УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4476 відвідувачів онлайн
Новини Відео Окуповані території
17 523 50

На окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими, загинуло 16 осіб. ВIДЕО

На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок чого 16 з них загинули, а троє знаходяться в реанімації у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на російські ЗМІ.

За даними російських ЗМІ,  у Шахтарському районі Донецької області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус з військовими.

"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали...Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні. 

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДТП (4467) Донбас (22356) військовослужбовці (4749)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+53
Какое же это ДТП? Это благое дело Боженька сделал. Собрал до купы мудаков и отправил в Пекло.
показати весь коментар
07.12.2022 09:50
+33
Верной дорогой идете, дебильі!
показати весь коментар
07.12.2022 09:50
+29
Головне, люди не постраждали!
показати весь коментар
07.12.2022 09:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Верной дорогой идете, дебильі!
показати весь коментар
07.12.2022 09:50 Відповісти
Какое же это ДТП? Это благое дело Боженька сделал. Собрал до купы мудаков и отправил в Пекло.
показати весь коментар
07.12.2022 09:50 Відповісти
.....на концерт кабздона в гундяївський рай!!
показати весь коментар
07.12.2022 10:17 Відповісти
хорошо....но мало.
показати весь коментар
07.12.2022 10:50 Відповісти
Мало.... но хорошо же!
показати весь коментар
07.12.2022 15:08 Відповісти
Вай, вай! Як ми показово ненавидим усрусів але дзявкаєм їхньою рідною недомовою, якийсь малорос двуликий і смердючий.
показати весь коментар
07.12.2022 13:30 Відповісти
Яка сумна новина )))
показати весь коментар
07.12.2022 09:51 Відповісти
Це дуже хароша ДТП!
Слава Богу, є і загиблі, і постраждалі!
показати весь коментар
07.12.2022 09:51 Відповісти
Головне, люди не постраждали!
показати весь коментар
07.12.2022 09:55 Відповісти
яка економія патронів, снарядів, спорядження! і автоваз працює в 4 зміни!
показати весь коментар
07.12.2022 09:55 Відповісти
Шкода що не був набитий додатково тротилом, щоб іпанув ...
показати весь коментар
07.12.2022 09:55 Відповісти
Не зрозуміло. Загинули саме військові чи цивільні? Аби тільки перше...
показати весь коментар
07.12.2022 09:58 Відповісти
Військова машина зіткнулася з військовим бусиком,які цивільні?
показати весь коментар
07.12.2022 10:03 Відповісти
Де про військовий бусік?
показати весь коментар
07.12.2022 10:11 Відповісти
Чому! Чому нарід не може уважно прочитати новину? Написано ж:

у Шахтарському районі Донецької області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус з військовими.

Ні, нікуя, половина коментів: "а де написано, що військові?"
В тексті написано!!!
показати весь коментар
07.12.2022 10:53 Відповісти
"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей" - дубль два - де про військових у иікроавтобусі? Це саме повідомлення, а не його викладення Цензором.
показати весь коментар
07.12.2022 11:07 Відповісти
".. Чем больше сдадим, тем лучше!" (-с)
показати весь коментар
07.12.2022 09:59 Відповісти
Для чого дофантазовувати, що загинуло саме 16 російських військових? Судячи по відео більшість із 16 саме цивільні в мікроавтобусі.
показати весь коментар
07.12.2022 10:01 Відповісти
Думаю что как раз таки не гражданские в микроавтобусе были, а так же как в грузовике - мобики. Как раз количество соответствует.
показати весь коментар
07.12.2022 10:27 Відповісти
Чомусь не запалало,тоді б не було здогадок.
показати весь коментар
07.12.2022 12:27 Відповісти
Більше їм не пить бояру.
показати весь коментар
07.12.2022 10:02 Відповісти
Менше нашим хлопцям і дівчатам прийдеться їх відправляти за "ладами".
показати весь коментар
07.12.2022 10:03 Відповісти
Просто гарна новина 😀
показати весь коментар
07.12.2022 10:03 Відповісти
92740 + 16 (а може й ще +3 - реанімаційних)
показати весь коментар
07.12.2022 10:06 Відповісти
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!
показати весь коментар
07.12.2022 10:16 Відповісти
"И посмотрел Господь на это, и сказал - за*бись!"
(Евангелие от ЗСУ)
показати весь коментар
07.12.2022 10:18 Відповісти
В ад опаздывали
показати весь коментар
07.12.2022 10:19 Відповісти
Файно. А тих трьох до купи потрібно. Ввечері перевірю.
показати весь коментар
07.12.2022 10:20 Відповісти
Сколько спецтранспорта понаехало, медики суетятся, служба спасения, вертолёты для тяжёлых, вот это вошли в страну великого рывка! Обзавидуешься!

