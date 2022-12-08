Гаубиці FH-70 та артилерійські тягачі Iveco Astra вже їдуть до України. ВIДЕО
Гаубиці FH-70 разом із артилерійськими тягачами Iveco Astra вже їдуть з Італії до України.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відеозапис, опублікований у мережі, на якому зафільмований ешелон завантажений зброєю та технікою для української армії.
Топ коментарі
+34 Neo Matrix
показати весь коментар08.12.2022 12:32
+28 Олег Кущ #518923
показати весь коментар08.12.2022 12:31
+27 vuiko dobrui
показати весь коментар08.12.2022 12:34
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Це подаруночки Санти слухняним богобоязливим та благочестивим діткам з України, які просили тільки "смерть москалям і пакуночок цукерок".
???
Звичайно... Ц ж легкі гірні гармати, як Д-30.
Всі знайомі італійці на початку війни казали: "ви шо, *******, здавайтеся, вас же всіх вб'ють!", а зараз кажуть"сідайте вже і домовляйтеся з русньою, вам пофіг, вам не страшно вмирати, а в нас із за вас ціни повишаюцця"
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Я на рассвете уйду с отрядом
Гарибальдийских партизан
Отряд укроют родные горы,
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Прощай, родная, вернусь не скоро
Нелегок путь у партизан
Нам будет трудно, я это знаю
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Но за свободу родного края,
Мы будем драться до конца!!!
Слава Украине!!
Слава Гарибальдийским партизанам!!
Видели: в Италии.
Куда идут: в Украину.
Зачем: по пуйлову душу.
надо показывать, безусловно. Оружие не заканчивается!