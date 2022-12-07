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На окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими, загинуло 16 осіб. ВIДЕО
На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок чого 16 з них загинули, а троє знаходяться в реанімації у важкому стані.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.
За даними російських ЗМІ, у Шахтарському районі Донецької області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус з військовими.
"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали...Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+53 Старый зольдат
показати весь коментар07.12.2022 09:50
+33 Алимжон Кегельбанов
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+29 Белла Богун
показати весь коментар07.12.2022 09:55
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Слава Богу, є і загиблі, і постраждалі!
у Шахтарському районі Донецької області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус з військовими.
Ні, нікуя, половина коментів: "а де написано, що військові?"
В тексті написано!!!
хороший кацап - дохлий кацап!
(Евангелие от ЗСУ)
У меня в Риге под окном когда какой то Шумахер на AUDI в лобовую в городской автобус влип, то вокруг автобуса ходил в шоке водитель автобуса (к счастью был пустой и ехал меньше 50), а вокруг было 16 (ШЕСТНАДЦАТЬ!!!) машин спецслужб - скорые, реанимобили, службы спасения (у нас они же пожарные) со штабом, муниципальная полиция, дорожная полиция, государственная полиция, эвакуатор, кран, тягачи, которые помогали троллейбусам объезжать место аварии, пока водителя вырезали из металлолома. Весь район светился от мигалок!
В легковушке был ОДИН водитель, практически без шансов выжить! До последнего боролись...
Наллю-ка шампанського.
просто кайф....
День обіцяє бути гарним.