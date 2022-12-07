"Ласкаво просимо до пекла!" - воїни батальйону К2 54-ї ОМБР нищать ворогів. ВIДЕО
Захисники України із 54 окремої механізованої бригади прицільно нищать живу силу та техніку противника.
Цим відео, знятим наприкінці листопада, батальйон К2 поділився на честь Дня ЗСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Наші бійці вирішили пограти у "морский бій" з орками, але заздалегідь знаючи позицію суперників. Пропонуємо вам порахувати скільки техніки та пехоти було вибито з терен Донбасу на цей раз", - йдеться в описі до відео.
Воїнів можна підтримати за такими реквізитами:
PayPal: [email protected]
Головко Володимир Ігорович Монобанк 5375414101428273
Топ коментарі
+24 vuiko dobrui
показати весь коментар07.12.2022 13:01
+23 Саша Пончик
показати весь коментар07.12.2022 13:03
+17 Алекс Ростиков
показати весь коментар07.12.2022 13:10
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Як підписатися на інші групи військових?