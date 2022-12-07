"Ласкаво просимо до пекла!" - воїни батальйону К2 54-ї ОМБР нищать ворогів. ВIДЕО

Захисники України із 54 окремої механізованої бригади прицільно нищать живу силу та техніку противника.

Цим відео, знятим наприкінці листопада, батальйон К2 поділився на честь Дня ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Наші бійці вирішили пограти у "морский бій" з орками, але заздалегідь знаючи позицію суперників. Пропонуємо вам порахувати скільки техніки та пехоти було вибито з терен Донбасу на цей раз", - йдеться в описі до відео.

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