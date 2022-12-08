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Гаубиці FH-70 та артилерійські тягачі Iveco Astra вже їдуть до України. ВIДЕО

Гаубиці FH-70 разом із артилерійськими тягачами Iveco Astra вже їдуть з Італії до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відеозапис, опублікований у мережі, на якому зафільмований ешелон завантажений зброєю та технікою для української армії.

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Автор: 

Італія (1573) зброя (7464) допомога (8345)


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Топ коментарі
+34
Це ніяка не військова допомога!

Це подаруночки Санти слухняним богобоязливим та благочестивим діткам з України, які просили тільки "смерть москалям і пакуночок цукерок".
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08.12.2022 12:32
+28
Свято наближається, Свято наближається...
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08.12.2022 12:31
+27
Дякуємо Італіє !!!
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08.12.2022 12:34
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Свято наближається, Свято наближається...
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08.12.2022 12:31 Відповісти
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08.12.2022 13:22 Відповісти
Це ніяка не військова допомога!

Це подаруночки Санти слухняним богобоязливим та благочестивим діткам з України, які просили тільки "смерть москалям і пакуночок цукерок".
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08.12.2022 12:32 Відповісти
я тоді навіть не уявляю які подарунки Санта готує для дорослих з України, які просять смерті москалям та чорні пакети у великих кількостях.
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08.12.2022 12:42 Відповісти
Дякуємо Італіє !!!
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08.12.2022 12:34 Відповісти
Будемо іпашить кацапню!!! ☠☠☠
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08.12.2022 12:39 Відповісти
будемо тішити.... й тушити.
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08.12.2022 12:46 Відповісти
Дякуємо!!!!!!
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08.12.2022 12:41 Відповісти
Щира подяка Іtaliani !!! 🤙
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08.12.2022 12:51 Відповісти
Рубрика диванные советы. Эти гаубицы размещаются практически на пределе дальности перед свинорылыми окопами. На передке солдат ВСУ с беспилотником корректирует огонь. В кустах спрятаны мрапы с пехтурой. Арта разбирает капониры\дзоты\доты, мрапы быстро довозят пехтуру до вражеских окопов. Можно перед мрапами пускать дистанционно управляемый танк для разминирования. Пехтура дорезает свиноту и отдыхает в окопах, пока арта подтягивается на новые позиции.
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08.12.2022 12:54 Відповісти
Шановний М.Крематорій. не вигадуйте ніяких порад. Вже дуже давно,з появи самої артилерії-Бога війни-існують правила і статути ведення вогню з закритої вогневої позиції,стрільби прямою наводкою і мортирна стрільба.Остання-це може бути стрільба через будинок,стіну.А де вже повинен знаходитись спостережний пункт,спостерігач,він же корректувальник вогню-все є в правилах стрільби.Рух піхоти,техніки-все це є злагодженністьі взаємодія бойових підрозділів.Слава Україні!Слава ЗСУ і нашим артилеристам!!!
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08.12.2022 14:25 Відповісти
...

???

Звичайно... Ц ж легкі гірні гармати, як Д-30.
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08.12.2022 15:33 Відповісти
Рубрика диванные советы. Человек сразу предупредил. Да пусть себе пишет...
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08.12.2022 19:28 Відповісти
Вони вже давно в Україні
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08.12.2022 13:33 Відповісти
Досі дивуюся, шо італійський уряд нам зброю підганяє.
Всі знайомі італійці на початку війни казали: "ви шо, *******, здавайтеся, вас же всіх вб'ють!", а зараз кажуть"сідайте вже і домовляйтеся з русньою, вам пофіг, вам не страшно вмирати, а в нас із за вас ціни повишаюцця"
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08.12.2022 13:59 Відповісти
Подтверждаю.
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08.12.2022 14:27 Відповісти
Прощай, родная, вернусь не скоро,
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Я на рассвете уйду с отрядом
Гарибальдийских партизан

Отряд укроют родные горы,
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Прощай, родная, вернусь не скоро
Нелегок путь у партизан

Нам будет трудно, я это знаю
О белла чао, белла чао, белла чао, чао, чао
Но за свободу родного края,
Мы будем драться до конца!!!
Слава Украине!!
Слава Гарибальдийским партизанам!!
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08.12.2022 14:07 Відповісти
Ну вот нах...я це показувати? Ще напишіть в якому районі їх бачили і куди їдуть
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08.12.2022 15:40 Відповісти
вже їдуть з Італії до України. Джерело:

Видели: в Италии.

Куда идут: в Украину.

Зачем: по пуйлову душу.

надо показывать, безусловно. Оружие не заканчивается!
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08.12.2022 19:17 Відповісти
Трахтористи знайшли ці девайси в італійських шахтах. Кацапська ****** буде дуже задоволена.
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08.12.2022 17:01 Відповісти
Ой, да какая такая помощь-хуемощь. Гаубицы можно в каждом военторге купить, а тягачи выкопать на заброшеных шахтах донбасса. Спасибо Италия!
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08.12.2022 19:42 Відповісти
 
 