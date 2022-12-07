1888 населених пунктів нам уже вдалося визволити від окупації, - Зеленський звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський 7 грудня звернувся до Фонду з прав людини імені Кеннеді.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється у офіційному фейсбуці Зеленського.

"24 лютого Росія розпочала проти нас тотальну війну. І це війна на виживання. Сотні наших міст і сіл просто спалені вщент через російські удари.

1888 населених пунктів нам уже вдалося звільнити від окупації. Але ще майже стільки ж українських міст і сіл залишаються в окупації. А це означає, що зараз на полі бою в Україні вирішується доля мільйонів людей. Мільйонів, які можуть бути врятовані.

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Ми не маємо права полишити жодну нашу людину в російській окупації. І в російських фільтраційних таборах, де вже зникли безвісти тисячі. І на російській території, куди були силою депортовані сотні тисяч українців. Ми можемо їх звільнити. Ось у чому наша надія. Ось що означає ваша підтримка. Це не про політику – це про життя.

Сказав про це, звернувшись до представників Фундації захисту прав людини ім. Роберта Кеннеді, яка за час своєї діяльності реалізувала проекти у сфері захисту прав жертв геноциду та злочинів проти людяності", - зазначається у повідомленні.

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