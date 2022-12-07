Поранений внаслідок вчорашнього обстрілу Херсону чоловік помер у лікарні, - ОВА. ВIДЕО

Внаслідок вчорашнього обстрілу Херсону загинув чоловік. Він зазнав поранень, а сьогодні помер у лікарні.

Про це повідомив голова ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"Вчора рашисти обстріляли автотранспортне підприємство у Херсоні. 61-річний Олексій, який в цей час був на робочому місці, дістав мінно-вибухові травми та осколкові поранення.



Першу допомогу потерпілому надав його колега. На місце оперативно приїхала "швидка" - медики забрали чоловіка до лікарні. Лікарі відчайдушно боролись за життя Олексія. На жаль, поранення виявилися надто важкими. Сьогодні чоловік помер…", - йдеться в повідомленні.

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