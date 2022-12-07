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Новини Відео Війна
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"Ласкаво просимо до пекла!" - воїни батальйону К2 54-ї ОМБР нищать ворогів. ВIДЕО

Захисники України із 54 окремої механізованої бригади прицільно нищать живу силу та техніку противника.

Цим відео, знятим наприкінці листопада, батальйон К2 поділився на честь Дня ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші бійці вирішили пограти у "морский бій" з орками, але заздалегідь знаючи позицію суперників. Пропонуємо вам порахувати скільки техніки та пехоти було вибито з терен Донбасу на цей раз", - йдеться в описі до відео.

Також читайте: РФ готова обговорити пропозиції щодо припинення війни в Україні, але мають враховувати наші інтереси, - Лавров

Воїнів можна підтримати за такими реквізитами:

PayPal: [email protected]

Головко Володимир Ігорович Монобанк 5375414101428273

www.patreon.com/k254ombr

Автор: 

54 окрема бригада (179) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+24
Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
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07.12.2022 13:01
+23
Четыре минуты удовольствия. Слава Героям!
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07.12.2022 13:03
+17
У кабздона аншлаг!
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07.12.2022 13:10
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Супер !!! Слава ЗСУ !!! Смерть кацапам-окупантам !!!
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07.12.2022 13:01 Відповісти
Четыре минуты удовольствия. Слава Героям!
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07.12.2022 13:03 Відповісти
КРАСАВЧИКИ✊👍🙏‼️❤️💙💛Героям Слава‼️🍀🍀🍀
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07.12.2022 13:06 Відповісти
Слава ЗСУ! лайк!
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07.12.2022 13:07 Відповісти
Виртуозы! Гении, потрясающая точность! Просто услада для глаз, как в компьютерной игре разложили. Одни восторги.
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07.12.2022 13:08 Відповісти
У кабздона аншлаг!
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07.12.2022 13:10 Відповісти
То не Тигр, а камазівський "https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%90%D0%97-43269 К-43269 (БПМ-97) Выстрел", більш рідкісна фігня.
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07.12.2022 13:19 Відповісти
Дійсно Соколи!!!! Гордимося- смерть кацапам!! Разом до Перемоги!
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07.12.2022 13:30 Відповісти
Офігєть! Ви подивіться яка точність! Кладуть прямо в копієчку!
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07.12.2022 13:43 Відповісти
На это можно смотреть вечно ).
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07.12.2022 13:45 Відповісти
чітери))! дай вам бог здоров'я!
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07.12.2022 13:52 Відповісти
Яка краса 👍🏼👍🏼👍🏼‼️‼️
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07.12.2022 14:03 Відповісти
І шо, москалики, навіть чаю не поп"єте?..
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07.12.2022 14:13 Відповісти
Лад Грант на всіх не вистачить треба розробляти двухколісні моделі
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07.12.2022 14:55 Відповісти
В кінці відео було прохання підписатися на канал.
Як підписатися на інші групи військових?
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07.12.2022 17:55 Відповісти
от вміють хлопці.. і подати теж
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07.12.2022 18:03 Відповісти
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08.12.2022 05:13 Відповісти
 
 