У меня в Риге под окном когда какой то Шумахер на AUDI в лобовую в городской автобус влип, то вокруг автобуса ходил в шоке водитель автобуса (к счастью был пустой и ехал меньше 50), а вокруг было 16 (ШЕСТНАДЦАТЬ!!!) машин спецслужб - скорые, реанимобили, службы спасения (у нас они же пожарные) со штабом, муниципальная полиция, дорожная полиция, государственная полиция, эвакуатор, кран, тягачи, которые помогали троллейбусам объезжать место аварии, пока водителя вырезали из металлолома. Весь район светился от мигалок!
В легковушке был ОДИН водитель, практически без шансов выжить! До последнего боролись...
показати весь коментар
07.12.2022 10:25 Відповісти
знов покурили...
показати весь коментар
07.12.2022 10:26 Відповісти
Нєвиносiмо таке читать...
Наллю-ка шампанського.
показати весь коментар
07.12.2022 10:41 Відповісти
ну есть же, есть хорошие новости
показати весь коментар
07.12.2022 10:45 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2022 10:48 Відповісти
Микроавтобус завалился набок, ни взрывов, ни пожара - и сразу 16 трупов, однако..
показати весь коментар
07.12.2022 10:52 Відповісти
звідки там люди?
показати весь коментар
07.12.2022 10:53 Відповісти
Ну и кто говорил, что хороших мокшан не бывает? Так поздравить ВСУ - это уметь надо.
показати весь коментар
07.12.2022 10:53 Відповісти
Ех, детонації не було...
показати весь коментар
07.12.2022 10:54 Відповісти
Водію вантажівки дадуть героя України?
показати весь коментар
07.12.2022 11:01 Відповісти
поспішали та здохли раніше...
показати весь коментар
07.12.2022 11:05 Відповісти
Отличный результат. Браво.
показати весь коментар
07.12.2022 11:13 Відповісти
з ранку, під каву....
просто кайф....
показати весь коментар
07.12.2022 11:20 Відповісти
Тю, а звідки там люди взялись? Там же тільки кацапи були і їх яєлизи лугандонці.
показати весь коментар
07.12.2022 11:25 Відповісти
Утро почалось з радісної новини.
День обіцяє бути гарним.
показати весь коментар
07.12.2022 12:24 Відповісти
заробили 100 рублєй
показати весь коментар
07.12.2022 13:28 Відповісти
Смысл реанимации, когда проще добить?
показати весь коментар
07.12.2022 13:36 Відповісти
За таку смерть ладу не дадуть...
показати весь коментар
07.12.2022 15:04 Відповісти
А, камни с неба, там не валяются?
показати весь коментар
07.12.2022 17:42 Відповісти
Хіба в ЛДНР ще живуть люди?
показати весь коментар
07.12.2022 17:44 Відповісти
Есть хорошие кацапы, но они об этом уже не узнают!
показати весь коментар
07.12.2022 17:44 Відповісти
побольше и почаще таких дтп!
показати весь коментар
07.12.2022 20:07 Відповісти
 
 