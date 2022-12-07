1888 населених пунктів нам уже вдалося визволити від окупації, - Зеленський звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді. ВIДЕО
Президент України Володимир Зеленський 7 грудня звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.
1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.
Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя.
Сказав про це, звернувшись до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проекти у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності", - зазначається у повідомленні.
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Мільярд дерев, єрмакові інвестняни та е-смартфони бабусям - підготовка брехуна до геноциду українців московитами, про який писали перед вторгненням РФ усі західні медіа
1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації." Джерело:
А скільки населених пунктів здано завдяки твоєму "нє нагнєтайтє паніку", "я бі тєрял по 7млрд в месяц", "мьі можем увеличить армію в 2 раза, но как мьі будем строіть дарогі", "гатовімся к шашликам на майскіє" і ще багато чому? Скільки людей, Громадян України, загинуло через твоє "отвєсті вайска", "нада проста пєрєстать стрєлять" і "мір в очах путіна"?
Курва зелена! Вся кров, що ллється в Україні - на твоїх руках, бо саме ТИ, нікчемне ніщо, привів до влади усіляких дєрьмаков-агрохімій-верещучок! І сидіть будеш разом з ними, якщо не помреш "випадково" від передозу...
А Зеленський робив рівно те за що проголосували 73% мудрого наріду, хоча їм криком кричали до чого це призведе...
Винуватив цьому лише <******* та його РАБСІЯ.
Досить вже звинувачувати українців в тому, що на них напав кончений агресор.
По Хмельницький ніби один працює 1000 МВт, другий стоїть каменем?))
P.S. Можливо питання не в генерації електроенергії, а у орковських власників обленерго які її розподіляють?? Пане президенте??
Виглядає так що приватні компанії не дуже поспішають з ремонтами за власний кошт очікуючи на допомогу держави. А держава очікує на допомогу Заходу...
українсьский народ.