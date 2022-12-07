УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4376 відвідувачів онлайн
Новини Відео Агресія Росії проти України Війна
2 447 43

1888 населених пунктів нам уже вдалося визволити від окупації, - Зеленський звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.

1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів засідання Ставки: Обговорили ситуацію на передовій та відновлення енергосистеми

Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя.

Сказав про це, звернувшись до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проекти у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності", - зазначається у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Журнал Time назвав Людиною року Зеленського та "дух України"

Автор: 

Зеленський Володимир (23829) звернення (604) визволення (564)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+17
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.
1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації." Джерело:

А скільки населених пунктів здано завдяки твоєму "нє нагнєтайтє паніку", "я бі тєрял по 7млрд в месяц", "мьі можем увеличить армію в 2 раза, но как мьі будем строіть дарогі", "гатовімся к шашликам на майскіє" і ще багато чому? Скільки людей, Громадян України, загинуло через твоє "отвєсті вайска", "нада проста пєрєстать стрєлять" і "мір в очах путіна"?

Курва зелена! Вся кров, що ллється в Україні - на твоїх руках, бо саме ТИ, нікчемне ніщо, привів до влади усіляких дєрьмаков-агрохімій-верещучок! І сидіть будеш разом з ними, якщо не помреш "випадково" від передозу...
показати весь коментар
07.12.2022 21:27
+13
ні жалю ні вибачень перед українським народом

Мільярд дерев, єрмакові інвестняни та е-смартфони бабусям - підготовка брехуна до геноциду українців московитами, про який писали перед вторгненням РФ усі західні медіа
показати весь коментар
07.12.2022 21:34
+13
Я мене здовбала ця зелена мерзота,яка зрадила
українсьский народ.
показати весь коментар
07.12.2022 21:50
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мы пахали, я и трактор, да Вова?
показати весь коментар
07.12.2022 21:25 Відповісти
ні жалю ні вибачень перед українським народом

Мільярд дерев, єрмакові інвестняни та е-смартфони бабусям - підготовка брехуна до геноциду українців московитами, про який писали перед вторгненням РФ усі західні медіа
показати весь коментар
07.12.2022 21:34 Відповісти
"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.
1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації." Джерело:

А скільки населених пунктів здано завдяки твоєму "нє нагнєтайтє паніку", "я бі тєрял по 7млрд в месяц", "мьі можем увеличить армію в 2 раза, но как мьі будем строіть дарогі", "гатовімся к шашликам на майскіє" і ще багато чому? Скільки людей, Громадян України, загинуло через твоє "отвєсті вайска", "нада проста пєрєстать стрєлять" і "мір в очах путіна"?

Курва зелена! Вся кров, що ллється в Україні - на твоїх руках, бо саме ТИ, нікчемне ніщо, привів до влади усіляких дєрьмаков-агрохімій-верещучок! І сидіть будеш разом з ними, якщо не помреш "випадково" від передозу...
показати весь коментар
07.12.2022 21:27 Відповісти
Все так. Тільки винуватий в цьому не Зеленський, а ті хто виніс його на президентський пост.
А Зеленський робив рівно те за що проголосували 73% мудрого наріду, хоча їм криком кричали до чого це призведе...
показати весь коментар
07.12.2022 21:32 Відповісти
Звичайно це вина "мудрого наріду". А тепер виносити з Банкової це лайно прийдеться тим, хто не голосував за нього. А не винесуть, то буде махрова диктатура. Він вже зараз в її розбудові побив рекорди раннього пуйла. Не буде більше виборів, буде профанація по російському зразку.
показати весь коментар
07.12.2022 22:00 Відповісти
> Тільки винуватий в цьому не Зеленський, а ті хто виніс його на президентський пост.

