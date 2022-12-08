Гаубиці FH-70 та артилерійські тягачі Iveco Astra вже їдуть до України. ВIДЕО

Гаубиці FH-70 разом із артилерійськими тягачами Iveco Astra вже їдуть з Італії до України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це свідчить відеозапис, опублікований у мережі, на якому зафільмований ешелон завантажений зброєю та технікою для української армії.

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