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17 023 33

Українські бійці вирішили потролити "кадирівців" і записали ролик, де мастять салом набої для великокаліберного кулемета. ВIДЕО

Українські воїни вирішили потролити "кадирівців" і записали ролик, на якому мастять салом набої для великокаліберного кулемета.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, свій ролик бійці опублікували у соцмережах. До запису бійці додали уривок перехопленої телефонної розмови окупанта зі своєю матір'ю, яка саме розповідає про це "звірство" українських бійців.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рашисти просять Кадирова захистити їх від "сексуального насилия" чеченців: "Мы не шайтаны и не должны терпеть унижения". ВIДЕО

Автор: 

Кадиров Рамзан (527) гумор (681)


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Топ коментарі
+37
біндєровці, нічєго святого для вас нєт!
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08.12.2022 11:23
+17
Так краще-входіт і виходіт но уже с другой старани кадирівських серливих шакалів...
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08.12.2022 11:24
+15
. дон .. Ну как мнє тєпєр ваєват протів шайтанов .? Ахмат - сало .!!! .
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08.12.2022 12:02
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08.12.2022 11:22 Відповісти
всіх здохлих в Україні кадирівців зашивати в свинячі шкури 😂

ніколи 40 гурій в раю не побачать 😂
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08.12.2022 13:01 Відповісти
Дорого, как для свинособак. По кусочку до рота кожному.
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08.12.2022 13:30 Відповісти
вони їх і так не побачать, бо служать шайтану.
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08.12.2022 13:46 Відповісти
біндєровці, нічєго святого для вас нєт!
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08.12.2022 11:23 Відповісти
Так краще-входіт і виходіт но уже с другой старани кадирівських серливих шакалів...
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08.12.2022 11:24 Відповісти
Краще їх свиням скормити
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08.12.2022 11:28 Відповісти
свині прийдеться після того постріляти і спалити.
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08.12.2022 13:47 Відповісти
І що цікаво у славяно-православно-руссо-россо-москало-кацапів до сала приблизно таке ж саме ставлення, як у юдеїв, чи мусульман.
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08.12.2022 11:32 Відповісти
это чтобы не заржавело
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08.12.2022 11:33 Відповісти
нехаляльно!
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08.12.2022 11:33 Відповісти
*********
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08.12.2022 11:35 Відповісти
Сало - сила, кадир - могила
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08.12.2022 11:34 Відповісти
Это та полоумная,что про Гарри Поттера вещала? Что за идиотка?
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08.12.2022 11:34 Відповісти
не попаде в рай, а в пекло і буде там вєчно дєвствєнной гурієй для кацапських грішників
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08.12.2022 11:36 Відповісти
нормально, но там есть один ньюанс. вряд ли самка кадыр овцы будет називать своих состадников кадыр овцами. уже общепринято, вобщем по умолчанию, кадыр овца - имя нарицательное. чеченцы воюют на стороне Украины. хотя такая тупая овца, понятно, тупа от зачататия её тяти с ослицей, но тем не менее. а так да, троллинг от ЗСУ зачётный.
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08.12.2022 11:37 Відповісти
гінацит бородатих овцепасів в трусіках1111
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08.12.2022 11:37 Відповісти
Я б все бутылки и швабры салом намазал , такие весчи за жизнь "неразконтачить" ,разрыв шаблона
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08.12.2022 11:38 Відповісти
Пропоную психологічну атаку - випустити на кадировців стадо свиней! Шкода, це фантастика - кадировці воюють лише у тиктоці.
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08.12.2022 11:41 Відповісти
Говорят, что древние римляне успешно использовали горящих свиней против слонов Ганнибала
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08.12.2022 11:46 Відповісти
Цього робити не треба було. Упор треба не на віру в тому числі і її ображення, а на кадирова як слугу шайтана путіна.
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08.12.2022 11:57 Відповісти
а хто, крім слуг шайтана, прийде з Чечні до України, щоб вбивати українців?
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08.12.2022 13:49 Відповісти
. дон .. Ну как мнє тєпєр ваєват протів шайтанов .? Ахмат - сало .!!! .
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08.12.2022 12:02 Відповісти
куди пруться, не розумію. українці вміють різати свиней краще за всіх. і немає різниці, рашистські вони, кадирівські чи бурятські
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08.12.2022 12:04 Відповісти
То фігня..
Ось біндеровці КАТОВ нєнавідят. (кат - КІТ)

Жінку тролю: Коли вона мене (мужа) сваріть будет. (сваріть - СВАРИТИ)
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08.12.2022 12:28 Відповісти
Не от большого ума это сделано. Тем самым оскорбили и мусульман, которые нас поддерживают.
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08.12.2022 12:52 Відповісти
Тем самым оскорбили и мусульман, которые нас поддерживают....Стесняюсь спросить,а с какой стороны поддерживают?Или ВСУ собираются этим БК насыпать по воинам б-на им.Шейха Мансура?Блин,трудно жить без мозгов,шлимазл?
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08.12.2022 13:01 Відповісти
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08.12.2022 15:12 Відповісти
ой молодцы! это рамзанчику какдыркину, этому отъ**ному горным ишаком псу, очень понравится...
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08.12.2022 12:54 Відповісти
А ще полонених цих вівцейобів використовувати для роботи на свинарниках: вичісувати, патрати, випасати, вигулювати кабанів. Під конвоєм і з піснями.
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08.12.2022 13:05 Відповісти
Мити кнурам яйця,та збирати у них сперму )
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08.12.2022 14:46 Відповісти
Сами чеченцы называют кадыровцев свиньями, а как вы можете салом навредить свиньям.....Мы есть то что мы едим.
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08.12.2022 15:08 Відповісти
 
 