 Відповісти
Низький уклін всім цивілізаційним країнам, які нам допомогають. Низький уклін воїнам інтернаціонального легіону. В репараціях має бути врахована і подяка нашим західним партнерам за їх допомогу, яку вони відривали зі своїх бюджетів аби Світло перемогло темряву.
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07.12.2022 13:52 Відповісти
Німці допомагають визволять Україну від фашистів.
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07.12.2022 10:34 Відповісти
Мда... вот это история повернулась с ног на голову....
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07.12.2022 10:37 Відповісти
Все якраз становиться на свої місця.розплата нащадкам кацапо-комуністів за їх злочини.
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07.12.2022 10:42 Відповісти
вони і у себе в Німеччині неслабо почали чистити.
нам би так, колаборантів та манкуртів повичищати.
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07.12.2022 13:25 Відповісти
Слюсарю Еріку-респект...
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07.12.2022 10:34 Відповісти
Наші справжні діди, які загинули у 1941-1945 (в мене особисто загинув у боях на Північному Кавказі), були б реально здивовані...
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07.12.2022 10:43 Відповісти
Мій дід загинув звільняючи Харків в 1943. Йому було лише 35 років і вдома на нього чекали четверо дітей. Як би він міг то побачити, що накоїли рашисти, то вмер би знову.
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07.12.2022 11:29 Відповісти
Аналогічно. Прадід, Будапешт, 1944.
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07.12.2022 13:29 Відповісти
А мій пропав без вісти у Дарницькому концтаборі - потрапив у полон на Дніпропетровщині у 41-му
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07.12.2022 15:08 Відповісти
Куксхафен, гарне тихе містечко на березі Північного моря.
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07.12.2022 10:35 Відповісти
Так, бували там і у Ґлюкштадті ("містечко щастя" , куштували їх дуже своєрідні місцеві наїдки Рибу у деяких стравах готують так, що й не подумав би, що так можна!
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07.12.2022 13:34 Відповісти
das ist gut zu hören
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07.12.2022 10:37 Відповісти
Респект и уважение!
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07.12.2022 10:45 Відповісти
Слесарь с Германии поехал воевать с руссо-фашизмом, а орденоносцы с "Квартала" упали на мороз!
Однако....
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07.12.2022 10:47 Відповісти
Кварталовцы мотивируют,что они не обучены военному делу но реальная причина,они не воспитаны украинцами, патриотами, они как и мосейчук, любят только то ,что можно на хлеб намазать
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07.12.2022 10:50 Відповісти
По телеку где то крутят рекламу что бы все бежали на концерты "дизель шоу", и бегом выносили последние деньги из дому. Там еще жирдяй говорит - "Вдаримо гумором та сміхом по ворогу!" Какая ничтожная реклама, постыдились бы такое крутить во время войны. В прифронтовых населённых пунктах люди голодаю, мёрзнут, а тут сытые жидовские хари на всю страну говорят несите нам бабло, мы заскучали за икрой, омарами, и шампанским по 1к евро. Я их возненавидел после этой рекламы.
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07.12.2022 13:56 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/12_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 12 лютого 1918 Рада народних міністрів УНР, яка перебувала у https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80 Житомирі , прийняла рішення просити військової допомоги у Німеччини. Того ж дня німецькій делегації у Брест-Литовську було передано заклик до https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%96%D0%BC%D1%86%D1%96 німецького народу з проханням про допомогу. https://uk.wikipedia.org/wiki/21_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 21 лютого німецькі, а https://uk.wikipedia.org/wiki/27_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE 27 лютого й австрійські війська розпочали просування в Україну.


З приходом німців у Києві миттєво встановилися порядок і спокій. Зникли грабунки й насильства. Навіть пізньої ночі можна було ходити по вулицях, не відчуваючи небезпеки. Відкрилися https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80 театри , кінематограф, ресторани, магазини. Зголоднілі за війну німецькі солдати були просто приголомшені великою кількістю продуктів харчування у київських магазинах, вони, типово, купчилися біля вітрин, де були виставлені смажені поросята, кури, гуси, качки, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BB%D0%BE сало , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE масло , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D1%83%D0%BA%D0%BE%D1%80 цукор і різні солодощі, які можна було придбати без усяких карток і за порівняно низькими цінами. Зранку на базарах німці залюбки купували сало, що стало звичайною на той час картиною.
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07.12.2022 10:48 Відповісти
Були часи!



