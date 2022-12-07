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Воїн ЗСУ про ситуацію в Бахмуті: "Стрілкові бої, артилерія, міномети, ближні контактні бої... Але позиції тримаються, наші козаки відбивають всі атаки". ВIДЕО

Українські захисники в Бахмуті тримають оборону та відбивають атаки російських окупантів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

"Місто Бахмут. Ситуацію в місті чуєте самі. Стрілкові бої, артилерія, міномети працюють, ближні контактні бої, але позиції тримаються. Наші козаки відбивають всі піхотні атаки, тому все добре. Чекайте на гарні новини", - розповів воїн.

Дивіться: Українські воїни ліквідовують групу "вагнерівців" поблизу Бахмута. ВIДЕО

Автор: 

Бахмут (1560) ЗСУ (7544)


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Топ коментарі
+26
Бережи вас Бог!
Молимося.
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07.12.2022 13:30
+16
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07.12.2022 13:43
+15
Тримайтесь наші Рідненькі, бережи Вас Бог.
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07.12.2022 13:45
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Бережи вас Бог!
Молимося.
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07.12.2022 13:30 Відповісти
Молимся за воїнів ЗСУ. Батько наш небесний, благаємо Тебе в Ім'я Ісуса Христа, Сина Твого коханого, а нашого Спасителя!
Будь ласка, захисти українських військових ЗСУ від обстрілів та бомбардувань російських православних варварів з рпц мп Кирила Гундяєва. Просиме Тебе, пішли Свого Ангела, щоб Він демілітаризував російських загарбників, мародерів та вбивць мирних жителів та дітей на українській Землі, як це було з військом Ассирійського царя Сеннахіріма. Амінь! Господь відповів тоді на молитву Єзекії:
«І вийшов Ангол Господній, і забив в асирійському таборі сто й вісімдесят і п'ять тисяч. І повставали рано вранці, аж ось усі тіла мертві...». Біблія. Книга пророка Ісаія 37 глава 36 текст.
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07.12.2022 16:20 Відповісти
Повторюсь, ситуація туди сюди, важко,але тримаються. Бахмут це Україна.
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07.12.2022 13:33 Відповісти
Місце утилізації касапа..
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07.12.2022 13:36 Відповісти
Хай щастить Вам!!! Обов'язково дочекаємося!!!
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07.12.2022 13:38 Відповісти
Це довго продовжуватись не може...
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07.12.2022 13:39 Відповісти
??? це вже 9 років триває. Не місяців.
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07.12.2022 18:20 Відповісти
Слава ЗСУ 👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼

Молимось за Вас , дорогі наші Воіни ‼️
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07.12.2022 13:42 Відповісти
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07.12.2022 13:43 Відповісти
Тримайтесь наші Рідненькі, бережи Вас Бог.
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07.12.2022 13:45 Відповісти
Бережи себе, славний воїне! Ти, і такі як ти, потрібні живими Україні!
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07.12.2022 13:59 Відповісти
Найкращі діти України протистоять розповсюдженню найгіршого непотребу/викидам цивілізації.
Слава непереможним, незламним Силам Оборони і Спротиву в Україні та за її межами!
💙💛🇺🇦🔱💪🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞🐞
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07.12.2022 14:42 Відповісти
Дорогие воины ВСУ оставайтесь живыми и здоровыми и да сопутствует вам удача во всем
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07.12.2022 16:06 Відповісти
 
 