На окупованому Донбасі сталася ДТП з російськими військовими, загинуло 16 осіб. ВIДЕО

На трасі між окупованими Шахтарськом та Торезом на Донбасі сталася ДТП за участі російських військових. Внаслідок чого 16 з них загинули, а троє знаходяться в реанімації у важкому стані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російські ЗМІ.

За даними російських ЗМІ, у Шахтарському районі Донецької області зіткнулися вантажівка та мікроавтобус з військовими.

"Вантажівка з військовослужбовцями та мікроавтобус зіткнулися в "ДНР", загинули 16 людей, ще троє постраждали...Троє постраждалих перебувають у реанімації у тяжкому стані", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Військова вантажівка з окупантами врізалася у легковик в окупованому Криму: Постраждали 17 осіб. ФОТОрепортаж