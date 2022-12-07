Воїн ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: "Стрілкові бої, артилерія, міномети, ближні контактні бої... Але позиції тримаються, наші козаки відбивають всі атаки". ВIДЕО

Українські захисники в Бахмуті тримають оборону та відбивають атаки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місто Бахмут. Ситуацію в місті чуєте самі. Стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші козаки відбивають всі піхотні атаки, тому все добре. Чекайте на гарні новини", - розповів воїн.

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