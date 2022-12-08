Українські бійці вирішили потролити "кадирівців" і записали ролик, де мастять салом набої для великокаліберного кулемета. ВIДЕО

Українські воїни вирішили потролити "кадирівців" і записали ролик, на якому мастять салом набої для великокаліберного кулемета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій ролик бійці опублікували у соцмережах. До запису бійці додали уривок перехопленої телефонної розмови окупанта зі своєю матір'ю, яка саме розповідає про це "звірство" українських бійців.

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