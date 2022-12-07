Воїн ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: "Стрілкові бої, артилерія, міномети, ближні контактні бої... Але позиції тримаються, наші козаки відбивають всі атаки". ВIДЕО
Українські захисники в Бахмуті тримають оборону та відбивають атаки російських окупантів.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
"Місто Бахмут. Ситуацію в місті чуєте самі. Стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші козаки відбивають всі піхотні атаки, тому все добре. Чекайте на гарні новини", - розповів воїн.
Топ коментарі
+26 Алекс Мышкевич
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+16 Олександр Дніпро
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+15 Олена Опришко
показати весь коментар07.12.2022 13:45
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Молимося.
Будь ласка, захисти українських військових ЗСУ від обстрілів та бомбардувань російських православних варварів з рпц мп Кирила Гундяєва. Просиме Тебе, пішли Свого Ангела, щоб Він демілітаризував російських загарбників, мародерів та вбивць мирних жителів та дітей на українській Землі, як це було з військом Ассирійського царя Сеннахіріма. Амінь! Господь відповів тоді на молитву Єзекії:
«І вийшов Ангол Господній, і забив в асирійському таборі сто й вісімдесят і п'ять тисяч. І повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві...». Біблія. Книга пророка Ісаія 37 глава 36 текст.
Молимось за Вас , дорогі наші Воіни ‼️
Слава непереможним, незламним Силам Оборони і Спротиву в Україні та за її межами!
💙💛🇺🇦🔱💪🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