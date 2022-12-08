У Бєлгородській області спалахнула сильна пожежа: росіяни заявляють про "приліт". ВIДЕО

Сильна пожежа виникла у Бєлгородській області РФ сьогодні, 8 грудня. Місцеві жителі заявляють про "приліт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа виникла у місті Яковлєво. Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.

За словами деяких джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. Російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.

Варто зазначити, що місто Яковлєво розташовується на північ від Бєлгорода, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомив губернатор: "За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі".

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