Винуватив цьому лише <******* та його РАБСІЯ.
Досить вже звинувачувати українців в тому, що на них напав кончений агресор.
показати весь коментар
07.12.2022 22:58 Відповісти
Ніхто не звинувачує Зеленського в тому що ***** напало. Його звинувачують в тому як країна зустріла цей напад. Хоча на мій погляд і тут його вини нема,- він чесно попереджав на виборах як він буде готуватись до війни. І так він і приготувався...
показати весь коментар
07.12.2022 23:15 Відповісти
На мій погляд, враховуючи величезну кількість орків та відверту зраду ждунів на півдні (Маріуполь-Херсон), підготувався він не так вже й погано.
показати весь коментар
08.12.2022 01:42 Відповісти
Та да. Янелох білий і пухнастий. А в тому, шо він привів до влади крадіїв та зрадників - так то нічого, то не його провина. То все українці винні. А Бубочку треба погладити по голівці і пожаліть. Скільи можна виправдовувати злочини ZEвлади за 3 роки вибором українців?
показати весь коментар
08.12.2022 03:51 Відповісти
Скільки можна пекладати відповідальність зі злодія (***** і Соссії) на жертву?
показати весь коментар
08.12.2022 13:58 Відповісти
Не пересмикуйте. Те, шо в час війни з рашкой, ZEвлада дерибанить і грабує країну не має ніякого відношення до *****
показати весь коментар
09.12.2022 06:17 Відповісти
Винен!!
показати весь коментар
08.01.2023 10:00 Відповісти
Трішки не по темі, але цікаво. Рівненська АЕС заг потужн 2830 МВт, Рівненська область споживала до війни 520 МВт, зараз обмежили до 230 МВт,. На АЕС зараз працює два блоки по 415 МВт, 2 блоки по 1000 МВт стоять . На нарадах місцеві енергетики розказують що ніби Укренерго дає їм вказівки ще зменшити споживання для Рівненської обл. Запитання - що це за дефіцит такий ??, коли можливість виробляти і споживати є , а реактори не працюють.
По Хмельницький ніби один працює 1000 МВт, другий стоїть каменем?))
P.S. Можливо питання не в генерації електроенергії, а у орковських власників обленерго які її розподіляють?? Пане президенте??
показати весь коментар
07.12.2022 21:28 Відповісти
Нда, це ПИТАННЯ???
показати весь коментар
07.12.2022 21:34 Відповісти
Там маса питань. Чому знаючи про можливі удари не були закуплені ті срані трансформатори ще влітку? Чому ми чекаємо якихось кредитів чи грантів для відновлення енергосистеми?
Виглядає так що приватні компанії не дуже поспішають з ремонтами за власний кошт очікуючи на допомогу держави. А держава очікує на допомогу Заходу...
показати весь коментар
07.12.2022 21:43 Відповісти
Якщо приватні компанії не ремонтують своє устаткування-то гнати оті "кумпанії" з енергетики держави. Тільки гроші загрібати ладні, а коли треба щось відновити -то грошей немає! Нехай "умовний ахметка" продасть свою віллу (так як це одна зелена пані пропонувала продати собаку і заплатити комірне) і будуть гроші для ремонту!
показати весь коментар
07.12.2022 21:49 Відповісти
Я не проти гнати ахметку. Але питання ж залишиться - енергокомпанії не можуть самі, за власні кошти, відновити зруйноване, там мусить бути допомога держави. А держава, замість допомоги з ремонтами енергетики, лупає мільярди фітнес-тренершам...
показати весь коментар
07.12.2022 22:00 Відповісти
Нажаль так!!! І до війни так готувались весь цивілізований світ попереджував з точністю до 3-х днів, а як результат жахливі наслідки
показати весь коментар
07.12.2022 21:51 Відповісти
та про шо ми кажем???? Які там закупки? Чонгар, вагнерівці, на куй армія, топливо в ЗСУ на підсосах....які трансформатори? До речі - то ще тупі кацапи, з першого дня рубай свєт інтернет газ воду очисні і паніка забезпечена така, шо авточерга з Харкова до Полтави покажеться звичайним світофором...
показати весь коментар
07.12.2022 22:01 Відповісти
Тут треба ставити запитання -"а кому це вигідно"? Кому вигідно дефіцит енергії і під цим "маринадом" підняти вартість КВТ-години... Я гадаю відповідь на поверхні
показати весь коментар
07.12.2022 21:43 Відповісти
Ви не розумієте як працює енергетика. Ваші "висновки" хибні. (за всієї моєї огиди до блаЗЄнських)
показати весь коментар
07.12.2022 22:13 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2022 21:32 Відповісти
ну можна зказати думки в голос))
показати весь коментар
07.12.2022 21:37 Відповісти
Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. (с)
показати весь коментар
07.12.2022 21:43 Відповісти
вже раз евакуація азовців в полон зробила і президента переубедила що це правильно хвалилася що це необхідно ,приказ президента евакуація в полон 2500 тисяч бійців котрі могли пробитися і вийти з до своїх з малими втратами
показати весь коментар
07.12.2022 22:07 Відповісти
Повісити поруч, як подругу Муссоліні
показати весь коментар
08.01.2023 10:05 Відповісти
орала муха на волу...
показати весь коментар
07.12.2022 21:43 Відповісти
отож бо і воно, на 84% планують для бізнесу підняти вартість КВт, а це ляже всіх споживачів продукції
показати весь коментар
07.12.2022 21:47 Відповісти
Я мене здовбала ця зелена мерзота,яка зрадила
українсьский народ.
показати весь коментар
07.12.2022 21:50 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2022 21:50 Відповісти
негайно видати всім опівцям!
показати весь коментар
07.12.2022 21:54 Відповісти
Вони не дураки. Це саботажники які гот ували Україну до здачі *уйлу, але щось пішло "не так"
показати весь коментар
07.12.2022 21:59 Відповісти
а здав скільки через зраду в два раза більше і ті що порошенко з добровольцями в переможному 2014 році звільнили половину донбасу,наступу немае обстрілів кримського мосту кораблів і обьектів в криму немае ,домовленостіз ворогом мішають наступати зрада знову всюди
показати весь коментар
07.12.2022 22:02 Відповісти
Нам з Єрмаком…
показати весь коментар
07.12.2022 22:03 Відповісти
Воно що, дає вказівки звільняти за будьяку ціну на певну дату? По совковій методиці п'ятирічку за три роки? Може б краще бійці з добре укріплених позицій знищували тили противника, логістику. А то вони як в тирі від села до села в голій пустелі, в болоті, в голоді, в холоді.
показати весь коментар
07.12.2022 22:10 Відповісти
я Вам скажу по секрету, що розумію)) 12 років працюю в енергетиці (збудував понад 30 енергетичних об"єктів)
показати весь коментар
07.12.2022 22:18 Відповісти
показати весь коментар
07.12.2022 22:21 Відповісти
Слухати жопомордого - себе не уважати
показати весь коментар
07.12.2022 22:46 Відповісти
 
 