На фото -- нинішній Мелітопольський район Запорізької області.
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07.12.2022 15:27 Відповісти
Це щастя, коли є такий онук.
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07.12.2022 10:53 Відповісти
Vielen Dank an den Krieger der Ukraine aus Deutschland.
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07.12.2022 10:59 Відповісти
Сейчас фашисты уже русские.
А немцы борются с фашизмом.
Так история перевернулась.
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07.12.2022 10:59 Відповісти
забирай їх звідти, солдат, тому що "русские свиньи " поки що не заспокоїлись...
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07.12.2022 11:01 Відповісти
Дякуємо тобі, Ерік!
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07.12.2022 11:05 Відповісти
Вот такие видео нужно ежедневно показывать в Германии в вечерних выпусках новостей. Чтобы граждане Германии видели и понимали, шо здесь идет война и Украине нужно помогать, прежде всего вооружением и военной техникой.
И возможно тогда сцыкуны в немецком правительстве будут передавать нам те же системы Patriot
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07.12.2022 11:18 Відповісти
Пересмотрел марафона? Ну никак Германия не может передать тебе Patriot, потому как этими комплексами распоряжаются исключительно США, и обслуживают их только США, и никаким "левым" странам эти комплексы без расчетов не поставляются. Турции (которая как бы член НАТО) отказали в продаже американских самолетов, после того, как они купили ПВО у паРаши. Как думаешь, почему? А Patriot является частью эшелонированной системы ПВО США. Неужели ты считаешь, что штаты будут рисковать своей безопасностью?
Кроме того Patriot хороши именно тем, что они интегрированы в общую систему безопасности. Для противодействия ракетам используются данные со спутников и авиации. Ты где эти данные брать собрался? А без них эти комплексы вряд ли будут лучше тех же С300. Только ракеты к ним будут раз так в 10 дороже.
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07.12.2022 20:26 Відповісти
Твій учинок, воїне, має пам'ятати Україна! Дякуємо.
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07.12.2022 11:18 Відповісти
дойче-зольдатен повага
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07.12.2022 11:28 Відповісти
Дякуємо, Солдате. 🇩🇪🇺🇦

N.B. Політрукіт, коммісаріт я муут ****** (це слова з дуже відомої фінської пісні) у Другу світову фінські і німецькі солдати недостатньо знищили. Але справедливість все-одно повертається, вісімдесят років по тому.
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07.12.2022 12:15 Відповісти
Це круто, справжній вояка щоб заткнути кацапську пропаганду про нацистів 😎
Звичайні німці показують приклади героїзму на відміну від свого політичного уряду.
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07.12.2022 12:23 Відповісти
Нічого не зрозумів, але сподобалось.
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07.12.2022 12:51 Відповісти
Там сльози усе сказали.
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07.12.2022 13:30 Відповісти
это немец-переселенец из Украины, его родители маленьким увезли в Германию. А дедушка и бабушки остались, наверное, не захотели резко менять жизненный уклад. Эрик вырос, и чтобы навестить
стариков, пришлось сначала воевать с армией россии. Ведь они напали и захватили город...
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08.12.2022 04:03 Відповісти
кто б сказал в 1945... что в 2022 Германия будет помогать Украине бить раша-фашистов????
за это дедываевали чтоб их внуки убивали мирных украинцев на украинской (!!!) земле ???? чтобы бомбили украинские электроподстанции и многоэтажки и гордились этим???
****** русня...конченная !!! до какого ж преступления без срока давности докатилась ты тварь ?????
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07.12.2022 14:39 Відповісти
вони були такими завжди
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07.12.2022 22:20 Відповісти
Viel Glück, Erik!
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07.12.2022 14:58 Відповісти
А коли ми побачемо героіческих трусів із 95 кварталу,шо кішка тонка труси.
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07.12.2022 17:15 Відповісти
а міг би тихесенько сідити у себе в Німеччини.
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07.12.2022 21:26 Відповісти
Это просто чсудесное Зазеркалье-Эрики освобождают Украину от *****тых Ванек!!! а тут в Германии стадо русаков-казахских немцев рвут жопу за х*йло..брызжа ядовитой бункерной слюной"..Я лезу в драку...а эти твари ещё пугают меня полицией!!
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07.12.2022 21:51 Відповісти
Гарна історія,дякую
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07.12.2022 22:01 Відповісти
Ніхто не згадує що нацистами німців зробив ссср,сталін,
\
Читайте історію,але не кацапську а справжню
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07.12.2022 22:11 Відповісти
Несколько раз в материалах о Германии мы писали о том, что оттуда нам сообщают о работе немецких спецслужб, которые уже накопили килотонны материалов на свою политическую дрянь, включая фрау Меркель и ее предшественника - Шредера, но не могут реализовать наработки в процессуальном плане. В самом деле, если прямо сейчас пустить материалы в суды, то окажется, что из двух экс-канцлеров Германии, оба - агенты Кремля.

По-хорошему, им бы надо было сделать себе харакири любым доступным способом, чтобы не дать выплеснуться позору наружу, но глядя на их самодовольные рожи, становится понятна невозможность таких мероприятий. Такие даже выйти в окно не смогут, как это делали многие товарищи в так любимой ими стране (не Германии). В общем, нет политической воли отдать этих деятелей в руки правосудия и потому они продолжают множить позор.

https://defence-line.org/2022/12/sluzhba-bozhya-za-rabotoj-chast-1/
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08.12.2022 01:46 Відповісти
А переклад того що Ерік говорить можна надрукувати ?
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08.12.2022 10:37 Відповісти
 
 