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Інтерв’ю з полоненими окупантами варто робити для обміну та визволення українських захисників, - Бутусов. ВIДЕО

Інтерв’ю з полоненими окупантами дивляться в усьому світі, зокрема в Росії.

Про це розповів головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Російські солдати можуть бути для нас, навіть такі зеки, цінним обмінним фондом, який дозволяє нам зберегти життя українських воїнів. Інтерв'ю треба робити, на мій погляд, з усіма полоненими. Вони є джерелом дуже важливої інформації про організацію, управління, боєздатність противника. Про його морально-психологічний стан, про ситуацію в РФ. Перегляди показують, що такі відео дивляться як в Україні, так і в усьому світі, і в РФ. Вони мають велику популярність", - наголосив журналіст.

"Я жалкую тільки про одне, що у нас такі інтерв'ю робляться не з усіма полоненими і не так багато, як хотілося б. На жаль, тільки менша частина полонених проходить через інтерв'ю. На жаль, інтерв'ю ці дозволяють робити дуже обмеженій кількості людей. Я б робив їх набагато більше, я б робив їх доступнішими для журналістів, щоб можна було ставити багато питань. Звичайно, за їхньої згоди, це важливий матеріал", - підсумував Бутусов.

Також дивіться: Вибухи на російських аеродромах | Бутусов НАЖИВО. ВIДЕО

Автор: 

Бутусов Юрій (3589) полонені (2264)


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Топ коментарі
+4
Кожна умовно "медійна" персона має вищу ціну для обміну, і навпаки чим менше згадуєш тим ціна менша.
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07.12.2022 13:28
+3
З якого біса НАШИМ полоненим "розголос у ЗМІ" - ЗАВАЖАЄ,
а рашистськім полоненим навпаки - ДОПОМОГАЄ?!
Ви "або хрестик знімити, або штани вдягніть"!
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07.12.2022 11:25
+2
може і так, але питання повинні бути - ПРОДУМАНІ, і до чогось "підводити"!!!! а не кіздьож перекрашеного ватанского довпойоба золкіна, з питаннями "старшокласника біля діскатєки" !!!!
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07.12.2022 13:29
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З якого біса НАШИМ полоненим "розголос у ЗМІ" - ЗАВАЖАЄ,
а рашистськім полоненим навпаки - ДОПОМОГАЄ?!
Ви "або хрестик знімити, або штани вдягніть"!
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07.12.2022 11:25 Відповісти
Кожна умовно "медійна" персона має вищу ціну для обміну, і навпаки чим менше згадуєш тим ціна менша.
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07.12.2022 13:28 Відповісти
Що означає "ціна"?
За доляри полонених купуємо?
А "всіх на всіх" - як зазвичай, набрехали?
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07.12.2022 16:40 Відповісти
Ну поїдте та домовтись, а "ціна" вона й в Африці ціна, це може бути що завгодно. Починаючи від всіх на всіх, закінчуючи долярами або політичними вимогами.
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07.12.2022 18:26 Відповісти
Ой, якій ти розумний: "поїдь та домовся"...
А ДАВАЙ ПОЇДУ!!!
Ось, тільки зе-влада туди нікого і на на гарматний постріл не підпускае.
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07.12.2022 19:06 Відповісти
Владу не з Америки прислали, самі обирали - тепер "їжте". І не потрібно говорити що хтось за Зе не голосував, за путіна теж не всі на росії голосували, але колективну відповідальність понесуть всі.
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07.12.2022 19:59 Відповісти
Тому що розголос про нашіх полонених та медійність їхня автоматично підвищує їх ціну на обмін, бо росіяни починають вважати такого полоненого важливим птахом тіки тому що його показали в медіа.

А от розголос про росіян полонених навпаки, призводить до бажання Росіі скоріше забрати таких полонених, доеі вони щось ще на сказали зайвого, та в сам по собі факт такого полоненого та те що інші росіяне його бачать впливає погано на їх моральний дух та є мотивом задавати питання своїм володарям, і цім цього теж не треба.

Відповів на Ваше запитання, чому така різниця?
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07.12.2022 18:12 Відповісти
скільки кацапів здалось в полон, а скільком розбили голову? А скільки з розбитою головою взяли потім зброю в руки? Треба дивитись на факти ,а не просувати якусь псевдо-логіку
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07.12.2022 11:45 Відповісти
може і так, але питання повинні бути - ПРОДУМАНІ, і до чогось "підводити"!!!! а не кіздьож перекрашеного ватанского довпойоба золкіна, з питаннями "старшокласника біля діскатєки" !!!!
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07.12.2022 13:29 Відповісти
Робіть чим більш відео - по поверненню в дамой її чекає кувалда
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07.12.2022 22:52 Відповісти
именно так...Допрос обязателен с записью
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25.12.2022 10:38 Відповісти
 
 