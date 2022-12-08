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У Бєлгородській області спалахнула сильна пожежа: росіяни заявляють про "приліт". ВIДЕО

Сильна пожежа виникла у Бєлгородській області РФ сьогодні, 8 грудня. Місцеві жителі заявляють про "приліт".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на місцеві Telegram-канали.

Пожежа виникла у місті Яковлєво. Місцеві жителі стверджують, що перед пожежею був звук, схожий на вибух.

За словами деяких джерел, у регіоні нібито спрацювала ППО. Російська влада поки не коментувала інцидент. На опублікованих кадрах видно, що над містом здіймається великий стовп чорного диму.

Варто зазначити, що місто Яковлєво розташовується на північ від Бєлгорода, приблизно за 90 кілометрів від кордону з Україною.

Як повідомив губернатор: "За попередньою інформацією, постраждалих серед мирного населення немає. Осколками снаряда пошкоджено лінію електропередачі".

Також читайте: Росіяни копають в Бєлгородскій області непотрібні окопи заради патріотизму, - британська розвідка



Автор: 

вибух (4455) пожежа (4327) Бєлгород (504)


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Топ коментарі
+28
Це Курська наротна республіка уіпала!
Не хочуть розмовляти на "бєлгарадском изыке"...
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08.12.2022 10:23
+18
Зачем кацапы сами себя бомбят белгород?
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08.12.2022 10:20
+16
А що ж тоді так горить? Не "лінія електропередачі"-ж? Мабуть якась трансформаторна станція
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08.12.2022 10:19
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гори, гори ясно (с)
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08.12.2022 10:18 Відповісти
А що ж тоді так горить? Не "лінія електропередачі"-ж? Мабуть якась трансформаторна станція
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08.12.2022 10:19 Відповісти
Навєрна апять ефєкт лінзи,ох уж ета лінза...
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08.12.2022 10:19 Відповісти
Ґрета, вони знов палять!!!
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08.12.2022 10:19 Відповісти
oh my God!
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08.12.2022 10:24 Відповісти
Зачем кацапы сами себя бомбят белгород?
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08.12.2022 10:20 Відповісти
щоб пояснити народу, навіщо вже здохло 100 тисяч і ще потрібно йти воювать і дохнути
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08.12.2022 10:29 Відповісти
Тому що Воронеж бомбити не можна - всі знають анекдот, і будуть сміятися. ))
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08.12.2022 11:45 Відповісти
Це Курська наротна республіка уіпала!
Не хочуть розмовляти на "бєлгарадском изыке"...
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08.12.2022 10:23 Відповісти
як недалеко біля україни так і будинки на людські схожі, не кончені зруби перекошені.
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08.12.2022 10:26 Відповісти
сукі кацапські - пізділово палять, шо є ґуд!
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08.12.2022 10:28 Відповісти
Это все сепаратисты из Воронежа сотворили.
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08.12.2022 10:32 Відповісти
Прильот? Будинок горить ... Пити треба менше
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08.12.2022 10:34 Відповісти
Їм вже в кожному порушенні ПТБ ввижаються БПЛА...Палили,паразити біля цистерн,признавайтеся?
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08.12.2022 10:36 Відповісти
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08.12.2022 10:37 Відповісти
Рано начали новый год праздновать ! Подождите немного, потом можно все сжечь😂
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08.12.2022 10:44 Відповісти
Хлапок-пок-пок! Шпок - і немає світла!
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08.12.2022 10:45 Відповісти
Росіяне, без паніки - знищуватись будуть лише військові об'єкти, плюс-мінус пара кілометрів високоточним килимним бомбардуванням.
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08.12.2022 11:00 Відповісти
Бавовнятко 🤒летить навіть у Саратов та Рязань..там багато Гексогена Патрушева 🤣
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08.12.2022 11:02 Відповісти
навіщо вони себе постійно обстрілюють, якісь потвори...
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08.12.2022 11:04 Відповісти
апять суки курите???? )))
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08.12.2022 11:07 Відповісти
Та, честно говоря, так себе пожежа
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08.12.2022 11:11 Відповісти
Ждем бавовны в Кубинке
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08.12.2022 11:17 Відповісти
УСЛІШТЕ БЕЛБАС!
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08.12.2022 11:19 Відповісти
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08.12.2022 12:36 Відповісти
Знову у кацапів смітєзвалище підпалили бомжі.
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08.12.2022 14:22 Відповісти
 
 