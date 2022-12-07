Інтерв’ю з полоненими окупантами варто робити для обміну та визволення українських захисників, - Бутусов. ВIДЕО

Інтерв’ю з полоненими окупантами дивляться в усьому світі, зокрема в Росії.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські солдати можуть бути для нас, навіть такі зеки, цінним обмінним фондом, який дозволяє нам зберегти життя українських воїнів. Інтерв'ю треба робити, на мій погляд, з усіма полоненими. Вони є джерелом дуже важливої інформації про організацію, управління, боєздатність противника. Про його морально-психологічний стан, про ситуацію в РФ. Перегляди показують, що такі відео дивляться як в Україні, так і в усьому світі, і в РФ. Вони мають велику популярність", - наголосив журналіст.

"Я жалкую тільки про одне, що у нас такі інтерв'ю робляться не з усіма полоненими і не так багато, як хотілося б. На жаль, тільки менша частина полонених проходить через інтерв'ю. На жаль, інтерв'ю ці дозволяють робити дуже обмеженій кількості людей. Я б робив їх набагато більше, я б робив їх доступнішими для журналістів, щоб можна було ставити багато питань. Звичайно, за їхньої згоди, це важливий матеріал", - підсумував Бутусов.

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